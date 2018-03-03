سوسة: اسقاط قائمتين مترشحتين للانتخابات البلدية

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: تم صباح اليوم إسقاط عدد 2 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية بسوسة حيث تم إسقاط قائمة تابعة لبلدية سوسة وهي قائمة الاتحاد المدني كما تم إسقاط القائمة الثانية وهي قائمة حزبية تابعة للحزب الدستوري الحر على بلدية حمام سوسة.

وللتذكير فقد تم قبول 115 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية على ولاية سوسة تم اليوم إسقاط اثنان منها نهائيا.