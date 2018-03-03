توقف حركة الجولان على مستوى السكة الحديدية بباردو يوم غد الأحد
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توقف حركة الجولان على مستوى السكة الحديدية بباردو يوم غد الأحد
ستتوقف حركة الجولان على مستوى تقاطع السكّة الحديديّة مع الطّريق بالنّقطة الكيلومترية 5+900 بباردو (قبالة مجلس نواب الشعب و بجانب محطّة المترو) يوم الأحد 4 مارس 2018 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.
ويعود هذا التوقف وفق بلاغ صادر السبت عن الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة، إلى قيام الشركة بأشغال تعبيد للطريق المذكورة
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توقف حركة الجولان على مستوى السكة الحديدية بباردو يوم غد الأحد
ستتوقف حركة الجولان على مستوى تقاطع السكّة الحديديّة مع الطّريق بالنّقطة الكيلومترية 5+900 بباردو (قبالة مجلس نواب الشعب و بجانب محطّة المترو) يوم الأحد 4 مارس 2018 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.
ويعود هذا التوقف وفق بلاغ صادر السبت عن الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة، إلى قيام الشركة بأشغال تعبيد للطريق المذكورة
وات
القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018 السّاعة 21:34
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: في آخر يوم للإعلان عن القائمات المقبولة والقائمات التي وقع رفضها...المزيد >>
جلسة عمل بوزارة الصحة للتوصل إلى حلول تعيد الانشطة الجامعية والاستشفائية إلى حالتها...
03 مارس 2018 السّاعة 21:27
انعقدت، اليوم السبت، بمقر وزارة الصحة، جلسة عمل وتشاور جمعت وزير الصحة، عماد الحمامي، وعمداء كليات الطب...المزيد >>
الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة الفسفاط وتكلف وزير العدل بتطبيق القانون
03 مارس 2018 السّاعة 21:07
قرر المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم السبت بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة، تعليق كل المقترحات...المزيد >>
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018 السّاعة 20:58
اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومعارضي مشروع دفن النفايات النووية شمال شرق فرنسا، بعدما احتشد المئات...المزيد >>
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة