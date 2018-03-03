في مؤتمر ساخن لنقابة التعليم الثانوي بالدهماني: فوز ساحق لقائمة "صوت المربي"

الدهماني – الشروق أون لاين – المولدي العباسي: احتضن معهد الحبيب بورقيبة مساء أمس الجمعة مؤتمر نقابة التعليم الثانوي بحضور الأمين العام الأسعد اليعقوبي و توفيق الصلعاوي و ممثلي الجامعة العامة و المكتب التنفيذي والنقابات الجهوية والمحلية بالدهماني و القصور وسط أجواء وصفت بالمتشنجة و المشحونة .

و قد ترشحت لانتخابات مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالدهماني من ولاية الكاف قائمتان وهما قائمة صوت المربي بـ 7 أعضاء و هم : حاتم القيزاني و سندس بوراس و مبارك الحمداني و محمد الزغلامي و أحمد القيزاني و الحبيب السلطاني و ميلاد بن رحومة وقائمة "الوفاء ورد الاعتبار" بـ 7 أعضاء و هم : يثرب ورغي و نورالدين سعد و عبد الجليل الحفظلاوي و عادل فضلي و منصف العلياني و مقداد الصويدي و منير عمران و 3 مستقلين و هم مراد حمادي و حاتم الشعباني و هاني الحاج يونس .

وأسفر الصندوق على انتخاب المربين لكل من سندس بوراس و مبارك الحمداني و محمد الزغلامي و أحمد القيزاني والحبيب السلطاني و ميلاد بن رحومة ومنير عمران .