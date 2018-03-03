أكودة: القبض على مروّج للمخدرات حاول الاعتداء على عون أمن

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نحجت وحدات الأمن بأكودة ليلة البارحة في إلقاء القبض على شخص أصيل سيدي بوعلي يبلغ من العمر حوالي 23 سنة ويقطن باأكودة عمد إلى التهجم على جاره وهو عون حرس وطني، كما أن المتهم محل تفتيش من أجل ترويج مخدرات لفائدة وحدة أمنية بجهة الفحص.

وقد تمّ مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف من أجل ما نسب إليه خاصة أنه من ذوي السوابق العدلية ومتمتع بالعفو مؤخرا.