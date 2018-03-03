التداوي الطبيعي ..الجلجلان يقاوم الربو ويقوّي الذاكرة

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الجلجلان ويطلق عليه السمسم، من النّباتات العشبية الحولية الزّيتية من الفصيلة البيدالية من رُتبة الشفويات، ويتصف بأوراقه الخضراء أو الأرجوانية التي تَتَخذ في هيئتها الشّكل البيضاوي، وأزهاره بيضاءَ أو وردية، وبذوره بيضاء اللون، ويصل ارتفاعه إلى 115 سم. يرجع أصله إلى إثيوبيا، ويتواجد في العديد من الدّول، ومنها: سلطنةُ عمان، والسّودان، وتونس، والمغرب، والهند، وإفريقيا، واليمن، ويستعمل في صناعة العديد من أنواع الخبز، والمعجّنات، والحلوى، ويتخذ زيته للقلي؛ باعتباره من أفضل أنواع الزّيوت.
فوائد الجلجلان
- يشعر الجسم بالشّبع وامتلاء المعدة. يكافح المشاكل المتعلّقة بالجهاز الهضمي، ويُليّن المعدة، ويُسهل من عملية الهضم، ويخلّص من الإمساك، وقرحة المعدة، والحرقة.
- يُقلل من نسبة الكولسترول الضّار في الجسم و يقاوم مُختلف أنواع السّرطانات. يُفيد الأعصاب، ويحدّ من عوارضِ القلق والتّوتر. يُفيد القلب، والأوعية الدّموية، وتصلُّب الشرايين.
- يقاوم صعوبة التنفس والرَّبو. يحد من الدّوار. يخفض من ضغط الدّم المرتفع. يكافح الصداع. يفيد العينين، ويحسن من مدى الرّؤية.
- يخلّص من الآلام المُصاحبة للدّورة الشهرية عند الإناث. يحد من الأعراض المُرافقة لِسنّ اليأس
- يفيد الذاكرة، ويزيد من القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزّهايمر؛ لاحتوائه على مادةِ السيسامين. ينشط الدّورة الدّموية في الجسم و يفيد البشرة ويمنحها النّعومة، والنّضارة، .
- يُسكن الام الأسنان ويقوي اللثة. يَزيد من إدرار الحليب للأم المرضع. يُفيد مرضى السّكري ويُخفض من مستوى السكر بالدّم. يسهم في تكوين خلايا الدّم الحمراء ويقي من فقر الدّم (الأنيميا). يعالج من نزلات البرد، كالسّعال.
الجلجلان ويطلق عليه السمسم، من النّباتات العشبية الحولية الزّيتية من الفصيلة البيدالية من رُتبة الشفويات، ويتصف بأوراقه الخضراء أو الأرجوانية التي تَتَخذ في هيئتها الشّكل البيضاوي، وأزهاره بيضاءَ أو وردية، وبذوره بيضاء اللون، ويصل ارتفاعه إلى 115 سم. يرجع أصله إلى إثيوبيا، ويتواجد في العديد من الدّول، ومنها: سلطنةُ عمان، والسّودان، وتونس، والمغرب، والهند، وإفريقيا، واليمن، ويستعمل في صناعة العديد من أنواع الخبز، والمعجّنات، والحلوى، ويتخذ زيته للقلي؛ باعتباره من أفضل أنواع الزّيوت.
فوائد الجلجلان
- يشعر الجسم بالشّبع وامتلاء المعدة. يكافح المشاكل المتعلّقة بالجهاز الهضمي، ويُليّن المعدة، ويُسهل من عملية الهضم، ويخلّص من الإمساك، وقرحة المعدة، والحرقة.
- يُقلل من نسبة الكولسترول الضّار في الجسم و يقاوم مُختلف أنواع السّرطانات. يُفيد الأعصاب، ويحدّ من عوارضِ القلق والتّوتر. يُفيد القلب، والأوعية الدّموية، وتصلُّب الشرايين.
- يقاوم صعوبة التنفس والرَّبو. يحد من الدّوار. يخفض من ضغط الدّم المرتفع. يكافح الصداع. يفيد العينين، ويحسن من مدى الرّؤية.
- يخلّص من الآلام المُصاحبة للدّورة الشهرية عند الإناث. يحد من الأعراض المُرافقة لِسنّ اليأس
- يفيد الذاكرة، ويزيد من القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزّهايمر؛ لاحتوائه على مادةِ السيسامين. ينشط الدّورة الدّموية في الجسم و يفيد البشرة ويمنحها النّعومة، والنّضارة، .
- يُسكن الام الأسنان ويقوي اللثة. يَزيد من إدرار الحليب للأم المرضع. يُفيد مرضى السّكري ويُخفض من مستوى السكر بالدّم. يسهم في تكوين خلايا الدّم الحمراء ويقي من فقر الدّم (الأنيميا). يعالج من نزلات البرد، كالسّعال.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018