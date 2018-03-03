بوحجلة: الاعتداء على معلم من طرف ولي

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: أكد اسماعيل ظاهري معلم بمدرسة هنشير طراد ببوحجلة" للشروق اون لاين " انه تم اليوم السبت الاعتداء عليه بالعنف من طرف مواطن أمام قاعة الدرس .

وأضاف انه قام برفع قضية عدلية بمركز حرس بوحجلة ضد المعتدي كما تم اعلام المندوبية الجهوية لتربية بالحادثة وأضاف انه تم مساندته من طرف زملائه ونقابة التعليم الأساسي.

و تعود أسباب الاعتداء بحسب تصريحه "للشروق اون لاين" الى أن الولي ادعى اعتداء المعلم انف الذكر الى تعنيف ابنه بقاعة الدرس.