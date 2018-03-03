حي هلال: القبض على منحرف خطير مفتش عنه ومحكوم بـ 3 سنوات سجنا

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان مركز الأمن الوطني بحي هلال من ولاية تونس تمّكن يوم أمس الجمعة من القبض على منحرف خطير محل عدّة مناشير تفتيش ومحكوم بـ 3 سنوات سجنا ومتعلقة به عدد 13 قضيّة عدليّة من أجل "السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض، السرقة من داخل محلّ مسكون، الإعتداء بالعنف والإضرار عمدا بملك الغير".

كما افادت انه حُجز لديه عدد من الهواتف الجوّالة وآلات إلكترونيّة وإعلاميّة محلّ سرقة.

وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.