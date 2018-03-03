التداوي الطبيعي ..الجلجلان يقاوم الربو ويقوّي الذاكرة

الجلجلان ويطلق عليه السمسم، من النّباتات العشبية الحولية الزّيتية من الفصيلة البيدالية من رُتبة الشفويات، ويتصف بأوراقه الخضراء أو الأرجوانية التي تَتَخذ في هيئتها الشّكل البيضاوي، وأزهاره بيضاءَ أو وردية، وبذوره بيضاء اللون، ويصل ارتفاعه إلى 115 سم. يرجع أصله إلى إثيوبيا، ويتواجد في العديد من الدّول، ومنها: سلطنةُ عمان، والسّودان، وتونس، والمغرب، والهند، وإفريقيا، واليمن، ويستعمل في صناعة العديد من أنواع الخبز، والمعجّنات، والحلوى، ويتخذ زيته للقلي؛ باعتباره من أفضل أنواع الزّيوت.

فوائد الجلجلان

- يشعر الجسم بالشّبع وامتلاء المعدة. يكافح المشاكل المتعلّقة بالجهاز الهضمي، ويُليّن المعدة، ويُسهل من عملية الهضم، ويخلّص من الإمساك، وقرحة المعدة، والحرقة.

- يُقلل من نسبة الكولسترول الضّار في الجسم و يقاوم مُختلف أنواع السّرطانات. يُفيد الأعصاب، ويحدّ من عوارضِ القلق والتّوتر. يُفيد القلب، والأوعية الدّموية، وتصلُّب الشرايين.

- يقاوم صعوبة التنفس والرَّبو. يحد من الدّوار. يخفض من ضغط الدّم المرتفع. يكافح الصداع. يفيد العينين، ويحسن من مدى الرّؤية.

- يخلّص من الآلام المُصاحبة للدّورة الشهرية عند الإناث. يحد من الأعراض المُرافقة لِسنّ اليأس

- يفيد الذاكرة، ويزيد من القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزّهايمر؛ لاحتوائه على مادةِ السيسامين. ينشط الدّورة الدّموية في الجسم و يفيد البشرة ويمنحها النّعومة، والنّضارة، .

- يُسكن الام الأسنان ويقوي اللثة. يَزيد من إدرار الحليب للأم المرضع. يُفيد مرضى السّكري ويُخفض من مستوى السكر بالدّم. يسهم في تكوين خلايا الدّم الحمراء ويقي من فقر الدّم (الأنيميا). يعالج من نزلات البرد، كالسّعال.