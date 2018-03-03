غدا جلسة حاسمة بين القادري ورئيس شبيبة القيروان

ستتحول الشبيبة في الجولة القادمة الى مدنين والحصاد الجملي من النقاط (26 ) الى حد الآن مازال غير كاف لضمان البقاء رسميا في الرابطة المحترفة الاولى رغم ان الفريق خطى خطوة عملاقة نحو تحقيق الهدف لكن ملف المستحقات المالية مازال مفتوحا وقد يتجدد السيناريو بعودة الفريق الى التمارين يوم الإثنين المقبل بما ان المدرب جلال القادري مكن اللاعبين من راحة بثلاثة أيام وسيجتمع القادري برئيس الجمعية حافظ العلاني على انفراد صباح غد الأحد للحسم نهائيا في ملف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين وكذلك الجهاز الفني وحسب مصادر « الشروق « فان بقاء القادري لمواصلة المشوار مع الأخضر والأبيض رهين التوصل الى إتفاق رسمي مع العلاني حول توقيت قريب لصرف المستحقات أو توفير ضمانات ادارية او شخصية للاعبين والإطار الفني





رضا العلويني