سيدي بوزيد: رفض ترشح 8 قائمات انتخابية

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سيدي بوزيد - الشروق أون لاين- قيس عماري: اكد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة مشي انه تم رفض ترشح 8 قائمات انتخابية لعدم توفر الشروط القانونية حسب ما ينص على ذلك القانون الانتخابي.

و ذكر المشي ان من بين القائمات المرفوضة 4 قائمات حزبية و 3 مستقلة و قائمة ائتلافية وحيدة.