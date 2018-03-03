العنف يضرب في كل الاقسام .. سرقة ورقة المقابلة والاعتداء على الحكم في جندوبة

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يبدو ان ظاهرة العنف قد سرت كالنار في الهشيم في كل الاقسام في كرة القدم التونسية حيث انتهى لقاء جندوبة الرياضية وضيفه نادي حمام الانف عشية امس على مشاهد واحداث مؤسفة تمثلت في محاولة الاعتداء على حكم اللقاء يسري بوعلي من قبل رئيس جندوبة الرياضية الى جانب تعرض حجرة الملابس الخاصة بطاقم التحكيم الى الخلع والسرقة التي طالت ورقة التحكيم وكل اجازات اللاعبين. من جهته توجه طاقم التحكيم الى مركز الشرطة بالمكان لتقديم شكاية في الغرض. ويذكر ان جندوبة الرياضية انهزمت بهدف لصفر امام ضيفها نادي حمام الانف الذي ضمن تأهله لمرحلة التتويج في المقابل فقدت جندوبة الرياضية رهان بلوغ هذا الدور.
يبدو ان ظاهرة العنف قد سرت كالنار في الهشيم في كل الاقسام في كرة القدم التونسية حيث انتهى لقاء جندوبة الرياضية وضيفه نادي حمام الانف عشية امس على مشاهد واحداث مؤسفة تمثلت في محاولة الاعتداء على حكم اللقاء يسري بوعلي من قبل رئيس جندوبة الرياضية الى جانب تعرض حجرة الملابس الخاصة بطاقم التحكيم الى الخلع والسرقة التي طالت ورقة التحكيم وكل اجازات اللاعبين. من جهته توجه طاقم التحكيم الى مركز الشرطة بالمكان لتقديم شكاية في الغرض. ويذكر ان جندوبة الرياضية انهزمت بهدف لصفر امام ضيفها نادي حمام الانف الذي ضمن تأهله لمرحلة التتويج في المقابل فقدت جندوبة الرياضية رهان بلوغ هذا الدور.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018