أورنج تونس ومؤسسة أورنج للأعمال الخيريّة والجمعية التونسية "الشّبان والعلم" يطلقون ثاني مخبر بقابس خاص بالشباب

بعد النجاح الباهر الذي حققه مخبر "FabLab" المتضامن بحي الخضراء الذي افتتح أبوابه خلال شهر نوفمبر 2015، أطلقت أورنج تونس ومؤسسة أورنج للأعمال الخيريّة Fondation Orange والجمعية التونسية الشّبان والعلم (AJST) ثاني مخبر "FabLab" بولاية قابس، وقد أشرف على تدشينه يوم الجمعة 2 مارس كلّ من السيّد شهاب بودن رئيس الجمعية التونسية "الشّبان والعلم" والسيّد تييري مايي المدير العام لأورنج تونس بحضور السيّد محمد أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والسيّد منجي الثامري والي قابس.

ويهدف افتتاح "FabLab" المتضامن الذي يتواجد بالمعهد النموذجي أبو القاسم الشابي بولاية قابس إلى اتاحة الفرصة أمام شباب الجهة لاكتشاف مهاراته وتنمية قدراتهم.

مخبر "FabLab" المتضامن بولاية قابس: فضاء للتصنيع الرقمي مفتوح للجميع

ويعدّ هذا الفضاء الرقمي فضاء خاصّا موجّها للابتكار و التبادل ويحتوي على اخر الاصدارات التكنولوجية، ويسمح للشبان وكذلك المهتمين والمولعين بالتكنولوجيا الرقميّة في جهة قابس والجنوب التونسي من إنتاج و تجسيد الأفكار وتجسيمها على أرض الواقع بالاعتماد على وسائل رقميّة مستحدثة، كما أن "FabLab" مفتوح على ذمة الجميع سواء من حاملي المشاريع الناشئة والطلبة والتلاميذ والشّبان المولعين بعالم الابتكار الرقمي ممّن تتوفر لديهم روح المبادرة والإبداع.

ويحتوي هذا الفضاء على أحدث الأجهزة الرقميّة على غرار طابعات ثلاثيّة الأبعاد ووحدات تقطيع ليزرية ووحدات مسح ضوئي ثلاثية الأبعاد إلى جانب أجهزة رقميّة أخرى تساعد على تجسيد الأفكار وتجسيم النماذج المبتكرة، وهي أجهزة رقمية متاحة على ذمة شباب الجهة وتحت إشراف وتأطير فريق من المكونين والخبراء المتواجدين على عين المكان.

وسيساهم "FabLab" قابس الجديد في تدعيم روح المبادرة والابتكار لدى شبان الجهة وسيعزّز تبادل الافكار والمشاركة في فضاء تفاعلي تجتمع فيه الكفاءات بميادين مختلفة.

"FabLabs" المتضامن Fondation Orange: برنامج تعليم بالاعتماد على التكنولوجيا الرقميّة

وفي هذا الإطار التزمت مؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange بالعمل على دعم مستقبل الشبان عبر اتاحة الفرصة لإعادة إكتشاف أنفسهم بالإعتماد على التكنولوجيات الرقمية الجديدة.

كما يسمح التكوين والتدريب على الآليات والوسائل المعتمدة على التكنولوجيا الرقميّة في تطوير المهارات وتنمية الجانب المهني وبناء القدرات المعرفية.

وتستمدّ هذه المقاربة قيمتها الحقيقية من البعد التضامني لمختلف مخابر "FabLabs" التي تعمل على إتاحة الفرصة أساسا للشبان بهدف توعيتهم بأهمية الممارسات الرقمية الجديدة وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم المعرفية، وتحديدا عبر تنظيم برامج ودورات تكوينية ورشات عمل موجهة للشبان بطرق تدريب ذات فعالية تقوم على التبادل والمشاركة.

كما تمكّن مخابر"FabLabs" المتضامن الشبان والمهتمين من انجاز وتنفيذ مشاريعهم من خلال التدرّب على كيفية استخدام الأجهزة الرقمية المختلفة .