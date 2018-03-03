أورنج تونس ومؤسسة أورنج للأعمال الخيريّة والجمعية التونسية "الشّبان والعلم" يطلقون ثاني مخبر بقابس خاص بالشباب

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بعد النجاح الباهر الذي حققه مخبر "FabLab" المتضامن بحي الخضراء الذي افتتح أبوابه خلال شهر نوفمبر 2015، أطلقت أورنج تونس ومؤسسة أورنج للأعمال الخيريّة Fondation Orange والجمعية التونسية الشّبان والعلم (AJST) ثاني مخبر "FabLab" بولاية قابس، وقد أشرف على تدشينه يوم الجمعة 2 مارس كلّ من السيّد شهاب بودن رئيس الجمعية التونسية "الشّبان والعلم" والسيّد تييري مايي المدير العام لأورنج تونس بحضور السيّد محمد أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والسيّد منجي الثامري والي قابس.
ويهدف افتتاح "FabLab" المتضامن الذي يتواجد بالمعهد النموذجي أبو القاسم الشابي بولاية قابس إلى اتاحة الفرصة أمام شباب الجهة لاكتشاف مهاراته وتنمية قدراتهم.
مخبر "FabLab" المتضامن بولاية قابس: فضاء للتصنيع الرقمي مفتوح للجميع
ويعدّ هذا الفضاء الرقمي فضاء خاصّا موجّها للابتكار و التبادل ويحتوي على اخر الاصدارات التكنولوجية، ويسمح للشبان وكذلك المهتمين والمولعين بالتكنولوجيا الرقميّة في جهة قابس والجنوب التونسي من إنتاج و تجسيد الأفكار وتجسيمها على أرض الواقع بالاعتماد على وسائل رقميّة مستحدثة، كما أن "FabLab" مفتوح على ذمة الجميع سواء من حاملي المشاريع الناشئة والطلبة والتلاميذ والشّبان المولعين بعالم الابتكار الرقمي ممّن تتوفر لديهم روح المبادرة والإبداع.
ويحتوي هذا الفضاء على أحدث الأجهزة الرقميّة على غرار طابعات ثلاثيّة الأبعاد ووحدات تقطيع ليزرية ووحدات مسح ضوئي ثلاثية الأبعاد إلى جانب أجهزة رقميّة أخرى تساعد على تجسيد الأفكار وتجسيم النماذج المبتكرة، وهي أجهزة رقمية متاحة على ذمة شباب الجهة وتحت إشراف وتأطير فريق من المكونين والخبراء المتواجدين على عين المكان.
وسيساهم "FabLab" قابس الجديد في تدعيم روح المبادرة والابتكار لدى شبان الجهة وسيعزّز تبادل الافكار والمشاركة في فضاء تفاعلي تجتمع فيه الكفاءات بميادين مختلفة.
"FabLabs" المتضامن Fondation Orange: برنامج تعليم بالاعتماد على التكنولوجيا الرقميّة
وفي هذا الإطار التزمت مؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange بالعمل على دعم مستقبل الشبان عبر اتاحة الفرصة لإعادة إكتشاف أنفسهم بالإعتماد على التكنولوجيات الرقمية الجديدة.
كما يسمح التكوين والتدريب على الآليات والوسائل المعتمدة على التكنولوجيا الرقميّة في تطوير المهارات وتنمية الجانب المهني وبناء القدرات المعرفية.
وتستمدّ هذه المقاربة قيمتها الحقيقية من البعد التضامني لمختلف مخابر "FabLabs" التي تعمل على إتاحة الفرصة أساسا للشبان بهدف توعيتهم بأهمية الممارسات الرقمية الجديدة وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم المعرفية، وتحديدا عبر تنظيم برامج ودورات تكوينية ورشات عمل موجهة للشبان بطرق تدريب ذات فعالية تقوم على التبادل والمشاركة.
كما تمكّن مخابر"FabLabs" المتضامن الشبان والمهتمين من انجاز وتنفيذ مشاريعهم من خلال التدرّب على كيفية استخدام الأجهزة الرقمية المختلفة .
بعد النجاح الباهر الذي حققه مخبر "FabLab" المتضامن بحي الخضراء الذي افتتح أبوابه خلال شهر نوفمبر 2015، أطلقت أورنج تونس ومؤسسة أورنج للأعمال الخيريّة Fondation Orange والجمعية التونسية الشّبان والعلم (AJST) ثاني مخبر "FabLab" بولاية قابس، وقد أشرف على تدشينه يوم الجمعة 2 مارس كلّ من السيّد شهاب بودن رئيس الجمعية التونسية "الشّبان والعلم" والسيّد تييري مايي المدير العام لأورنج تونس بحضور السيّد محمد أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والسيّد منجي الثامري والي قابس.
ويهدف افتتاح "FabLab" المتضامن الذي يتواجد بالمعهد النموذجي أبو القاسم الشابي بولاية قابس إلى اتاحة الفرصة أمام شباب الجهة لاكتشاف مهاراته وتنمية قدراتهم.
مخبر "FabLab" المتضامن بولاية قابس: فضاء للتصنيع الرقمي مفتوح للجميع
ويعدّ هذا الفضاء الرقمي فضاء خاصّا موجّها للابتكار و التبادل ويحتوي على اخر الاصدارات التكنولوجية، ويسمح للشبان وكذلك المهتمين والمولعين بالتكنولوجيا الرقميّة في جهة قابس والجنوب التونسي من إنتاج و تجسيد الأفكار وتجسيمها على أرض الواقع بالاعتماد على وسائل رقميّة مستحدثة، كما أن "FabLab" مفتوح على ذمة الجميع سواء من حاملي المشاريع الناشئة والطلبة والتلاميذ والشّبان المولعين بعالم الابتكار الرقمي ممّن تتوفر لديهم روح المبادرة والإبداع.
ويحتوي هذا الفضاء على أحدث الأجهزة الرقميّة على غرار طابعات ثلاثيّة الأبعاد ووحدات تقطيع ليزرية ووحدات مسح ضوئي ثلاثية الأبعاد إلى جانب أجهزة رقميّة أخرى تساعد على تجسيد الأفكار وتجسيم النماذج المبتكرة، وهي أجهزة رقمية متاحة على ذمة شباب الجهة وتحت إشراف وتأطير فريق من المكونين والخبراء المتواجدين على عين المكان.
وسيساهم "FabLab" قابس الجديد في تدعيم روح المبادرة والابتكار لدى شبان الجهة وسيعزّز تبادل الافكار والمشاركة في فضاء تفاعلي تجتمع فيه الكفاءات بميادين مختلفة.
"FabLabs" المتضامن Fondation Orange: برنامج تعليم بالاعتماد على التكنولوجيا الرقميّة
وفي هذا الإطار التزمت مؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange بالعمل على دعم مستقبل الشبان عبر اتاحة الفرصة لإعادة إكتشاف أنفسهم بالإعتماد على التكنولوجيات الرقمية الجديدة.
كما يسمح التكوين والتدريب على الآليات والوسائل المعتمدة على التكنولوجيا الرقميّة في تطوير المهارات وتنمية الجانب المهني وبناء القدرات المعرفية.
وتستمدّ هذه المقاربة قيمتها الحقيقية من البعد التضامني لمختلف مخابر "FabLabs" التي تعمل على إتاحة الفرصة أساسا للشبان بهدف توعيتهم بأهمية الممارسات الرقمية الجديدة وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم المعرفية، وتحديدا عبر تنظيم برامج ودورات تكوينية ورشات عمل موجهة للشبان بطرق تدريب ذات فعالية تقوم على التبادل والمشاركة.
كما تمكّن مخابر"FabLabs" المتضامن الشبان والمهتمين من انجاز وتنفيذ مشاريعهم من خلال التدرّب على كيفية استخدام الأجهزة الرقمية المختلفة .
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018