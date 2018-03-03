"انا يقظ" ترصد الإخلالات التي صاحبت انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية

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رصد تقرير أولي لمنظمة "أنا يقظ" حول مراقبة انتخابات ممثلي الطلبة في المجالس العلمية على مستوى 10 ولايات، صادرمساء امس الجمعة، وجود عدد من الإخلالات والتقصيرات أبرزها عدم سيطرة إدارة المعاهد العليا والكليات على الهياكل التي يمثلها المرشحون مما نتج عنه "بروز خطاب سياسوي حزبي" بالإضافة إلى غياب الأمن خارج حرم المؤسسات الجامعية بنسبة 90 بالمائة خاصة في الجامعات التي جدت بها اشتباكات على غرار كليتي الآداب والعلوم الإنسانية بتونس وسوسة وكليتي الحقوق بصفاقس وسوسة.
وبين تقرير المنظمة التي اعتمدت، ملاحظين توزعوا على 12 مؤسسة جامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وجود ضعف في الإطار القانوني لهذه الانتخابات والذي يظهر من خلال ما جد في كلية الحقوق بصفاقس، حيث تساوى عدد أصوات المرشحين عن مرحلة الماجستير بــ77 صوتا لكلا الطرفين، فالتجأ العميد (حسب المنشور الوزاري المنظم للانتخابات) للقرعة مما نتج عنه احتجاج من طرف أحد المرشحين وصل حد تبادل العنف.
ولاحظ تقرير "أنا يقظ" توقف عمليات الاقتراع والفرز في عديد المناسبات بسبب الاشتباكات في كل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة والمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، بالإضافة إلى عدم احترام الصمت الانتخابي في المؤسسات الجامعية بنسبة 95 بالمائة وعدم احترام أوقات فتح وغلق مكاتب الاقتراع في كل من كلية العلوم بتونس والمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس.
كما أشار إلى عدم مراعاة خصوصيات الطلبة الأجانب الذين نالوا حقهم في الانتخاب هذه السنة، حيث كانت كل المعلقات المسهلة لعملية الانتخاب باللغة العربية دون سواها.
ودعت منظمة أنا يقظ في ختام تقريرها، وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات والمعاهد العليا والكليات لتجنب هذه الإخلالات في المستقبل عبر تحسين الإطار القانوني للانتخابات، كما دعت كلا من الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة الى تحمل مسؤوليتهم في "عدم الزج بالمؤسسات الجامعية في نزاعات سياسوية وحزبية والتركيز على مطالب منظوريهم لما فيه مصلحة الطلبة والجامعة التونسية"، وفق ما جاء في التقرير .
رصد تقرير أولي لمنظمة "أنا يقظ" حول مراقبة انتخابات ممثلي الطلبة في المجالس العلمية على مستوى 10 ولايات، صادرمساء امس الجمعة، وجود عدد من الإخلالات والتقصيرات أبرزها عدم سيطرة إدارة المعاهد العليا والكليات على الهياكل التي يمثلها المرشحون مما نتج عنه "بروز خطاب سياسوي حزبي" بالإضافة إلى غياب الأمن خارج حرم المؤسسات الجامعية بنسبة 90 بالمائة خاصة في الجامعات التي جدت بها اشتباكات على غرار كليتي الآداب والعلوم الإنسانية بتونس وسوسة وكليتي الحقوق بصفاقس وسوسة.
وبين تقرير المنظمة التي اعتمدت، ملاحظين توزعوا على 12 مؤسسة جامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وجود ضعف في الإطار القانوني لهذه الانتخابات والذي يظهر من خلال ما جد في كلية الحقوق بصفاقس، حيث تساوى عدد أصوات المرشحين عن مرحلة الماجستير بــ77 صوتا لكلا الطرفين، فالتجأ العميد (حسب المنشور الوزاري المنظم للانتخابات) للقرعة مما نتج عنه احتجاج من طرف أحد المرشحين وصل حد تبادل العنف.
ولاحظ تقرير "أنا يقظ" توقف عمليات الاقتراع والفرز في عديد المناسبات بسبب الاشتباكات في كل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة والمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، بالإضافة إلى عدم احترام الصمت الانتخابي في المؤسسات الجامعية بنسبة 95 بالمائة وعدم احترام أوقات فتح وغلق مكاتب الاقتراع في كل من كلية العلوم بتونس والمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس.
كما أشار إلى عدم مراعاة خصوصيات الطلبة الأجانب الذين نالوا حقهم في الانتخاب هذه السنة، حيث كانت كل المعلقات المسهلة لعملية الانتخاب باللغة العربية دون سواها.
ودعت منظمة أنا يقظ في ختام تقريرها، وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات والمعاهد العليا والكليات لتجنب هذه الإخلالات في المستقبل عبر تحسين الإطار القانوني للانتخابات، كما دعت كلا من الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة الى تحمل مسؤوليتهم في "عدم الزج بالمؤسسات الجامعية في نزاعات سياسوية وحزبية والتركيز على مطالب منظوريهم لما فيه مصلحة الطلبة والجامعة التونسية"، وفق ما جاء في التقرير .
-
08:32تجميد قرار نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس
03 مارس 2018
-
08:28"انا يقظ" ترصد الإخلالات التي صاحبت انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية
03 مارس 2018
-
00:15قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
03 مارس 2018
-
23:38سابقة تاريخية في بطولة العالم لألعاب القوى
02 مارس 2018
-
23:19بالفيديو.. معتمدة حمام سوسة توضّح مقترح دفن الأموات في مقبرة المنطقة بمعلوم
02 مارس 2018
-
23:11بني مهيرة: فسقيّة مهدّدة بالسقوط تتسبّب في وفاة سبعيني
02 مارس 2018
-
22:55رئيس فريق ينزل إلى الملعب ويوجّه عدة لكمات للحكم
02 مارس 2018
-
22:32توزر: اختتام الملتقى العربي الأّوّل حول أدب الواحة والصحراء
02 مارس 2018
-
22:22عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة للأمن الوطني
02 مارس 2018
-
22:15سوسة: القبض على 4 أشخاص من أجل التنقيب على الآثار
02 مارس 2018
-
22:03نتائج انتخابات المجالس العلمية لسنة 2018
02 مارس 2018
-
-
21:39قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثانية
02 مارس 2018
-
21:36القيروان: إصابة 11 شخصا من بينهم 8 تلاميذ أمن في حادث مرور
02 مارس 2018
-
21:26تطاوين: رفض قائمتين حزبيتين مترشحتين للانتخابات البلدية
02 مارس 2018
-
20:59تطاوين: تفعيل انتداب 30 عونا بشركة "أو أم في" قبل موفى شهر مارس
02 مارس 2018
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018