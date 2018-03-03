الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مدينة تزورها .. نفطة.. سجاد مخملي على عتبات الصحراء
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
منوعات
مدينة تزورها .. نفطة.. سجاد مخملي على عتبات الصحراء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

واحة نفطة بوابة الصحراء للقادم من الشمال وتبدو وكأنها سجاد مخملي بسطته الطبيعة على عتبات الصحراء حيث يتدفق فيها الماء من عيون طبيعية ثم ينساب في سواقي صافية يروي الواحة الجميلة المزدانة بأنواع النباتات المختلفة.

نفطة كانت تعرف بالكوفة الصغرى لكثرة علمائها وبثغر الصحراء وهي الرابطة بين غرب الشمال الافريقي وشرقه وبين القيروان وجنوب الصحراء من بلاد السودان. مدينة نفطة معروفة منذ تاريخ قديم بمشائخها الأجلاء وبعلمائها الأفاضل منهم الولي الصالح أبوعلي السني والشيخ الخضر بن الحسين ومدينة نفطة مشهورة ايضا بعدد جوامعها الكبيرة وكذلك مساجدها وأضرحة أوليائها الصالحين وأيضا بمجالس تدريس العلم والفقه في الدين. تزور نفطة فتتجول في أعماق الانسان الصدوق وقد غالب السرور على مسحته، السرور التي تنقبض لها الأفئدة وتنفطر لها المهج والألباب.

تقرؤون أيضا
مدينة تزورها .. نفطة.. سجاد مخملي على عتبات الصحراء
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
واحة نفطة بوابة الصحراء للقادم من الشمال وتبدو وكأنها سجاد مخملي بسطته الطبيعة على عتبات الصحراء حيث يتدفق...
المزيد >>
السينما
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
الجايدة في البرناص
المزيد >>
الموسيقى. .الأوركستـرا السمفونــي فــي المسرح البلـدي
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
يتجدد اللقاء في الخامسة مساء غد الاحد 4 مارس مع الأوركسترا
المزيد >>
المسرح
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
المدك فــي المرسـى
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
منوعات
مدينة تزورها .. نفطة.. سجاد مخملي على عتبات الصحراء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

واحة نفطة بوابة الصحراء للقادم من الشمال وتبدو وكأنها سجاد مخملي بسطته الطبيعة على عتبات الصحراء حيث يتدفق فيها الماء من عيون طبيعية ثم ينساب في سواقي صافية يروي الواحة الجميلة المزدانة بأنواع النباتات المختلفة.

نفطة كانت تعرف بالكوفة الصغرى لكثرة علمائها وبثغر الصحراء وهي الرابطة بين غرب الشمال الافريقي وشرقه وبين القيروان وجنوب الصحراء من بلاد السودان. مدينة نفطة معروفة منذ تاريخ قديم بمشائخها الأجلاء وبعلمائها الأفاضل منهم الولي الصالح أبوعلي السني والشيخ الخضر بن الحسين ومدينة نفطة مشهورة ايضا بعدد جوامعها الكبيرة وكذلك مساجدها وأضرحة أوليائها الصالحين وأيضا بمجالس تدريس العلم والفقه في الدين. تزور نفطة فتتجول في أعماق الانسان الصدوق وقد غالب السرور على مسحته، السرور التي تنقبض لها الأفئدة وتنفطر لها المهج والألباب.

تقرؤون أيضا
مدينة تزورها .. نفطة.. سجاد مخملي على عتبات الصحراء
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
واحة نفطة بوابة الصحراء للقادم من الشمال وتبدو وكأنها سجاد مخملي بسطته الطبيعة على عتبات الصحراء حيث يتدفق...
المزيد >>
السينما
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
الجايدة في البرناص
المزيد >>
الموسيقى. .الأوركستـرا السمفونــي فــي المسرح البلـدي
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
يتجدد اللقاء في الخامسة مساء غد الاحد 4 مارس مع الأوركسترا
المزيد >>
المسرح
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
المدك فــي المرسـى
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
﻿