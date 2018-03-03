حفوز: 5 تلاميذ بينهم فتاتان يسطون على منزل استاذة

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين- علي هلالي: تمكّن أعوان الأمن الوطني بحفوز من استرجاع مصوغ ومبلغ مالي وهاتفين ومجموعة من الثياب بعد ان تمت سرقتهم من منزل استاذة من طرف فتاتين وثلاث شبان تتراوح اعمارهم بين 13 و16 سنة.

يذكر انهم تلاميذ بأحد المعاهد حيث تم ايقافهم وعرضهم على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.