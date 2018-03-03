العنف يضرب في كل الاقسام .. سرقة ورقة المقابلة والاعتداء على الحكم في جندوبة

يبدو ان ظاهرة العنف قد سرت كالنار في الهشيم في كل الاقسام في كرة القدم التونسية حيث انتهى لقاء جندوبة الرياضية وضيفه نادي حمام الانف عشية امس على مشاهد واحداث مؤسفة تمثلت في محاولة الاعتداء على حكم اللقاء يسري بوعلي من قبل رئيس جندوبة الرياضية الى جانب تعرض حجرة الملابس الخاصة بطاقم التحكيم الى الخلع والسرقة التي طالت ورقة التحكيم وكل اجازات اللاعبين. من جهته توجه طاقم التحكيم الى مركز الشرطة بالمكان لتقديم شكاية في الغرض. ويذكر ان جندوبة الرياضية انهزمت بهدف لصفر امام ضيفها نادي حمام الانف الذي ضمن تأهله لمرحلة التتويج في المقابل فقدت جندوبة الرياضية رهان بلوغ هذا الدور.