الطبوبي :اتحاد الشغل مصيبة على كل الخونة و"البيوعة "

تونس- الشروق وان لاين - سفيان الأسود : خلال افتتاحه لمؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وجّه نورالدين الطبوبي رسائل قوية الى كل الأطراف في السلطة وفي الأحزاب الحاكمة

وقال الطبوبي امام النقابيين ان الاتحاد سيكون مصيبة كبرى على كل الخونة وما أسماهم "بالبيوعة "

واضاف الطبوبي انه عندما يتحدث ويتكلم فانه لن يستأذن احد مشيرا الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل لا يستهدف اي طرف مشددا على ان الايادي المرتعشة لن تكون قادرة على إيجاد الحلول والنهوض بتونس

وقال ان الاتحاد سيبقى قوة خير واقتراح وسيدافع بقوة على القطاع العام وعلى كل المطالَب المشروعة لكل التونسيين

وشن الطبوبي هجوما على حزب آفاق الذي سعى الى التفويت في المؤسسات العمومية وخاصة وكالة التبغ .