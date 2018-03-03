منوبة: اسقاط قائمة ائتلافية للاتحاد المدني ترشحت للانتخابات البلدية

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بعد تمعن مجلس المداولات في مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بمنوبة والبت في ملفات 56 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية لسنة 2018 على مستوى 10 دوائر انتخابية، قررت الهيئة اسقاط قائمة وحيدة، حسب ماأفادت به رئيسة الهيئة ريم السليتي مراسلة (وات) بالجهة.
وياتي رفض القائمة الائتلافية الاتحاد المدني المترشحة بدائرة منوبة، حسب نص قرار الهيئة « بسبب وجود اخلالات جوهرية تتعلق بعدم ادراج مترشحين بالسجل الانتخابي، وعدم تاهل احد المترشحين لسبب وظيفي، وظلت القائمة منقوصة، ولم تتساوى مع العدد المطلوب في مقاعد بلدية منوبة (24 مقعدا)، رغم تعويض المرفوضين من القائمة التكميلية ».
واوضحت رئيسة الهيئة انه « تم تمكين قرار الرفض الى رئيسة القائمة وبإمكانها رفع قضية لدى المحكمة الإدارية بداية من اليوم السبت تاريخ بداية نشر القائمات النهائية المقبولةن والذي تم بمقر الهيئة الفرعية بمنوبة ».
بعد تمعن مجلس المداولات في مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بمنوبة والبت في ملفات 56 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية لسنة 2018 على مستوى 10 دوائر انتخابية، قررت الهيئة اسقاط قائمة وحيدة، حسب ماأفادت به رئيسة الهيئة ريم السليتي مراسلة (وات) بالجهة.
وياتي رفض القائمة الائتلافية الاتحاد المدني المترشحة بدائرة منوبة، حسب نص قرار الهيئة « بسبب وجود اخلالات جوهرية تتعلق بعدم ادراج مترشحين بالسجل الانتخابي، وعدم تاهل احد المترشحين لسبب وظيفي، وظلت القائمة منقوصة، ولم تتساوى مع العدد المطلوب في مقاعد بلدية منوبة (24 مقعدا)، رغم تعويض المرفوضين من القائمة التكميلية ».
واوضحت رئيسة الهيئة انه « تم تمكين قرار الرفض الى رئيسة القائمة وبإمكانها رفع قضية لدى المحكمة الإدارية بداية من اليوم السبت تاريخ بداية نشر القائمات النهائية المقبولةن والذي تم بمقر الهيئة الفرعية بمنوبة ».
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018