قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)

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أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قصرا مملوكا لوزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل في لوس أنجلوس معروض للبيع بمبلغ 110 ملايين دولار.
ويقع قصر الأمير الراحل في منطقة بيفرلي هيلز الراقية، التي يفضلها الأثرياء ونجوم هوليوود، وعلى مساحة 14 فدانا، ويضم مساحات خارجية ومتنزهات مزينة بالأشجار وملعب تنس ومسبح، بالإضافة إلى ملاحق للضيوف والعاملين.
وذكرت شركة العقارات، التي عرضت القصر للبيع، أنه ملاذ رائع لأي شخص يرغب في الابتعاد عن الأضواء، وهناك طريق مذهل للسيارات في نهايته يمكن الاستمتاع بمنظر المحيط على طول الطريق إلى جزيرة كاتالينا.
وقالت الصحيفة الأمريكية أن مالك العقار هو شركة "كانيسا إنفستمنتس"، الكيان التجاري التابع للأمير السعودي الراحل، الذي توفي عام 2015، وزوجته الأميرة جوهرة بنت فيصل، وفقا لسجلات الملكية والإيداعات القانونية.
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قصرا مملوكا لوزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل في لوس أنجلوس معروض للبيع بمبلغ 110 ملايين دولار.
ويقع قصر الأمير الراحل في منطقة بيفرلي هيلز الراقية، التي يفضلها الأثرياء ونجوم هوليوود، وعلى مساحة 14 فدانا، ويضم مساحات خارجية ومتنزهات مزينة بالأشجار وملعب تنس ومسبح، بالإضافة إلى ملاحق للضيوف والعاملين.
وذكرت شركة العقارات، التي عرضت القصر للبيع، أنه ملاذ رائع لأي شخص يرغب في الابتعاد عن الأضواء، وهناك طريق مذهل للسيارات في نهايته يمكن الاستمتاع بمنظر المحيط على طول الطريق إلى جزيرة كاتالينا.
وقالت الصحيفة الأمريكية أن مالك العقار هو شركة "كانيسا إنفستمنتس"، الكيان التجاري التابع للأمير السعودي الراحل، الذي توفي عام 2015، وزوجته الأميرة جوهرة بنت فيصل، وفقا لسجلات الملكية والإيداعات القانونية.
-
08:32تجميد قرار نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس
03 مارس 2018
-
08:28"انا يقظ" ترصد الإخلالات التي صاحبت انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية
03 مارس 2018
-
00:15قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
03 مارس 2018
-
23:38سابقة تاريخية في بطولة العالم لألعاب القوى
02 مارس 2018
-
23:19بالفيديو.. معتمدة حمام سوسة توضّح مقترح دفن الأموات في مقبرة المنطقة بمعلوم
02 مارس 2018
-
23:11بني مهيرة: فسقيّة مهدّدة بالسقوط تتسبّب في وفاة سبعيني
02 مارس 2018
-
22:55رئيس فريق ينزل إلى الملعب ويوجّه عدة لكمات للحكم
02 مارس 2018
-
22:32توزر: اختتام الملتقى العربي الأّوّل حول أدب الواحة والصحراء
02 مارس 2018
-
22:22عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة للأمن الوطني
02 مارس 2018
-
22:15سوسة: القبض على 4 أشخاص من أجل التنقيب على الآثار
02 مارس 2018
-
22:03نتائج انتخابات المجالس العلمية لسنة 2018
02 مارس 2018
-
-
21:39قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثانية
02 مارس 2018
-
21:36القيروان: إصابة 11 شخصا من بينهم 8 تلاميذ أمن في حادث مرور
02 مارس 2018
-
21:26تطاوين: رفض قائمتين حزبيتين مترشحتين للانتخابات البلدية
02 مارس 2018
-
20:59تطاوين: تفعيل انتداب 30 عونا بشركة "أو أم في" قبل موفى شهر مارس
02 مارس 2018
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018