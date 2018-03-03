بوحجلة: الاعتداء على معلم من طرف ولي

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: أكد اسماعيل ظاهري معلم بمدرسة هنشير طراد ببوحجلة" للشروق اون لاين " انه تم اليوم السبت الاعتداء عليه بالعنف من طرف مواطن أمام قاعة الدرس .
وأضاف انه قام برفع قضية عدلية بمركز حرس بوحجلة ضد المعتدي كما تم اعلام المندوبية الجهوية لتربية بالحادثة وأضاف انه تم مساندته من طرف زملائه ونقابة التعليم الأساسي.
و تعود أسباب الاعتداء بحسب تصريحه "للشروق اون لاين" الى أن الولي ادعى اعتداء المعلم انف الذكر الى تعنيف ابنه بقاعة الدرس.
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: أكد اسماعيل ظاهري معلم بمدرسة هنشير طراد ببوحجلة" للشروق اون لاين " انه تم اليوم السبت الاعتداء عليه بالعنف من طرف مواطن أمام قاعة الدرس .
وأضاف انه قام برفع قضية عدلية بمركز حرس بوحجلة ضد المعتدي كما تم اعلام المندوبية الجهوية لتربية بالحادثة وأضاف انه تم مساندته من طرف زملائه ونقابة التعليم الأساسي.
و تعود أسباب الاعتداء بحسب تصريحه "للشروق اون لاين" الى أن الولي ادعى اعتداء المعلم انف الذكر الى تعنيف ابنه بقاعة الدرس.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018