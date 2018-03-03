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يوم السبت 03 مارس 2018
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موضــــــــــــــة.. 5 نصائح لاناقة الرجل مع الجينز
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منوعات
موضــــــــــــــة.. 5 نصائح لاناقة الرجل مع الجينز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

يحتل الجينز الصدارة في خزانات غالبية الشباب لأنه يصلح للمناسبات والظروف المختلفة في العمل أو النزهات النهارية أو الليلية وإليك مجموعة من النصائح لكي تتمكن من اختيار أفضل سراويل الجينز التي تناسبك وتكسبك المظهر الرائع.
• يمكن أن تحدث التفاصيل الصغيرة تأثيرا كبيرا علي مظهرك  فالجوارب الكاجول يتناسب معها إرتداء الجينز
•  عند اختيار جوارب مطبوعة ومتنوعة الألوان فإن الأنسب لها الجينز وتجلب لك ميزة جديدة .
• إذا كنت تخطط للذهاب إلي رحلة وركوب الدراجة النارية يمكنك إختيار الجاكيت «الموتو» المصنوع من الكتان مع ارتداء الجينز لكي يصبح المظهر العام مريحا.
• الأحذية الجلدية تتناسب مع الجينز بشكل جيد  تبدو مميزة عند ارتدائها مع الجينز الداكن والقميص الأبيض .
• عند شراء الجينز يجب مراعاة اختيار الطول المناسب لجسمك لكي يبدو الجينز متناسقا مع الجسم خصوصا إذا كنت قصير القامة فإن الجينز الطويل جداً يعني فوضي للجسم لأنه يظهر مدى قصر القامة.

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موضــــــــــــــة.. 5 نصائح لاناقة الرجل مع الجينز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

يحتل الجينز الصدارة في خزانات غالبية الشباب لأنه يصلح للمناسبات والظروف المختلفة في العمل أو النزهات النهارية أو الليلية وإليك مجموعة من النصائح لكي تتمكن من اختيار أفضل سراويل الجينز التي تناسبك وتكسبك المظهر الرائع.
• يمكن أن تحدث التفاصيل الصغيرة تأثيرا كبيرا علي مظهرك  فالجوارب الكاجول يتناسب معها إرتداء الجينز
•  عند اختيار جوارب مطبوعة ومتنوعة الألوان فإن الأنسب لها الجينز وتجلب لك ميزة جديدة .
• إذا كنت تخطط للذهاب إلي رحلة وركوب الدراجة النارية يمكنك إختيار الجاكيت «الموتو» المصنوع من الكتان مع ارتداء الجينز لكي يصبح المظهر العام مريحا.
• الأحذية الجلدية تتناسب مع الجينز بشكل جيد  تبدو مميزة عند ارتدائها مع الجينز الداكن والقميص الأبيض .
• عند شراء الجينز يجب مراعاة اختيار الطول المناسب لجسمك لكي يبدو الجينز متناسقا مع الجسم خصوصا إذا كنت قصير القامة فإن الجينز الطويل جداً يعني فوضي للجسم لأنه يظهر مدى قصر القامة.

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يتجدد اللقاء في الخامسة مساء غد الاحد 4 مارس مع الأوركسترا
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
المدك فــي المرسـى
المزيد >>
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لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
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