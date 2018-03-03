حدث الأسبوع .. خيمة علي بن غذاهم تحط على مشارف الأراضي الفلسطينية

حط وفد عن خيمة علي بن غذاهم للشعر العربي برئاسة الشاعر عبد الكريم الخالقي رئيس الخيمة ومؤسسها والشاعرة جهاد المثناني رئيسة فرع الخيمة بالقيروان في مهرجان «موطني» استجابة لدعوة رسمية من «ملتقى الألوان الفني.. ببيروت في لبنان الذي يرأسه الشاعر الفنان محمد علوش وشهد المهرجان الى جانب الوفد التونسي شعراء من لبنان وسوريا وفلسطين وتضمن المهرجان الذي انتظم مؤخرا في يومه الاول زيارة الى متحف المسرحي اللبناني الكبير منير الكسراوي بمنطقة العيشية ثم زيارة أجمل مناطق لبنان ومثل رفع العلمين التونسي والفلسطيني على مشارف الاراضي الفلسطينية وتحت أنظار قوات حفظ السلام الدولية من طرف أعضاء الوفد التونسية حدثا استثنائيا.

تميّز الوفد التونسي بنشاطه الكبير طيلة أيام المهرجان من خلال تلفزيون «فلسطين اليوم» في برنامجه الصباحي الذي كان محوره المهرجان وجمعية علي بن غذاهم للشعر العربي الى جانب قراءات للخالقي والمثناني ليكون اختتام هذا النشاط بإمضاء بروتوكول شراكة وتأسيس فرع لخيمة علي بن غذاهم للشعر العربي في لبنان برئاسة الفنان محمد علوش.