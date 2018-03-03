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يوم السبت 03 مارس 2018
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وزير الشؤن الدينية في توزر :الأئمة دورهم هام وسيتم إنهاء المترشحين منهم للانتخابات البلدية
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شروق الجهات
وزير الشؤن الدينية في توزر :الأئمة دورهم هام وسيتم إنهاء المترشحين منهم للانتخابات البلدية
03 مارس 2018 | 14:21

توزر  - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم لدى إشرافه اليوم السبت بأحد نزل مدينة توزر على ندوة علمية إقليمية بعنوان " المسجد بين الوظيفة والتوظيف " إنّ الإمام دوره هام وايجابي في هذه المرحلة وينبغي عليه التخلّي عن الإمامة في صورة ترشحه للانتخابات البلدية .

وأضاف الوزير بأنّ المسجد ينبغي أن يكون محايدا وبعيدا عن أيّ  توظيف سياسي وحزبي ودور الإمام هام  وايجابي فوق المنبر في توضيح  الديمقراطية وأهميتها للمواطن لمعرفة عمّا هو مقدم عليه واتخذت اجراءات بخصوص ترشح الأيمة للانتخابات البلدية صدرت ببلاغ منذ أكثر من أسبوعين فالإمام في حالة ترشحه للانتخابات البلدية ينبغي عليه التخلي عن الإمامة وهنالك صرامة في هذه المسألة وتفاعل من قبل الأئمة المترشحين وعددهم ليس كبيرا فلقد كانوا أمناء مع أنفسهم ومع الوزارة وأعلنوا عن ترشحهم وسيتم إنهاء تكليفهم بمهامهم وقتيا إلى أن تنتهي الانتخابات وهو اجراء قال إنّه ينطبق على الواعظ وهو حرّ في ترشحه لكن هناك اجراءات خاصّة به باعتباره موظف الدولة مباشرة ويتم تطبيق شروط الوظيفة العمومية عليه . 

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شروق الجهات
وزير الشؤن الدينية في توزر :الأئمة دورهم هام وسيتم إنهاء المترشحين منهم للانتخابات البلدية
03 مارس 2018 | 14:21

توزر  - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم لدى إشرافه اليوم السبت بأحد نزل مدينة توزر على ندوة علمية إقليمية بعنوان " المسجد بين الوظيفة والتوظيف " إنّ الإمام دوره هام وايجابي في هذه المرحلة وينبغي عليه التخلّي عن الإمامة في صورة ترشحه للانتخابات البلدية .

وأضاف الوزير بأنّ المسجد ينبغي أن يكون محايدا وبعيدا عن أيّ  توظيف سياسي وحزبي ودور الإمام هام  وايجابي فوق المنبر في توضيح  الديمقراطية وأهميتها للمواطن لمعرفة عمّا هو مقدم عليه واتخذت اجراءات بخصوص ترشح الأيمة للانتخابات البلدية صدرت ببلاغ منذ أكثر من أسبوعين فالإمام في حالة ترشحه للانتخابات البلدية ينبغي عليه التخلي عن الإمامة وهنالك صرامة في هذه المسألة وتفاعل من قبل الأئمة المترشحين وعددهم ليس كبيرا فلقد كانوا أمناء مع أنفسهم ومع الوزارة وأعلنوا عن ترشحهم وسيتم إنهاء تكليفهم بمهامهم وقتيا إلى أن تنتهي الانتخابات وهو اجراء قال إنّه ينطبق على الواعظ وهو حرّ في ترشحه لكن هناك اجراءات خاصّة به باعتباره موظف الدولة مباشرة ويتم تطبيق شروط الوظيفة العمومية عليه . 

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النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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