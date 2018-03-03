عمر الباهي خلال زيارته لجندوبة: تعصير سوق الجملة من أولويات وزارة التجارة

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني: أكد عمر الباهي وزير التجارة خلال زيارته لولاية جندوبة و اطلاعه على سير العمل بسوق الجملة بمدينة جندوبة ان أهمية هذا السوق من حيث الحركة التجارية تقتضي تعصيرة من خلال ادخال منظومة الاعلامية حتى يقع تجاوز العمل اليدوي و ربط مقرات وكلاء البيع بالأنترنيت هذا اضافة لتحسين البنية التحتية من انارة عمومية وتصريف المياه وتحسين الفضاءات و توسعتها .

وزير التجارة أكد على ضرورة التفكير في مشروع لنقل السوق خارج مناطق العمران ويكون سوق عصري بمواصفات عالمية و لما لا سوق اقليمية للشمال الغربي .

عدد من الفلاحين و وكلاء البيع عبروا لوزير التجارة عن مشاغلهم و خاصة تنامي ظاهرة السوق السوداء الموازية وانعكاساتها على أسعار البيع و على العمل اليومي بسوق الجملة الذي لم يعد يشهد حركية كبرى جراء ذلك .