بنزرت: 34 امرأة على رأس القائمات المتنافسة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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بنزرت: 34 امرأة على رأس القائمات المتنافسة
مكتب بنزرت –الشروق اون لاين–ايمان عبد الستار: أوضح عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت يسري بن حسين ان 34 امراة على راس القائمات المقبولة بصفة اولية بولاية بنزرت موزعة ما بين 26 امرأة على راس قائمة حزبية و 3 مستقلة و 5 ائتلافية .
واشار بن حسين الى ان مجموع القائمات المقبولة توزعت بدورها ما بين 52 حزبية و 11 ائتلافية و30 مستقلة .
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بنزرت: 34 امرأة على رأس القائمات المتنافسة
مكتب بنزرت –الشروق اون لاين–ايمان عبد الستار: أوضح عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت يسري بن حسين ان 34 امراة على راس القائمات المقبولة بصفة اولية بولاية بنزرت موزعة ما بين 26 امرأة على راس قائمة حزبية و 3 مستقلة و 5 ائتلافية .
واشار بن حسين الى ان مجموع القائمات المقبولة توزعت بدورها ما بين 52 حزبية و 11 ائتلافية و30 مستقلة .
القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018 السّاعة 21:34
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: في آخر يوم للإعلان عن القائمات المقبولة والقائمات التي وقع رفضها...المزيد >>
جلسة عمل بوزارة الصحة للتوصل إلى حلول تعيد الانشطة الجامعية والاستشفائية إلى حالتها...
03 مارس 2018 السّاعة 21:27
انعقدت، اليوم السبت، بمقر وزارة الصحة، جلسة عمل وتشاور جمعت وزير الصحة، عماد الحمامي، وعمداء كليات الطب...المزيد >>
الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة الفسفاط وتكلف وزير العدل بتطبيق القانون
03 مارس 2018 السّاعة 21:07
قرر المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم السبت بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة، تعليق كل المقترحات...المزيد >>
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018 السّاعة 20:58
اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومعارضي مشروع دفن النفايات النووية شمال شرق فرنسا، بعدما احتشد المئات...المزيد >>
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...المزيد >>
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