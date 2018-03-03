حيل تساعدك على جعل طفلك يتناول الفاكهة و الخضروات

نقدم لكِ عزيزي في هذا المقال بعض حيل تساعدك على جعل الطفل يتناول الفاكهة فالفواكه والخضروات من العوامل الاساسية في غذاء الطفل ويجب الاهتمام بالامداد اليومي لحصص مقسمة ومتنوعة من الخضروات والفاكهة للطفل حتى تقوى مناعته وتحميه من كثير من الامراض

قد يحتاج الطفل إلى حصتين يوميا من الفواكه. ..لذلك أحرصي دائماً علي تقديم الفواكه الطازجة والأكثر فائدة.

- أعصري الفواكه المثلجة والقليل من الفانيليا لعمل السموثي بمنزلك .

- أضيفي قطع الفواكه إلي الايس كريم الذي يفضله طفلك.

- قطعي الفواكه الي قطع صغيرة، واجعليها مهروسة مع الزبادي بالعسل.

- قدمي الموز أو الفراولة مع الشوفان واللبن والعسل وهو إفطار صحي جداً للطفل.

في كل الأحوال يجب عليك معرفة الحجم الحقيقي للحصة اليومية التي يحتاجها طفلك من الفواكه والخضروات حتى لا تضعي توقعات لا يمكنك تحقيقها…

مثلاً يحتاج الأطفال في سن ما قبل المدرسة الي ملعقة صغيرة من الخضروات مقابل كل عام من عمرة. ومن نصف ثمرة الي ثمرة فاكهة يومياً.

بينما يحتاج الطفل الأكبر الي ثمرة فاكهة كاملة ونصف كوب من الخضروات المطهوة أو كوب من الخضروات الطازجة.

فاذا وجدتي صعوبة ماما في تحقيق الحيل مع طفلك فيجب عليك استشارة الطبيب. وقد يحتاج طفلك الي فيتامينات أو أحد المكملات الغذائية لأن حصوله على هذه الحصص اليومية سواء من الخضروات والفواكه فذلك يمثل أمراً شديد الحيوية لصحة ونمو طفلك.