مصادر قضائية: لا وجود لأي تسريب بين وزيري العدل والداخلية

تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة: أكدت بعض المصادر القضائية التابعة لوزارة العدل لـ"الشروق اون لاين " ان ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تسريب مراسلة " سرية " بين وزيري الداخلية والعدل في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمت للواقع بصلة باعتبار أن المراسلة التي تم نشرها هي من مظروفات الملف، وهي الوثيقة التي تم بمقتضاها فتح تحقيق من قبل ممثل النيابة العمومية للبحث في الموضوع.

وعلى هذا الأساس فإن الوثيقة المذكورة متاحة للاطلاع من قبل أطراف الملف بما في ذلك محامي المشتكى به، ويمكن لممثلي لسان الدفاع نسخ جميع الوثائق والمؤيدات لإعداد التقارير بشأنها والدفاع عن منوّبهم، ومن ثمة لا مجال للحديث عن تسريب في هذا المستوى.