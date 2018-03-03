موضــــــــــــــة.. 5 نصائح لاناقة الرجل مع الجينز

-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
يحتل الجينز الصدارة في خزانات غالبية الشباب لأنه يصلح للمناسبات والظروف المختلفة في العمل أو النزهات النهارية أو الليلية وإليك مجموعة من النصائح لكي تتمكن من اختيار أفضل سراويل الجينز التي تناسبك وتكسبك المظهر الرائع.
• يمكن أن تحدث التفاصيل الصغيرة تأثيرا كبيرا علي مظهرك فالجوارب الكاجول يتناسب معها إرتداء الجينز
• عند اختيار جوارب مطبوعة ومتنوعة الألوان فإن الأنسب لها الجينز وتجلب لك ميزة جديدة .
• إذا كنت تخطط للذهاب إلي رحلة وركوب الدراجة النارية يمكنك إختيار الجاكيت «الموتو» المصنوع من الكتان مع ارتداء الجينز لكي يصبح المظهر العام مريحا.
• الأحذية الجلدية تتناسب مع الجينز بشكل جيد تبدو مميزة عند ارتدائها مع الجينز الداكن والقميص الأبيض .
• عند شراء الجينز يجب مراعاة اختيار الطول المناسب لجسمك لكي يبدو الجينز متناسقا مع الجسم خصوصا إذا كنت قصير القامة فإن الجينز الطويل جداً يعني فوضي للجسم لأنه يظهر مدى قصر القامة.
يحتل الجينز الصدارة في خزانات غالبية الشباب لأنه يصلح للمناسبات والظروف المختلفة في العمل أو النزهات النهارية أو الليلية وإليك مجموعة من النصائح لكي تتمكن من اختيار أفضل سراويل الجينز التي تناسبك وتكسبك المظهر الرائع.
• يمكن أن تحدث التفاصيل الصغيرة تأثيرا كبيرا علي مظهرك فالجوارب الكاجول يتناسب معها إرتداء الجينز
• عند اختيار جوارب مطبوعة ومتنوعة الألوان فإن الأنسب لها الجينز وتجلب لك ميزة جديدة .
• إذا كنت تخطط للذهاب إلي رحلة وركوب الدراجة النارية يمكنك إختيار الجاكيت «الموتو» المصنوع من الكتان مع ارتداء الجينز لكي يصبح المظهر العام مريحا.
• الأحذية الجلدية تتناسب مع الجينز بشكل جيد تبدو مميزة عند ارتدائها مع الجينز الداكن والقميص الأبيض .
• عند شراء الجينز يجب مراعاة اختيار الطول المناسب لجسمك لكي يبدو الجينز متناسقا مع الجسم خصوصا إذا كنت قصير القامة فإن الجينز الطويل جداً يعني فوضي للجسم لأنه يظهر مدى قصر القامة.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018