المرسى: تفكيك شبكة مختصة في سلب سائقي سيارات الأجرة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمّكنت يوم 02 مارس 2018 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى من تفكيك عصابة تتكوّن من خمسة (05) عناصر (من ذوي السوابق العدليّة) مختصّة في سلب سائقي سيّارات الأجرة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض "براكاج"، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبالتحرّي معهم إعترفوا بإرتكابهم لتلك الجرائم وحُجز لديهم أسلحة بيضاء تتمثل في سيف كبير الحجم وعدد 02 سكاكين وهاتف جوال وشاحن هواتف "power bank" ونظارات شمسيّة.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين عصابة والمشاركة في ذلك قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والسرقة باستعمال التهديد والعنف الشديد".