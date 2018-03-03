السرس: القبض على شخص من اجل محاولة قتل والده

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افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان مركز الحرس الوطني بالسرس من ولاية الكاف تمكن يوم امس الجمعة من اماطة اللثام عن ملابسات جريمة "محاولة قتل" تضرر فيها شخص عمره 74 سنة (تم قبوله يوم 28 فيفري 2018 والاحتفاظ به بقسم العناية المركزة بالمستشفى) والذي بالتحري معه تبين انه تعرض لعملية خنق اثناء النوم بواسطة قطعة حبل من قبل ابنه (عمره 21 سنة) وذلك نتيجة خلافات عائلية.
وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة ونصب كمين لهذا الأخير تم القبض عليه وبالتحري معه اعترف بما نسب اليه كما تم حجز أداة الجريمة (قطعة الحبل) إضافة الى مجموعة أقراص استعملها لتخدير والده (جعلت المتضرر يخلد الى النوم قبل الاعتداء عليه).
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به واحالته على فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بالكاف لمواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.
افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان مركز الحرس الوطني بالسرس من ولاية الكاف تمكن يوم امس الجمعة من اماطة اللثام عن ملابسات جريمة "محاولة قتل" تضرر فيها شخص عمره 74 سنة (تم قبوله يوم 28 فيفري 2018 والاحتفاظ به بقسم العناية المركزة بالمستشفى) والذي بالتحري معه تبين انه تعرض لعملية خنق اثناء النوم بواسطة قطعة حبل من قبل ابنه (عمره 21 سنة) وذلك نتيجة خلافات عائلية.
وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة ونصب كمين لهذا الأخير تم القبض عليه وبالتحري معه اعترف بما نسب اليه كما تم حجز أداة الجريمة (قطعة الحبل) إضافة الى مجموعة أقراص استعملها لتخدير والده (جعلت المتضرر يخلد الى النوم قبل الاعتداء عليه).
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به واحالته على فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بالكاف لمواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018