الوجه الاخر .. الممثل جمال العروي .. ندمت على اختياري المسرح في مسيرتـــــــــــــي الفنية

أين كان مولدك؟

في رجيش بولاية المهدية التي عشت فيها أحلى لحظات الصبا والطفولة تحت رعاية الوالدين ثم زاولت المرحلة الثانوية بالمهدية وكنت المحطة الثالثة الانتقال الى العاصمة والاستقرار بها.

من كان وراء قرار الانتقال الى العاصمة؟

بطبيعة توجهي واهتمامي بالفن المسرحي على اعتبار انني انطلقت منذ الصغر في التأسيس ثم التأثيث لمسيرتي في الفن الرابع مع بعث الفرقة الجهوية القارة للمسرح بالمهدية بإدارة الفنان المسرحي المنجي بن ابراهيم بعد تجربة المسرح مع الكشافة ثم المسرح المدرسي.

توجهك للمسرح كان عن اقتناع منك؟

فعلا.

واليوم هل ترى أنك أحسنت الاختيار؟

لا..

كيف ذلك؟

أعترف أنني ندمت على التوجه الى الفن المسرحي.

ندمت ندما كبيرا على اختياري التمثيل... لماذا؟

الفنان المسرحي اليوم يعيش وضعا مؤلما... وأعني هنا المسرحيين داخل البلاد والذين كانوا تحت لواء الفرق الجهوية القارة لقد وجدت هذه الفئة من الممثلين دون تغطية اجتماعية وهم الذين صنعوا مجد المسرح التونسي.. بما في ذلك جمال العروي الذي سيرفع الأمر الى القضاء... ندمت على توجهي الى المسرح في الوقت الذي كان بإمكاني الاهتمام بالفلاحة او التوجه الى السياحة.. أنا من ضحايا المسرح الجهوي اليوم.

تعيش الاحساس بالظلم؟

نعم... شربت من كأس الظلم الى حد الثمالة لقد وهبت حياتي للفن المسرحي ولم أجن شيئا.. وتكفي الإشارة أنني تزوجت في سن متأخرة من أجل المسرح.

زوجتك من المهدية؟

نعم... والحمد لله.

كان يمكن أن تتزوج من فنانة مسرحية مثلك؟

الزواج الفني في تونس فاشل إلا في حالات نادرة جدا.

أنت ضد الزواج الفني؟

نعم.. الزواج الفني لا ينجح في تونس.

وكيف هي حياتك الآن؟

الحمد لله. أنعم بالدفء العائلي الذي يخفف عني وطأة ما تعيشه البلاد من فوضى.

ماذا تعني بالفوضى؟

تونس وضعها غامض... الفوضى طاغية على كل شيء.

من تراه مسؤولا عن ذلك؟

النظام البرلماني أضرّ كثيرا بالبلاد على اعتبار ان السياسيين يعيشون اليوم الأنا الضخمة على حساب مصالح البلاد.

ألا ترى نفسك القدرة علي ممارسة السياسة؟

لا... لست مؤهلا أن أكون رجل سياسة التي تتطلب شروطا لا أتقنها.

ماهي هذه الشروط؟

الالتزام بالوعود دون تنفيذها.

هل تشاهد البرامج التلفزيونية؟

أتابع كل البرامج.

وماهي مآخذك على هذه البرامج؟

عقلية تخريب الفكر أصبحت طاغية على كل البرامج.. خطاب أغلب القنوات التلفزية يقتل في المتلقي احساسه بجمال الوجود.

ما هي احلى لحظة في حياة جمال العروي؟

عند الجلوس الى العائلة

وما هو الشيء الذي يغضبك؟

حالة الفوضى وعدم تمكنك من انجاز ما تحلم به من ابداع ثقافي جاد... الفضاء الثقافي الذي أشرف عليه أجد صعوبة اليوم في استغلاله على الوجه الأكمل اعتبارا للتجاوزات والفوضى.

لماذا لم تلتحق بأحد الأحزاب السياسية؟

الفنان إذا انضم الى حزب من الاحزاب فإن الابداع الحرّ والصادق يموت داخله.

لم يعرض عليك الانتماء لحزب من الأحزاب؟

تلقيت عديد العروض حتى أن أحد الأحزاب منحني انخراطا مجانيا فرفضت فتمت محاصرة نشاطي على امتداد 3 سنوات لأن مقابل هذا الانخراط كان فتح الفضاء لنشاط هذا الحزب فكان الرفض القطعي لكل الاغراءات. جمال العروي خلق ليناضل من اجل الابداع الصادق والخالد وهو يعيش التفاؤل رغم العواصف والأنواء.