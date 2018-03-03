السينما

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الجايدة في البرناص

يستعرض طبيعة الحال على امتداد 113 دقيقة ثلاث روايات متقاطعة لثلاثة أجيال مختلفة في الجزائر هي مراد الباعث العقاري المطلق والمتزوج بفرنسية وعائشة الحائرة بين حبها والتوق الى الحرية والطبيب المتورط مع مجموعة ارهابيين.

الموعد : 18:30 ـ قاعة «أ.ب.ت» السبت 3 مارس.

حبــــّـــة

كراميــــل

فـــــي الكوليــزي

لمن فاته مشاهدة فيلم حبة كراميل يمكنه ذلك بداية من الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 3 مارس بقاعة الكوليزي. بطولة ظافر العابدين وماغي أبوغصن.