في مؤتمر ساخن لنقابة التعليم الثانوي بالدهماني: فوز ساحق لقائمة "صوت المربي"

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الدهماني – الشروق أون لاين – المولدي العباسي: احتضن معهد الحبيب بورقيبة مساء أمس الجمعة مؤتمر نقابة التعليم الثانوي بحضور الأمين العام الأسعد اليعقوبي و توفيق الصلعاوي و ممثلي الجامعة العامة و المكتب التنفيذي والنقابات الجهوية والمحلية بالدهماني و القصور وسط أجواء وصفت بالمتشنجة و المشحونة .
و قد ترشحت لانتخابات مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالدهماني من ولاية الكاف قائمتان وهما قائمة صوت المربي بـ 7 أعضاء و هم : حاتم القيزاني و سندس بوراس و مبارك الحمداني و محمد الزغلامي و أحمد القيزاني و الحبيب السلطاني و ميلاد بن رحومة وقائمة "الوفاء ورد الاعتبار" بـ 7 أعضاء و هم : يثرب ورغي و نورالدين سعد و عبد الجليل الحفظلاوي و عادل فضلي و منصف العلياني و مقداد الصويدي و منير عمران و 3 مستقلين و هم مراد حمادي و حاتم الشعباني و هاني الحاج يونس .
وأسفر الصندوق على انتخاب المربين لكل من سندس بوراس و مبارك الحمداني و محمد الزغلامي و أحمد القيزاني والحبيب السلطاني و ميلاد بن رحومة ومنير عمران .
الدهماني – الشروق أون لاين – المولدي العباسي: احتضن معهد الحبيب بورقيبة مساء أمس الجمعة مؤتمر نقابة التعليم الثانوي بحضور الأمين العام الأسعد اليعقوبي و توفيق الصلعاوي و ممثلي الجامعة العامة و المكتب التنفيذي والنقابات الجهوية والمحلية بالدهماني و القصور وسط أجواء وصفت بالمتشنجة و المشحونة .
و قد ترشحت لانتخابات مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالدهماني من ولاية الكاف قائمتان وهما قائمة صوت المربي بـ 7 أعضاء و هم : حاتم القيزاني و سندس بوراس و مبارك الحمداني و محمد الزغلامي و أحمد القيزاني و الحبيب السلطاني و ميلاد بن رحومة وقائمة "الوفاء ورد الاعتبار" بـ 7 أعضاء و هم : يثرب ورغي و نورالدين سعد و عبد الجليل الحفظلاوي و عادل فضلي و منصف العلياني و مقداد الصويدي و منير عمران و 3 مستقلين و هم مراد حمادي و حاتم الشعباني و هاني الحاج يونس .
وأسفر الصندوق على انتخاب المربين لكل من سندس بوراس و مبارك الحمداني و محمد الزغلامي و أحمد القيزاني والحبيب السلطاني و ميلاد بن رحومة ومنير عمران .
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018