وزير الشؤن الدينية في توزر :الأئمة دورهم هام وسيتم إنهاء المترشحين منهم للانتخابات البلدية

-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
توزر - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم لدى إشرافه اليوم السبت بأحد نزل مدينة توزر على ندوة علمية إقليمية بعنوان " المسجد بين الوظيفة والتوظيف " إنّ الإمام دوره هام وايجابي في هذه المرحلة وينبغي عليه التخلّي عن الإمامة في صورة ترشحه للانتخابات البلدية .
وأضاف الوزير بأنّ المسجد ينبغي أن يكون محايدا وبعيدا عن أيّ توظيف سياسي وحزبي ودور الإمام هام وايجابي فوق المنبر في توضيح الديمقراطية وأهميتها للمواطن لمعرفة عمّا هو مقدم عليه واتخذت اجراءات بخصوص ترشح الأيمة للانتخابات البلدية صدرت ببلاغ منذ أكثر من أسبوعين فالإمام في حالة ترشحه للانتخابات البلدية ينبغي عليه التخلي عن الإمامة وهنالك صرامة في هذه المسألة وتفاعل من قبل الأئمة المترشحين وعددهم ليس كبيرا فلقد كانوا أمناء مع أنفسهم ومع الوزارة وأعلنوا عن ترشحهم وسيتم إنهاء تكليفهم بمهامهم وقتيا إلى أن تنتهي الانتخابات وهو اجراء قال إنّه ينطبق على الواعظ وهو حرّ في ترشحه لكن هناك اجراءات خاصّة به باعتباره موظف الدولة مباشرة ويتم تطبيق شروط الوظيفة العمومية عليه .
توزر - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم لدى إشرافه اليوم السبت بأحد نزل مدينة توزر على ندوة علمية إقليمية بعنوان " المسجد بين الوظيفة والتوظيف " إنّ الإمام دوره هام وايجابي في هذه المرحلة وينبغي عليه التخلّي عن الإمامة في صورة ترشحه للانتخابات البلدية .
وأضاف الوزير بأنّ المسجد ينبغي أن يكون محايدا وبعيدا عن أيّ توظيف سياسي وحزبي ودور الإمام هام وايجابي فوق المنبر في توضيح الديمقراطية وأهميتها للمواطن لمعرفة عمّا هو مقدم عليه واتخذت اجراءات بخصوص ترشح الأيمة للانتخابات البلدية صدرت ببلاغ منذ أكثر من أسبوعين فالإمام في حالة ترشحه للانتخابات البلدية ينبغي عليه التخلي عن الإمامة وهنالك صرامة في هذه المسألة وتفاعل من قبل الأئمة المترشحين وعددهم ليس كبيرا فلقد كانوا أمناء مع أنفسهم ومع الوزارة وأعلنوا عن ترشحهم وسيتم إنهاء تكليفهم بمهامهم وقتيا إلى أن تنتهي الانتخابات وهو اجراء قال إنّه ينطبق على الواعظ وهو حرّ في ترشحه لكن هناك اجراءات خاصّة به باعتباره موظف الدولة مباشرة ويتم تطبيق شروط الوظيفة العمومية عليه .
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018