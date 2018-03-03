مدينة تزورها .. نفطة.. سجاد مخملي على عتبات الصحراء

واحة نفطة بوابة الصحراء للقادم من الشمال وتبدو وكأنها سجاد مخملي بسطته الطبيعة على عتبات الصحراء حيث يتدفق فيها الماء من عيون طبيعية ثم ينساب في سواقي صافية يروي الواحة الجميلة المزدانة بأنواع النباتات المختلفة.

نفطة كانت تعرف بالكوفة الصغرى لكثرة علمائها وبثغر الصحراء وهي الرابطة بين غرب الشمال الافريقي وشرقه وبين القيروان وجنوب الصحراء من بلاد السودان. مدينة نفطة معروفة منذ تاريخ قديم بمشائخها الأجلاء وبعلمائها الأفاضل منهم الولي الصالح أبوعلي السني والشيخ الخضر بن الحسين ومدينة نفطة مشهورة ايضا بعدد جوامعها الكبيرة وكذلك مساجدها وأضرحة أوليائها الصالحين وأيضا بمجالس تدريس العلم والفقه في الدين. تزور نفطة فتتجول في أعماق الانسان الصدوق وقد غالب السرور على مسحته، السرور التي تنقبض لها الأفئدة وتنفطر لها المهج والألباب.