توقف حركة الجولان على مستوى السكة الحديدية بباردو يوم غد الأحد

ستتوقف حركة الجولان على مستوى تقاطع السكّة الحديديّة مع الطّريق بالنّقطة الكيلومترية 5+900 بباردو (قبالة مجلس نواب الشعب و بجانب محطّة المترو) يوم الأحد 4 مارس 2018 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.

ويعود هذا التوقف وفق بلاغ صادر السبت عن الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة، إلى قيام الشركة بأشغال تعبيد للطريق المذكورة

وات