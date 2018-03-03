بسبب حرق دراجته النارية: تبادل عنف باستعمال "سيف" في نصر الله

مكتب القيروان – الشروق اون لاين- ايمن محرزي: نشب عشية امس الجمعة ، شجار عنيف بين ثلاثة أشخاص أصيلي عمادة الكبارة التابعة لمعتمدية نصرالله من ولاية القيروان أسفر عن إصابة شقيقين بواسطة سكين من حجم "سيف" من قبل أحد الأشخاص و هو شاب في العقد الثالث من العمر كردّ فعل على حرق دراجته النارية .

كما أصيب هذا الأخير ايضا على مستوى اماكن متفرقة من جسده من قبل الشقيقين الذين ينتميان الى نفس الجهة .

و بحسب المعطيات فقد دارت اطوار الحادثة خلال جلسة خمرية ليتطور تبادل الاتهامات واستفزاز الشقيقان لصاحب الدراجة ،و هما من باعة الخمر خلسة ، الى اعتداء بالعنف من الجانبين.

وتم نقل ثلاثتهم في حالة حرجة الى مستشفى الاغالبة بالقيروان.