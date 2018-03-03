غدا جلسة حاسمة بين القادري ورئيس شبيبة القيروان

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ستتحول الشبيبة في الجولة القادمة الى مدنين والحصاد الجملي من النقاط (26 ) الى حد الآن مازال غير كاف لضمان البقاء رسميا في الرابطة المحترفة الاولى رغم ان الفريق خطى خطوة عملاقة نحو تحقيق الهدف لكن ملف المستحقات المالية مازال مفتوحا وقد يتجدد السيناريو بعودة الفريق الى التمارين يوم الإثنين المقبل بما ان المدرب جلال القادري مكن اللاعبين من راحة بثلاثة أيام وسيجتمع القادري برئيس الجمعية حافظ العلاني على انفراد صباح غد الأحد للحسم نهائيا في ملف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين وكذلك الجهاز الفني وحسب مصادر « الشروق « فان بقاء القادري لمواصلة المشوار مع الأخضر والأبيض رهين التوصل الى إتفاق رسمي مع العلاني حول توقيت قريب لصرف المستحقات أو توفير ضمانات ادارية او شخصية للاعبين والإطار الفني
ستتحول الشبيبة في الجولة القادمة الى مدنين والحصاد الجملي من النقاط (26 ) الى حد الآن مازال غير كاف لضمان البقاء رسميا في الرابطة المحترفة الاولى رغم ان الفريق خطى خطوة عملاقة نحو تحقيق الهدف لكن ملف المستحقات المالية مازال مفتوحا وقد يتجدد السيناريو بعودة الفريق الى التمارين يوم الإثنين المقبل بما ان المدرب جلال القادري مكن اللاعبين من راحة بثلاثة أيام وسيجتمع القادري برئيس الجمعية حافظ العلاني على انفراد صباح غد الأحد للحسم نهائيا في ملف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين وكذلك الجهاز الفني وحسب مصادر « الشروق « فان بقاء القادري لمواصلة المشوار مع الأخضر والأبيض رهين التوصل الى إتفاق رسمي مع العلاني حول توقيت قريب لصرف المستحقات أو توفير ضمانات ادارية او شخصية للاعبين والإطار الفني
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018