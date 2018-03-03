حدث الأسبوع .. خيمة علي بن غذاهم تحط على مشارف الأراضي الفلسطينية

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حط وفد عن خيمة علي بن غذاهم للشعر العربي برئاسة الشاعر عبد الكريم الخالقي رئيس الخيمة ومؤسسها والشاعرة جهاد المثناني رئيسة فرع الخيمة بالقيروان في مهرجان «موطني» استجابة لدعوة رسمية من «ملتقى الألوان الفني.. ببيروت في لبنان الذي يرأسه الشاعر الفنان محمد علوش وشهد المهرجان الى جانب الوفد التونسي شعراء من لبنان وسوريا وفلسطين وتضمن المهرجان الذي انتظم مؤخرا في يومه الاول زيارة الى متحف المسرحي اللبناني الكبير منير الكسراوي بمنطقة العيشية ثم زيارة أجمل مناطق لبنان ومثل رفع العلمين التونسي والفلسطيني على مشارف الاراضي الفلسطينية وتحت أنظار قوات حفظ السلام الدولية من طرف أعضاء الوفد التونسية حدثا استثنائيا.
تميّز الوفد التونسي بنشاطه الكبير طيلة أيام المهرجان من خلال تلفزيون «فلسطين اليوم» في برنامجه الصباحي الذي كان محوره المهرجان وجمعية علي بن غذاهم للشعر العربي الى جانب قراءات للخالقي والمثناني ليكون اختتام هذا النشاط بإمضاء بروتوكول شراكة وتأسيس فرع لخيمة علي بن غذاهم للشعر العربي في لبنان برئاسة الفنان محمد علوش.
حط وفد عن خيمة علي بن غذاهم للشعر العربي برئاسة الشاعر عبد الكريم الخالقي رئيس الخيمة ومؤسسها والشاعرة جهاد المثناني رئيسة فرع الخيمة بالقيروان في مهرجان «موطني» استجابة لدعوة رسمية من «ملتقى الألوان الفني.. ببيروت في لبنان الذي يرأسه الشاعر الفنان محمد علوش وشهد المهرجان الى جانب الوفد التونسي شعراء من لبنان وسوريا وفلسطين وتضمن المهرجان الذي انتظم مؤخرا في يومه الاول زيارة الى متحف المسرحي اللبناني الكبير منير الكسراوي بمنطقة العيشية ثم زيارة أجمل مناطق لبنان ومثل رفع العلمين التونسي والفلسطيني على مشارف الاراضي الفلسطينية وتحت أنظار قوات حفظ السلام الدولية من طرف أعضاء الوفد التونسية حدثا استثنائيا.
تميّز الوفد التونسي بنشاطه الكبير طيلة أيام المهرجان من خلال تلفزيون «فلسطين اليوم» في برنامجه الصباحي الذي كان محوره المهرجان وجمعية علي بن غذاهم للشعر العربي الى جانب قراءات للخالقي والمثناني ليكون اختتام هذا النشاط بإمضاء بروتوكول شراكة وتأسيس فرع لخيمة علي بن غذاهم للشعر العربي في لبنان برئاسة الفنان محمد علوش.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018