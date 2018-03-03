حيل تساعدك على جعل طفلك يتناول الفاكهة و الخضروات

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نقدم لكِ عزيزي في هذا المقال بعض حيل تساعدك على جعل الطفل يتناول الفاكهة فالفواكه والخضروات من العوامل الاساسية في غذاء الطفل ويجب الاهتمام بالامداد اليومي لحصص مقسمة ومتنوعة من الخضروات والفاكهة للطفل حتى تقوى مناعته وتحميه من كثير من الامراض
قد يحتاج الطفل إلى حصتين يوميا من الفواكه. ..لذلك أحرصي دائماً علي تقديم الفواكه الطازجة والأكثر فائدة.
- أعصري الفواكه المثلجة والقليل من الفانيليا لعمل السموثي بمنزلك .
- أضيفي قطع الفواكه إلي الايس كريم الذي يفضله طفلك.
- قطعي الفواكه الي قطع صغيرة، واجعليها مهروسة مع الزبادي بالعسل.
- قدمي الموز أو الفراولة مع الشوفان واللبن والعسل وهو إفطار صحي جداً للطفل.
في كل الأحوال يجب عليك معرفة الحجم الحقيقي للحصة اليومية التي يحتاجها طفلك من الفواكه والخضروات حتى لا تضعي توقعات لا يمكنك تحقيقها…
مثلاً يحتاج الأطفال في سن ما قبل المدرسة الي ملعقة صغيرة من الخضروات مقابل كل عام من عمرة. ومن نصف ثمرة الي ثمرة فاكهة يومياً.
بينما يحتاج الطفل الأكبر الي ثمرة فاكهة كاملة ونصف كوب من الخضروات المطهوة أو كوب من الخضروات الطازجة.
فاذا وجدتي صعوبة ماما في تحقيق الحيل مع طفلك فيجب عليك استشارة الطبيب. وقد يحتاج طفلك الي فيتامينات أو أحد المكملات الغذائية لأن حصوله على هذه الحصص اليومية سواء من الخضروات والفواكه فذلك يمثل أمراً شديد الحيوية لصحة ونمو طفلك.
نقدم لكِ عزيزي في هذا المقال بعض حيل تساعدك على جعل الطفل يتناول الفاكهة فالفواكه والخضروات من العوامل الاساسية في غذاء الطفل ويجب الاهتمام بالامداد اليومي لحصص مقسمة ومتنوعة من الخضروات والفاكهة للطفل حتى تقوى مناعته وتحميه من كثير من الامراض
قد يحتاج الطفل إلى حصتين يوميا من الفواكه. ..لذلك أحرصي دائماً علي تقديم الفواكه الطازجة والأكثر فائدة.
- أعصري الفواكه المثلجة والقليل من الفانيليا لعمل السموثي بمنزلك .
- أضيفي قطع الفواكه إلي الايس كريم الذي يفضله طفلك.
- قطعي الفواكه الي قطع صغيرة، واجعليها مهروسة مع الزبادي بالعسل.
- قدمي الموز أو الفراولة مع الشوفان واللبن والعسل وهو إفطار صحي جداً للطفل.
في كل الأحوال يجب عليك معرفة الحجم الحقيقي للحصة اليومية التي يحتاجها طفلك من الفواكه والخضروات حتى لا تضعي توقعات لا يمكنك تحقيقها…
مثلاً يحتاج الأطفال في سن ما قبل المدرسة الي ملعقة صغيرة من الخضروات مقابل كل عام من عمرة. ومن نصف ثمرة الي ثمرة فاكهة يومياً.
بينما يحتاج الطفل الأكبر الي ثمرة فاكهة كاملة ونصف كوب من الخضروات المطهوة أو كوب من الخضروات الطازجة.
فاذا وجدتي صعوبة ماما في تحقيق الحيل مع طفلك فيجب عليك استشارة الطبيب. وقد يحتاج طفلك الي فيتامينات أو أحد المكملات الغذائية لأن حصوله على هذه الحصص اليومية سواء من الخضروات والفواكه فذلك يمثل أمراً شديد الحيوية لصحة ونمو طفلك.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018