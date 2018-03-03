صفاقس: الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي وتعويض مشروع المنطقة الصناعية بعقارب بمشروع ثان

-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
تم الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس وتعويض مشروع المنطقة الصناعية بعقارب المعطل منذ 2008 بمشروع ثان، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتنمية خالد الحشيشية مراسل (وات) بصفاقس اليوم السبت.
وقال الحشيشيسة أن هذا الاتفاق "حصل بين والي صفاقس والمدير العام للوكالة العقارية الصناعية في زيارة كان أداها هذا الأخير في بحر الأسبوع الجاري إلى الجهة".
ويتوقع أن يساهم مشروع المنطقة الصناعية ببئر علي بن خليفة، الذي سيشرع في إنجاز دراسته قريبا من قبل الوكالة العقارية الصناعية في دفع عجلة التنمية بهذه المعتمدية التي تعرف تدنيا لمؤشرات النمو وارتفاعا لظاهرة البطالة ولجوء عدد من شبابها الى الهجرة غير الشرعية.
وبالنسبة لمشروع المنطقة الصناعية بعقارب المعطل منذ 2008، تبذل مساع لتعويض هذا المشروع المعطل بسبب وجود هذه المنطقة في موقع بعيد عن شبكة النقل، بمنطقة صناعية ثانية من خلال البحث عن موقع جديد محاذ للطريق السريعة في المنطقة الحدودية بين معتمدية عقارب والمحرس.
من جهة أخرى، ينتظر أن تنطلق في غضون الأسابيع المقبلة أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بالصخيرة بكلفة مالية تقدر بحوالي 14 مليون دينار، علما وأن يوم 8 مارس الجاري سيكون آخر أجل لتقديم عروض إنجاز المشروع الذي تم الإعلان عن طلب العروض الخاص به في 2 فيفري الفارط.
تم الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس وتعويض مشروع المنطقة الصناعية بعقارب المعطل منذ 2008 بمشروع ثان، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتنمية خالد الحشيشية مراسل (وات) بصفاقس اليوم السبت.
وقال الحشيشيسة أن هذا الاتفاق "حصل بين والي صفاقس والمدير العام للوكالة العقارية الصناعية في زيارة كان أداها هذا الأخير في بحر الأسبوع الجاري إلى الجهة".
ويتوقع أن يساهم مشروع المنطقة الصناعية ببئر علي بن خليفة، الذي سيشرع في إنجاز دراسته قريبا من قبل الوكالة العقارية الصناعية في دفع عجلة التنمية بهذه المعتمدية التي تعرف تدنيا لمؤشرات النمو وارتفاعا لظاهرة البطالة ولجوء عدد من شبابها الى الهجرة غير الشرعية.
وبالنسبة لمشروع المنطقة الصناعية بعقارب المعطل منذ 2008، تبذل مساع لتعويض هذا المشروع المعطل بسبب وجود هذه المنطقة في موقع بعيد عن شبكة النقل، بمنطقة صناعية ثانية من خلال البحث عن موقع جديد محاذ للطريق السريعة في المنطقة الحدودية بين معتمدية عقارب والمحرس.
من جهة أخرى، ينتظر أن تنطلق في غضون الأسابيع المقبلة أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بالصخيرة بكلفة مالية تقدر بحوالي 14 مليون دينار، علما وأن يوم 8 مارس الجاري سيكون آخر أجل لتقديم عروض إنجاز المشروع الذي تم الإعلان عن طلب العروض الخاص به في 2 فيفري الفارط.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018