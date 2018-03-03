قبلي: وفاة شخص وآخر في حالة حرجة في حادث مرور مروّع

قبلي - الشروق اون لاين - دلال بوجبلي: جدّ اليوم السبت 3 مارس 2018 حادث مرور مروّع بقبلي طريق قابس وقد أدّى الحادث الى وفاة رجل على عين المكان أمّا المرأة التي ترافقه فقد تمّ نقلها الى المستشفى الجهوي بقبلي فانّها في حالة حرجة حسب ما أكّده لاذاعة نفزاوة مصدر من الحماية المدنيّة ويعود وقوع الحادث الى اصطدام سيارة خفيفة مع شاحنة ثقيلة.