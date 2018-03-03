السرس: القبض على شخص من اجل محاولة قتل والده

افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان مركز الحرس الوطني بالسرس من ولاية الكاف تمكن يوم امس الجمعة من اماطة اللثام عن ملابسات جريمة "محاولة قتل" تضرر فيها شخص عمره 74 سنة (تم قبوله يوم 28 فيفري 2018 والاحتفاظ به بقسم العناية المركزة بالمستشفى) والذي بالتحري معه تبين انه تعرض لعملية خنق اثناء النوم بواسطة قطعة حبل من قبل ابنه (عمره 21 سنة) وذلك نتيجة خلافات عائلية.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة ونصب كمين لهذا الأخير تم القبض عليه وبالتحري معه اعترف بما نسب اليه كما تم حجز أداة الجريمة (قطعة الحبل) إضافة الى مجموعة أقراص استعملها لتخدير والده (جعلت المتضرر يخلد الى النوم قبل الاعتداء عليه).

وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به واحالته على فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بالكاف لمواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.