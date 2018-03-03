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يوم السبت 03 مارس 2018
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أسئلة وتوضيحات حول وضع الأدوية في الثلاجة
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أسئلة وتوضيحات حول وضع الأدوية في الثلاجة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

أصبحت الثلاجات في أغلب البيوت العربية عبارة عن صيدلية لما فيها من أنواع مختلفة من الأدوية التي تحفظ في الثلاجة، ورغم أن تلك العادة يستخدمها نسبة كبيرة جداً من البيوت في العالم العربي إلا أن العديدين يجهلون أن هذه الأدوية تختلف فيما بينها في درجات الحرارة التي تناسبها وقد يؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى فساد بعض الأدوية في حين أن البعض الآخر يفسد في درجات الحرارة العالية وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه في هذا المقال
ماهي درجات الحرارة المناسبة للأدوية ؟
• درجة حرارة الثلاجة ليس هي الدرجة المناسبة لجميع الأدوية لأنها قد تؤدي إلى فساد العديد من الأدوية مثل الأنسولين الذي يفسد بسرعة شديدة لا تتعدى الدقائق إذا تم حفظة في درجة حرارة منخفضة تصل إلى التجمد، اما في حالة وضعه في درجة حرارة مرتفعة فإنه يأخذ وقت طويل حتى يفسد .
• درجة الحرارة المناسبة للأدوية هي ما يكون مكتوبا على التعليمات الخاصة بدرجة حرارة الحفظ على عبوة الدواء والتي يجب الالتزام بها بشكل كبير حتى لا تفسد .
كيفية معرفة المعاني الخاصة بدرجات حرارة الأدوية؟:
• البعض يجد صعوبة في قراءة التعليمات الخاصة بدرجة حرارة الأدوية على العبوة أو تحديد درجات الحرارة الخاصة بها لذلك يجب الإنتباه إلى الآتي :
• إذا كًتب على العبوة تحفظ في درجات الحرارة المجمدة فهو يقصد درجات حرارة تتراوح ما بين – 10 إلى – 20 درجة تحت الصفر .
• إذا تم كُتب على العبوة تحفظ في الثلاجة فهو يقصد درجات الحرارة الطبيعية والتي تترواح ما بين 2 إلى 8 درجات .
• إذا كُتب على العبوة تحفظ في درجات حرارة باردة أو مكان بارد فهو يقصد درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 8 إلى 15 درجة .
• إذا كُتب على العبوة تحفظ في درجة حرارة الغرفة فهو يقصد درجات حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 30 درجة .
• إذا كُتب على العبوة تحفظ في درجات حرارة دافئة أو مكان دافئ فهو يقصد في درجة حرارة تتراوح من 30 إلى 40 درجة .
ما هي الأدوية التي نضعها في الثلاجة ؟ :
• الحقن التي لها طبيعة بروتينية ومثال على ذلك الأنسلوين .
• الحقن الخاصة بهرمون الحمل .
• الأمبولات الخاصة بالألبيومين البشري .
• الحقن الخاصة بالهرمون المحفز للتبويض HMG .
• اللقاحات والأمقال مثل لقاح التهاب الكبد ومصل العقرب وغيرها .
• الحقن الخاصة بالأنترفيرون .
• الحقن الخاصة بالكالسيتونين .
• حقن الكلكسان بجميع تركيزاته المضادة للتجلط .
• الحقن الخاصة بالفيتامين B1, B6,B12 .
• الكبسولات الخاصة بمادة التستوستيرون .
• قطرات العين المضادة للجراثيم والتي تحتوي على مواد الكلورامفينيكول أو مادة اللاتانابروست المضادة للجلوكوما .
• الكريمات التي تحتوي على مادة الهيدروكورتيزون .
• قطرات الأذن التي تحتوي على مادة مادة الكلورامفنيكول أو مادة الكلوتريمازول.
• المضادات الحيوية والماء المعقم الخاص بها.
• التحاميل التي تحتوي على مادة الأوكاليبتول.

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أسئلة وتوضيحات حول وضع الأدوية في الثلاجة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

أصبحت الثلاجات في أغلب البيوت العربية عبارة عن صيدلية لما فيها من أنواع مختلفة من الأدوية التي تحفظ في الثلاجة، ورغم أن تلك العادة يستخدمها نسبة كبيرة جداً من البيوت في العالم العربي إلا أن العديدين يجهلون أن هذه الأدوية تختلف فيما بينها في درجات الحرارة التي تناسبها وقد يؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى فساد بعض الأدوية في حين أن البعض الآخر يفسد في درجات الحرارة العالية وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه في هذا المقال
ماهي درجات الحرارة المناسبة للأدوية ؟
• درجة حرارة الثلاجة ليس هي الدرجة المناسبة لجميع الأدوية لأنها قد تؤدي إلى فساد العديد من الأدوية مثل الأنسولين الذي يفسد بسرعة شديدة لا تتعدى الدقائق إذا تم حفظة في درجة حرارة منخفضة تصل إلى التجمد، اما في حالة وضعه في درجة حرارة مرتفعة فإنه يأخذ وقت طويل حتى يفسد .
• درجة الحرارة المناسبة للأدوية هي ما يكون مكتوبا على التعليمات الخاصة بدرجة حرارة الحفظ على عبوة الدواء والتي يجب الالتزام بها بشكل كبير حتى لا تفسد .
كيفية معرفة المعاني الخاصة بدرجات حرارة الأدوية؟:
• البعض يجد صعوبة في قراءة التعليمات الخاصة بدرجة حرارة الأدوية على العبوة أو تحديد درجات الحرارة الخاصة بها لذلك يجب الإنتباه إلى الآتي :
• إذا كًتب على العبوة تحفظ في درجات الحرارة المجمدة فهو يقصد درجات حرارة تتراوح ما بين – 10 إلى – 20 درجة تحت الصفر .
• إذا تم كُتب على العبوة تحفظ في الثلاجة فهو يقصد درجات الحرارة الطبيعية والتي تترواح ما بين 2 إلى 8 درجات .
• إذا كُتب على العبوة تحفظ في درجات حرارة باردة أو مكان بارد فهو يقصد درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 8 إلى 15 درجة .
• إذا كُتب على العبوة تحفظ في درجة حرارة الغرفة فهو يقصد درجات حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 30 درجة .
• إذا كُتب على العبوة تحفظ في درجات حرارة دافئة أو مكان دافئ فهو يقصد في درجة حرارة تتراوح من 30 إلى 40 درجة .
ما هي الأدوية التي نضعها في الثلاجة ؟ :
• الحقن التي لها طبيعة بروتينية ومثال على ذلك الأنسلوين .
• الحقن الخاصة بهرمون الحمل .
• الأمبولات الخاصة بالألبيومين البشري .
• الحقن الخاصة بالهرمون المحفز للتبويض HMG .
• اللقاحات والأمقال مثل لقاح التهاب الكبد ومصل العقرب وغيرها .
• الحقن الخاصة بالأنترفيرون .
• الحقن الخاصة بالكالسيتونين .
• حقن الكلكسان بجميع تركيزاته المضادة للتجلط .
• الحقن الخاصة بالفيتامين B1, B6,B12 .
• الكبسولات الخاصة بمادة التستوستيرون .
• قطرات العين المضادة للجراثيم والتي تحتوي على مواد الكلورامفينيكول أو مادة اللاتانابروست المضادة للجلوكوما .
• الكريمات التي تحتوي على مادة الهيدروكورتيزون .
• قطرات الأذن التي تحتوي على مادة مادة الكلورامفنيكول أو مادة الكلوتريمازول.
• المضادات الحيوية والماء المعقم الخاص بها.
• التحاميل التي تحتوي على مادة الأوكاليبتول.

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