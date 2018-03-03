الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
حيل تساعدك على جعل طفلك يتناول الفاكهة و الخضروات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
منوعات
حيل تساعدك على جعل طفلك يتناول الفاكهة و الخضروات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

نقدم لكِ عزيزي في هذا المقال بعض حيل تساعدك على جعل الطفل يتناول الفاكهة فالفواكه والخضروات من العوامل الاساسية في غذاء الطفل ويجب الاهتمام بالامداد اليومي لحصص مقسمة ومتنوعة من الخضروات والفاكهة للطفل حتى تقوى مناعته وتحميه من كثير من الامراض
قد يحتاج الطفل إلى حصتين يوميا من الفواكه. ..لذلك أحرصي دائماً علي تقديم الفواكه الطازجة والأكثر فائدة.
- أعصري الفواكه المثلجة والقليل من الفانيليا لعمل السموثي بمنزلك .
- أضيفي قطع الفواكه إلي الايس كريم الذي يفضله طفلك.
- قطعي الفواكه الي قطع صغيرة، واجعليها مهروسة مع الزبادي بالعسل.
- قدمي الموز أو الفراولة مع الشوفان واللبن والعسل وهو إفطار صحي  جداً للطفل.
في كل الأحوال يجب عليك معرفة الحجم الحقيقي للحصة اليومية التي يحتاجها طفلك من الفواكه والخضروات حتى لا تضعي توقعات لا يمكنك تحقيقها…
مثلاً يحتاج الأطفال في سن ما قبل المدرسة الي ملعقة صغيرة من الخضروات مقابل كل عام من عمرة. ومن نصف ثمرة الي ثمرة فاكهة يومياً.
بينما يحتاج الطفل الأكبر الي ثمرة فاكهة كاملة ونصف كوب من الخضروات المطهوة أو كوب من الخضروات الطازجة.
فاذا وجدتي صعوبة ماما في تحقيق الحيل مع طفلك فيجب عليك استشارة الطبيب. وقد يحتاج طفلك الي فيتامينات أو أحد المكملات الغذائية لأن حصوله على هذه الحصص اليومية سواء من الخضروات والفواكه فذلك يمثل أمراً شديد الحيوية لصحة ونمو طفلك.

تقرؤون أيضا
مدينة تزورها .. نفطة.. سجاد مخملي على عتبات الصحراء
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
واحة نفطة بوابة الصحراء للقادم من الشمال وتبدو وكأنها سجاد مخملي بسطته الطبيعة على عتبات الصحراء حيث يتدفق...
المزيد >>
السينما
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
الجايدة في البرناص
المزيد >>
الموسيقى. .الأوركستـرا السمفونــي فــي المسرح البلـدي
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
يتجدد اللقاء في الخامسة مساء غد الاحد 4 مارس مع الأوركسترا
المزيد >>
المسرح
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
المدك فــي المرسـى
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
منوعات
حيل تساعدك على جعل طفلك يتناول الفاكهة و الخضروات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

نقدم لكِ عزيزي في هذا المقال بعض حيل تساعدك على جعل الطفل يتناول الفاكهة فالفواكه والخضروات من العوامل الاساسية في غذاء الطفل ويجب الاهتمام بالامداد اليومي لحصص مقسمة ومتنوعة من الخضروات والفاكهة للطفل حتى تقوى مناعته وتحميه من كثير من الامراض
قد يحتاج الطفل إلى حصتين يوميا من الفواكه. ..لذلك أحرصي دائماً علي تقديم الفواكه الطازجة والأكثر فائدة.
- أعصري الفواكه المثلجة والقليل من الفانيليا لعمل السموثي بمنزلك .
- أضيفي قطع الفواكه إلي الايس كريم الذي يفضله طفلك.
- قطعي الفواكه الي قطع صغيرة، واجعليها مهروسة مع الزبادي بالعسل.
- قدمي الموز أو الفراولة مع الشوفان واللبن والعسل وهو إفطار صحي  جداً للطفل.
في كل الأحوال يجب عليك معرفة الحجم الحقيقي للحصة اليومية التي يحتاجها طفلك من الفواكه والخضروات حتى لا تضعي توقعات لا يمكنك تحقيقها…
مثلاً يحتاج الأطفال في سن ما قبل المدرسة الي ملعقة صغيرة من الخضروات مقابل كل عام من عمرة. ومن نصف ثمرة الي ثمرة فاكهة يومياً.
بينما يحتاج الطفل الأكبر الي ثمرة فاكهة كاملة ونصف كوب من الخضروات المطهوة أو كوب من الخضروات الطازجة.
فاذا وجدتي صعوبة ماما في تحقيق الحيل مع طفلك فيجب عليك استشارة الطبيب. وقد يحتاج طفلك الي فيتامينات أو أحد المكملات الغذائية لأن حصوله على هذه الحصص اليومية سواء من الخضروات والفواكه فذلك يمثل أمراً شديد الحيوية لصحة ونمو طفلك.

تقرؤون أيضا
مدينة تزورها .. نفطة.. سجاد مخملي على عتبات الصحراء
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
واحة نفطة بوابة الصحراء للقادم من الشمال وتبدو وكأنها سجاد مخملي بسطته الطبيعة على عتبات الصحراء حيث يتدفق...
المزيد >>
السينما
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
الجايدة في البرناص
المزيد >>
الموسيقى. .الأوركستـرا السمفونــي فــي المسرح البلـدي
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
يتجدد اللقاء في الخامسة مساء غد الاحد 4 مارس مع الأوركسترا
المزيد >>
المسرح
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
المدك فــي المرسـى
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
﻿