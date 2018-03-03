ليبيا: تفكيك خلية داعشية تخطّط لتفجير مقار أمنية وحكومية

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أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، مساء الجمعة القبض على خليّة تتكون من 5 عناصر تابعة لتنظيم داعش الارهابي، كانت تخطّط لاستهداف بعض المقار الأمنية والمؤسسات الحكومية، بسيّارات مفخّخة وعمليات انتحارية.
وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الخاصة بـ "فيسبوك"، أن السيارات التي كانت ستستخدمها هذه المجموعة "تم تجهيزها في الصحراء من قبل قيادات التنظيم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العاصمة #طرابلس وفي مدينة مصراتة".
وأكد البيان أن "هؤلاء الدواعش اعترفوا بضلوعهم في أهم الهجمات الإرهابية التي شهدتها #ليبيا خلال الأشهر الماضية"، على غرار استهداف "بوابة الفقهاء" في شهر أغسطس/آب الماضي، غرب بلدة هون، في محافظة الجفرة وسط البلاد، والذي أدى لمقتل 12 عسكريا من قوات الجيش الليبي، وكذلك تورطهم في تفجير المحكمة بمدينة #مصراتة وتفجير سيارة أمام قاعدة أبوستة البحرية في العاصمة طرابلس في الثامن من سبتمبرعام 2016.
ونشرت قوة الردع صورا للمعتقلين الخمسة وهم ساسي سالم ساسي محمد (المُكنّى "أبو محمد") وعيسى جعفر أحمد (موسى) وأيمن محمد صالح الراجحي وأحمد الحامي (المكنى "أبو أنس") ووليد حسين سالم أبورياقة (المكنى "القعقاع").
أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، مساء الجمعة القبض على خليّة تتكون من 5 عناصر تابعة لتنظيم داعش الارهابي، كانت تخطّط لاستهداف بعض المقار الأمنية والمؤسسات الحكومية، بسيّارات مفخّخة وعمليات انتحارية.
وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الخاصة بـ "فيسبوك"، أن السيارات التي كانت ستستخدمها هذه المجموعة "تم تجهيزها في الصحراء من قبل قيادات التنظيم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العاصمة #طرابلس وفي مدينة مصراتة".
وأكد البيان أن "هؤلاء الدواعش اعترفوا بضلوعهم في أهم الهجمات الإرهابية التي شهدتها #ليبيا خلال الأشهر الماضية"، على غرار استهداف "بوابة الفقهاء" في شهر أغسطس/آب الماضي، غرب بلدة هون، في محافظة الجفرة وسط البلاد، والذي أدى لمقتل 12 عسكريا من قوات الجيش الليبي، وكذلك تورطهم في تفجير المحكمة بمدينة #مصراتة وتفجير سيارة أمام قاعدة أبوستة البحرية في العاصمة طرابلس في الثامن من سبتمبرعام 2016.
ونشرت قوة الردع صورا للمعتقلين الخمسة وهم ساسي سالم ساسي محمد (المُكنّى "أبو محمد") وعيسى جعفر أحمد (موسى) وأيمن محمد صالح الراجحي وأحمد الحامي (المكنى "أبو أنس") ووليد حسين سالم أبورياقة (المكنى "القعقاع").
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018