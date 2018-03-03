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يوم السبت 03 مارس 2018
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منوعات
المسرح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

المدك فــي المرسـى

يتجدد اللقاء غدا الاحد 4 مارس مع مسرحية «المدك» للمخرج سامي منتصر بقاعة الزفير بالمرسى.
«المدك» بطولة زهير الرايس وتوفيق البحري وصلاح مصدق وأميمة المحرزي وحمدي حدة وإباء حلمي ومحمد علي بلحارث.
تدور أحداث المسرحية حول لعبة طريفة حاكها مجموعة من الأصدقاء حيث ينظمون عشاء كل يوم أربعاء ويتكفل كل واحد منهم بجلب ضيف «أحمق» لأجل التسلي به.

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المدك فــي المرسـى
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المزيد من الأخبار...
منوعات
المسرح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

المدك فــي المرسـى

يتجدد اللقاء غدا الاحد 4 مارس مع مسرحية «المدك» للمخرج سامي منتصر بقاعة الزفير بالمرسى.
«المدك» بطولة زهير الرايس وتوفيق البحري وصلاح مصدق وأميمة المحرزي وحمدي حدة وإباء حلمي ومحمد علي بلحارث.
تدور أحداث المسرحية حول لعبة طريفة حاكها مجموعة من الأصدقاء حيث ينظمون عشاء كل يوم أربعاء ويتكفل كل واحد منهم بجلب ضيف «أحمق» لأجل التسلي به.

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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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الموسيقى. .الأوركستـرا السمفونــي فــي المسرح البلـدي
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
يتجدد اللقاء في الخامسة مساء غد الاحد 4 مارس مع الأوركسترا
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
المدك فــي المرسـى
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لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
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