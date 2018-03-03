بسبب حرق دراجته النارية: تبادل عنف باستعمال "سيف" في نصر الله

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مكتب القيروان – الشروق اون لاين- ايمن محرزي: نشب عشية امس الجمعة ، شجار عنيف بين ثلاثة أشخاص أصيلي عمادة الكبارة التابعة لمعتمدية نصرالله من ولاية القيروان أسفر عن إصابة شقيقين بواسطة سكين من حجم "سيف" من قبل أحد الأشخاص و هو شاب في العقد الثالث من العمر كردّ فعل على حرق دراجته النارية .
كما أصيب هذا الأخير ايضا على مستوى اماكن متفرقة من جسده من قبل الشقيقين الذين ينتميان الى نفس الجهة .
و بحسب المعطيات فقد دارت اطوار الحادثة خلال جلسة خمرية ليتطور تبادل الاتهامات واستفزاز الشقيقان لصاحب الدراجة ،و هما من باعة الخمر خلسة ، الى اعتداء بالعنف من الجانبين.
وتم نقل ثلاثتهم في حالة حرجة الى مستشفى الاغالبة بالقيروان.
مكتب القيروان – الشروق اون لاين- ايمن محرزي: نشب عشية امس الجمعة ، شجار عنيف بين ثلاثة أشخاص أصيلي عمادة الكبارة التابعة لمعتمدية نصرالله من ولاية القيروان أسفر عن إصابة شقيقين بواسطة سكين من حجم "سيف" من قبل أحد الأشخاص و هو شاب في العقد الثالث من العمر كردّ فعل على حرق دراجته النارية .
كما أصيب هذا الأخير ايضا على مستوى اماكن متفرقة من جسده من قبل الشقيقين الذين ينتميان الى نفس الجهة .
و بحسب المعطيات فقد دارت اطوار الحادثة خلال جلسة خمرية ليتطور تبادل الاتهامات واستفزاز الشقيقان لصاحب الدراجة ،و هما من باعة الخمر خلسة ، الى اعتداء بالعنف من الجانبين.
وتم نقل ثلاثتهم في حالة حرجة الى مستشفى الاغالبة بالقيروان.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018