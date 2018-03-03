بلديات 2018 : اسقاط 106 قائمات وقبول 2068 قائمة

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بلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي أسقطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 106 قائمات أي بنسبة 4 فاصل 88 ، مقابل قبول 2068 قائمة أي بنسبة 95 فاصل 12 بالمائة، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة محمد المنصري التليلي اليوم السبت بالعاصمة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم النتائج الأولية للقائمات المقبولة والمرفوضة للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي 2018 .
وأضاف المنصري أنه وقع رفض 7 قائمات لعدم احترامها لمبدا التناصف الافقي في رئاسة القائمات، و24 قائمة لأن عدد المترشحين في القائمة الأصلية أقل من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، و21 قائمة لافتقاد القائمة الأصلية والتكميلية لمترشح سنه لا يزيد عن 35 سنة يوم تقديم المطلب، و19 قائمة لعدم توفر صفة الناخب، و4 قائمات لغياب شرط التعريف بالامضاء بمطالب الترشح، علاوة على رفض مجموعة أخرى من القائمات لأسباب أخرى تتمثل أهمها في عدم استكمال الوثائق خلال فترة البت وتجاوز الاجال القانونية لتصحيح القائمة.
وبخصوص القائمات التي تم إسقاطها ذكر المصدر، أنه تم إسقاط 5 قائمات لحركة نداء تونس في حين استجابت حركة النهضة للتعديلات المطلوبة وبالتالي لم يتم إسقاط أية قائمة من قائماتها المترشحة .
كما تم إسقاط عدد آخر من قائمات حزب التيار الديمقراطي وحزب حركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس وحزب حركة الشعب والحزب الدستوري الحر.
و في ما يتعلق بالقائمات المرفوضة حسب طبيعة القائمة أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، أنه وقع رفض 39 قائمة حزبية على المستوى الوطني ورفض 20 قائمة ائتلافية، ورفض 47 قائمة مستقلة، مضيفا أن الهيئة ستمتثل وستطبق أي قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بالغاء قرار الهيئة.
وحول استعدادات الهيئة للانتخابات البلدية المقبلة أفاد المنصري بأنه بعد نهاية البت في مطالب الترشحات ستعمل الهيئة على انجاح المسار الانتخابي القادم بتحسيس وتوعية الناخب بضرورة واهمية التصويت حتى تكون نسبة اقبال الناخبين هامة ومرضية وتكون في مستوى الحدث التاريخي في تونس، وفق تعبيره.
وقال إن تحديد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم 3 مارس 2018 كآخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للإنتخابات البلدية يفتح المجال للطعن فيها لدى المحاكم الإدارية الجهوية وذلك على مستوى القضاء الاداري على درجتين الابتدائي والاستئنافي لمدة شهر ابتداء من هذا التاريخ، مشيرا الى ان الهيئة عملت بكل جهدها على تفادي اسقاط القائمات لكنها ملزمة على تطبيق الشروط التي لا يمكن تجاوزها، وفق تقديره نج "
بلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي أسقطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 106 قائمات أي بنسبة 4 فاصل 88 ، مقابل قبول 2068 قائمة أي بنسبة 95 فاصل 12 بالمائة، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة محمد المنصري التليلي اليوم السبت بالعاصمة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم النتائج الأولية للقائمات المقبولة والمرفوضة للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي 2018 .
وأضاف المنصري أنه وقع رفض 7 قائمات لعدم احترامها لمبدا التناصف الافقي في رئاسة القائمات، و24 قائمة لأن عدد المترشحين في القائمة الأصلية أقل من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، و21 قائمة لافتقاد القائمة الأصلية والتكميلية لمترشح سنه لا يزيد عن 35 سنة يوم تقديم المطلب، و19 قائمة لعدم توفر صفة الناخب، و4 قائمات لغياب شرط التعريف بالامضاء بمطالب الترشح، علاوة على رفض مجموعة أخرى من القائمات لأسباب أخرى تتمثل أهمها في عدم استكمال الوثائق خلال فترة البت وتجاوز الاجال القانونية لتصحيح القائمة.
وبخصوص القائمات التي تم إسقاطها ذكر المصدر، أنه تم إسقاط 5 قائمات لحركة نداء تونس في حين استجابت حركة النهضة للتعديلات المطلوبة وبالتالي لم يتم إسقاط أية قائمة من قائماتها المترشحة .
كما تم إسقاط عدد آخر من قائمات حزب التيار الديمقراطي وحزب حركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس وحزب حركة الشعب والحزب الدستوري الحر.
و في ما يتعلق بالقائمات المرفوضة حسب طبيعة القائمة أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، أنه وقع رفض 39 قائمة حزبية على المستوى الوطني ورفض 20 قائمة ائتلافية، ورفض 47 قائمة مستقلة، مضيفا أن الهيئة ستمتثل وستطبق أي قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بالغاء قرار الهيئة.
وحول استعدادات الهيئة للانتخابات البلدية المقبلة أفاد المنصري بأنه بعد نهاية البت في مطالب الترشحات ستعمل الهيئة على انجاح المسار الانتخابي القادم بتحسيس وتوعية الناخب بضرورة واهمية التصويت حتى تكون نسبة اقبال الناخبين هامة ومرضية وتكون في مستوى الحدث التاريخي في تونس، وفق تعبيره.
وقال إن تحديد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم 3 مارس 2018 كآخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للإنتخابات البلدية يفتح المجال للطعن فيها لدى المحاكم الإدارية الجهوية وذلك على مستوى القضاء الاداري على درجتين الابتدائي والاستئنافي لمدة شهر ابتداء من هذا التاريخ، مشيرا الى ان الهيئة عملت بكل جهدها على تفادي اسقاط القائمات لكنها ملزمة على تطبيق الشروط التي لا يمكن تجاوزها، وفق تقديره نج "
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018