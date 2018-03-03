بنزرت: 34 امرأة على رأس القائمات المتنافسة

مكتب بنزرت –الشروق اون لاين–ايمان عبد الستار: أوضح عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت يسري بن حسين ان 34 امراة على راس القائمات المقبولة بصفة اولية بولاية بنزرت موزعة ما بين 26 امرأة على راس قائمة حزبية و 3 مستقلة و 5 ائتلافية .

واشار بن حسين الى ان مجموع القائمات المقبولة توزعت بدورها ما بين 52 حزبية و 11 ائتلافية و30 مستقلة .