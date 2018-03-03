منوبة: اسقاط قائمة ائتلافية للاتحاد المدني ترشحت للانتخابات البلدية

بعد تمعن مجلس المداولات في مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بمنوبة والبت في ملفات 56 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية لسنة 2018 على مستوى 10 دوائر انتخابية، قررت الهيئة اسقاط قائمة وحيدة، حسب ماأفادت به رئيسة الهيئة ريم السليتي مراسلة (وات) بالجهة.

وياتي رفض القائمة الائتلافية الاتحاد المدني المترشحة بدائرة منوبة، حسب نص قرار الهيئة « بسبب وجود اخلالات جوهرية تتعلق بعدم ادراج مترشحين بالسجل الانتخابي، وعدم تاهل احد المترشحين لسبب وظيفي، وظلت القائمة منقوصة، ولم تتساوى مع العدد المطلوب في مقاعد بلدية منوبة (24 مقعدا)، رغم تعويض المرفوضين من القائمة التكميلية ».

واوضحت رئيسة الهيئة انه « تم تمكين قرار الرفض الى رئيسة القائمة وبإمكانها رفع قضية لدى المحكمة الإدارية بداية من اليوم السبت تاريخ بداية نشر القائمات النهائية المقبولةن والذي تم بمقر الهيئة الفرعية بمنوبة ».