حفوز: ياسمين الجلاصي الأولى على المستوى الوطني في الاحتفال بيوم اللغة العربية

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- سعيدة جلاصي: تحصّلت ياسمين الجلاصي على المرتبة الاولى على المستوى الوطني في المسابقة الوطنية الخاصة باليوم العربي للاحتفال باللغة العربية.

الفتاة تلقت ابجديات اللغة العربية في مدرسة الزياتين ثم انتقلت الى مدرسة الام بحفوز من ولاية القيروان وقد تفوقت على جميع المدارس الحكومية و الخاصة على المستوى الوطني في المسابقة التي نظمتها وزارة التربية.