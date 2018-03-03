صفاقس: الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي وتعويض مشروع المنطقة الصناعية بعقارب بمشروع ثان

تم الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس وتعويض مشروع المنطقة الصناعية بعقارب المعطل منذ 2008 بمشروع ثان، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتنمية خالد الحشيشية مراسل (وات) بصفاقس اليوم السبت.

وقال الحشيشيسة أن هذا الاتفاق "حصل بين والي صفاقس والمدير العام للوكالة العقارية الصناعية في زيارة كان أداها هذا الأخير في بحر الأسبوع الجاري إلى الجهة".

ويتوقع أن يساهم مشروع المنطقة الصناعية ببئر علي بن خليفة، الذي سيشرع في إنجاز دراسته قريبا من قبل الوكالة العقارية الصناعية في دفع عجلة التنمية بهذه المعتمدية التي تعرف تدنيا لمؤشرات النمو وارتفاعا لظاهرة البطالة ولجوء عدد من شبابها الى الهجرة غير الشرعية.

وبالنسبة لمشروع المنطقة الصناعية بعقارب المعطل منذ 2008، تبذل مساع لتعويض هذا المشروع المعطل بسبب وجود هذه المنطقة في موقع بعيد عن شبكة النقل، بمنطقة صناعية ثانية من خلال البحث عن موقع جديد محاذ للطريق السريعة في المنطقة الحدودية بين معتمدية عقارب والمحرس.

من جهة أخرى، ينتظر أن تنطلق في غضون الأسابيع المقبلة أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بالصخيرة بكلفة مالية تقدر بحوالي 14 مليون دينار، علما وأن يوم 8 مارس الجاري سيكون آخر أجل لتقديم عروض إنجاز المشروع الذي تم الإعلان عن طلب العروض الخاص به في 2 فيفري الفارط.

(وات)