بنزرت: اسقاط قائمتين حزبيتين ترشحت للانتخابات البلدية

مكتب بنزرت - الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: أفرزت عملية البت في القائمات الانتخابية المقبولة بدائرة بنزرت عن قبول 94 قائمة من مجموع 96 حيث تم رفض كل من قائمتين حزبيتين لقائمة "فك بلاصتك" التابعة لحزب البناء الوطني التي تقدمت لدائرة بنزرت وكذلك قائمة حزبية تابعة لحركة مشروع تونس التي تقدمت لبلدية اوتيك وتم قبول مختلف القائمات الائتلافية والمستقلة وفق تصريح السيد يسري بن حسين عضو الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت.

واشار يسري بن حسين الى تقدم كل من حركة نداء تونس والنهضة بـ 17 قائمة في كل البلديات بمختلف معتمديات ولاية بنزرت.