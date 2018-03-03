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يوم السبت 03 مارس 2018
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العنف يضرب في كل الاقسام .. سرقة ورقة المقابلة والاعتداء على الحكم في جندوبة
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كرة القدم
العنف يضرب في كل الاقسام .. سرقة ورقة المقابلة والاعتداء على الحكم في جندوبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

يبدو ان ظاهرة العنف قد سرت كالنار في الهشيم في كل الاقسام في كرة القدم التونسية حيث انتهى لقاء جندوبة الرياضية وضيفه نادي حمام الانف عشية امس على مشاهد واحداث مؤسفة تمثلت في محاولة الاعتداء على حكم اللقاء يسري بوعلي من قبل رئيس جندوبة الرياضية الى جانب تعرض حجرة الملابس الخاصة بطاقم التحكيم الى الخلع والسرقة التي طالت ورقة التحكيم وكل اجازات اللاعبين. من جهته توجه طاقم التحكيم الى مركز الشرطة بالمكان لتقديم شكاية في الغرض. ويذكر ان جندوبة الرياضية انهزمت بهدف لصفر امام ضيفها نادي حمام الانف الذي ضمن تأهله لمرحلة التتويج في المقابل فقدت جندوبة الرياضية رهان بلوغ هذا الدور.

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كرة القدم
العنف يضرب في كل الاقسام .. سرقة ورقة المقابلة والاعتداء على الحكم في جندوبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

يبدو ان ظاهرة العنف قد سرت كالنار في الهشيم في كل الاقسام في كرة القدم التونسية حيث انتهى لقاء جندوبة الرياضية وضيفه نادي حمام الانف عشية امس على مشاهد واحداث مؤسفة تمثلت في محاولة الاعتداء على حكم اللقاء يسري بوعلي من قبل رئيس جندوبة الرياضية الى جانب تعرض حجرة الملابس الخاصة بطاقم التحكيم الى الخلع والسرقة التي طالت ورقة التحكيم وكل اجازات اللاعبين. من جهته توجه طاقم التحكيم الى مركز الشرطة بالمكان لتقديم شكاية في الغرض. ويذكر ان جندوبة الرياضية انهزمت بهدف لصفر امام ضيفها نادي حمام الانف الذي ضمن تأهله لمرحلة التتويج في المقابل فقدت جندوبة الرياضية رهان بلوغ هذا الدور.

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