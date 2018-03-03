تونس تشتري نحو 67 ألف طن قمحا و50 ألف طن شعيرا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اشترى ديوان الحبوب التونسي نحو 67 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من الشعير للتوريد من منشآت خيارية في مناقصة عالمية أُغلقت يوم امس الجمعة.

وقال تجار لـ" رويترز " أن القمح يتضمن شحنة قدرها 25 ألف طن تمّ شراؤها بسعر 225.68 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن وأخرى قدرها 17 ألف طن بسعر 228.57 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من شركة "كاسيلو" للتجارة.

واضاف التجار إن شحنة أخرى قدرها 25 ألف طن من القمح جرى شراؤها بسعر 228.55 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من "دريفوس".

وتابع التجار أنه تم شراء الشعير في شحنتين حجم الواحدة 25 ألف طن بسعر 239.14 دولار و241.24 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من "سوفليه".

المصدر: رويترز