تجميد قرار نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس

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جمدت المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا، قرار الرئيس جيمي موراليس المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وبحسب دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن قرار المحكمة الدستورية جاء بناء على الدعوة القضائية التي رفعتها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا، بناء على دستور البلاد بصفتها دولة علمانية.
وأضافت الدائرة، أنه وبحسب الدستور الغواتيمالي، لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضر بالتعايش السلمي بين فئات المجتمع.
واتخذ رئيس غواتيمالا موراليس، قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، في تحد صارخ لكل القرارات والاتفاقيات الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة، ويمنع على دول العالم مساندة دولة الاحتلال لتغيير طابعها ومكانتها السياسية والدينية والتاريخية، أو فرض وقائع جغرافية وديموغرافية عليها.
ووجه رئيس دائرة شؤون المغتربين تيسير خالد، وعقب رفع الدعوى القضائية ضد قرار الرئيس، رسالة شكر وتقدير للمحامي الغواتيمالي ميخيا من خلال الفدرالية الفلسطينية في غواتيمالا.
جمدت المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا، قرار الرئيس جيمي موراليس المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وبحسب دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن قرار المحكمة الدستورية جاء بناء على الدعوة القضائية التي رفعتها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا، بناء على دستور البلاد بصفتها دولة علمانية.
وأضافت الدائرة، أنه وبحسب الدستور الغواتيمالي، لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضر بالتعايش السلمي بين فئات المجتمع.
واتخذ رئيس غواتيمالا موراليس، قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، في تحد صارخ لكل القرارات والاتفاقيات الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة، ويمنع على دول العالم مساندة دولة الاحتلال لتغيير طابعها ومكانتها السياسية والدينية والتاريخية، أو فرض وقائع جغرافية وديموغرافية عليها.
ووجه رئيس دائرة شؤون المغتربين تيسير خالد، وعقب رفع الدعوى القضائية ضد قرار الرئيس، رسالة شكر وتقدير للمحامي الغواتيمالي ميخيا من خلال الفدرالية الفلسطينية في غواتيمالا.
-
08:32تجميد قرار نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس
03 مارس 2018
-
08:28"انا يقظ" ترصد الإخلالات التي صاحبت انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية
03 مارس 2018
-
00:15قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
03 مارس 2018
-
23:38سابقة تاريخية في بطولة العالم لألعاب القوى
02 مارس 2018
-
23:19بالفيديو.. معتمدة حمام سوسة توضّح مقترح دفن الأموات في مقبرة المنطقة بمعلوم
02 مارس 2018
-
23:11بني مهيرة: فسقيّة مهدّدة بالسقوط تتسبّب في وفاة سبعيني
02 مارس 2018
-
22:55رئيس فريق ينزل إلى الملعب ويوجّه عدة لكمات للحكم
02 مارس 2018
-
22:32توزر: اختتام الملتقى العربي الأّوّل حول أدب الواحة والصحراء
02 مارس 2018
-
22:22عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة للأمن الوطني
02 مارس 2018
-
22:15سوسة: القبض على 4 أشخاص من أجل التنقيب على الآثار
02 مارس 2018
-
22:03نتائج انتخابات المجالس العلمية لسنة 2018
02 مارس 2018
-
-
21:39قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثانية
02 مارس 2018
-
21:36القيروان: إصابة 11 شخصا من بينهم 8 تلاميذ أمن في حادث مرور
02 مارس 2018
-
21:26تطاوين: رفض قائمتين حزبيتين مترشحتين للانتخابات البلدية
02 مارس 2018
-
20:59تطاوين: تفعيل انتداب 30 عونا بشركة "أو أم في" قبل موفى شهر مارس
02 مارس 2018
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018