موضــــــــــــــة.. 5 نصائح لاناقة الرجل مع الجينز

يحتل الجينز الصدارة في خزانات غالبية الشباب لأنه يصلح للمناسبات والظروف المختلفة في العمل أو النزهات النهارية أو الليلية وإليك مجموعة من النصائح لكي تتمكن من اختيار أفضل سراويل الجينز التي تناسبك وتكسبك المظهر الرائع.

• يمكن أن تحدث التفاصيل الصغيرة تأثيرا كبيرا علي مظهرك فالجوارب الكاجول يتناسب معها إرتداء الجينز

• عند اختيار جوارب مطبوعة ومتنوعة الألوان فإن الأنسب لها الجينز وتجلب لك ميزة جديدة .

• إذا كنت تخطط للذهاب إلي رحلة وركوب الدراجة النارية يمكنك إختيار الجاكيت «الموتو» المصنوع من الكتان مع ارتداء الجينز لكي يصبح المظهر العام مريحا.

• الأحذية الجلدية تتناسب مع الجينز بشكل جيد تبدو مميزة عند ارتدائها مع الجينز الداكن والقميص الأبيض .

• عند شراء الجينز يجب مراعاة اختيار الطول المناسب لجسمك لكي يبدو الجينز متناسقا مع الجسم خصوصا إذا كنت قصير القامة فإن الجينز الطويل جداً يعني فوضي للجسم لأنه يظهر مدى قصر القامة.