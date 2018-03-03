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يوم السبت 03 مارس 2018
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غدا جلسة حاسمة بين القادري ورئيس شبيبة القيروان
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كرة القدم
غدا جلسة حاسمة بين القادري ورئيس شبيبة القيروان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

ستتحول الشبيبة في الجولة القادمة الى مدنين والحصاد الجملي من النقاط (26 ) الى حد الآن مازال غير كاف لضمان البقاء رسميا في الرابطة المحترفة الاولى رغم ان الفريق خطى خطوة عملاقة نحو تحقيق الهدف لكن ملف المستحقات المالية مازال مفتوحا وقد يتجدد السيناريو بعودة الفريق الى التمارين يوم الإثنين المقبل بما ان المدرب جلال القادري مكن اللاعبين من راحة بثلاثة أيام وسيجتمع القادري برئيس الجمعية حافظ العلاني على انفراد صباح غد الأحد للحسم نهائيا في ملف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين وكذلك الجهاز الفني وحسب مصادر « الشروق « فان بقاء القادري لمواصلة المشوار مع الأخضر والأبيض رهين التوصل الى إتفاق رسمي مع العلاني حول توقيت قريب لصرف المستحقات أو توفير ضمانات ادارية او شخصية للاعبين والإطار الفني

رضا العلويني
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كرة القدم
غدا جلسة حاسمة بين القادري ورئيس شبيبة القيروان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

ستتحول الشبيبة في الجولة القادمة الى مدنين والحصاد الجملي من النقاط (26 ) الى حد الآن مازال غير كاف لضمان البقاء رسميا في الرابطة المحترفة الاولى رغم ان الفريق خطى خطوة عملاقة نحو تحقيق الهدف لكن ملف المستحقات المالية مازال مفتوحا وقد يتجدد السيناريو بعودة الفريق الى التمارين يوم الإثنين المقبل بما ان المدرب جلال القادري مكن اللاعبين من راحة بثلاثة أيام وسيجتمع القادري برئيس الجمعية حافظ العلاني على انفراد صباح غد الأحد للحسم نهائيا في ملف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين وكذلك الجهاز الفني وحسب مصادر « الشروق « فان بقاء القادري لمواصلة المشوار مع الأخضر والأبيض رهين التوصل الى إتفاق رسمي مع العلاني حول توقيت قريب لصرف المستحقات أو توفير ضمانات ادارية او شخصية للاعبين والإطار الفني

رضا العلويني
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
لم يكتب لمباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي ان تنتهي في ظروف عادية اذ أعلن الحكم عن نهايتها قبل سبع...
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نجم المتلوي - مستقبل قابس 1 ـ 0.. العياري يجسم تفوّق فريق المناجم
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
فرض فريق المناجم سيطرته منذ إنطلاق اللقاء لتتعدد الفرص السانحة للتسجيل عن طريق زياد البكوش و عماد المنياوي...
المزيد >>
الملعب التونسي ـ أولمبيك مدنين (1 ـ 0) .. .انتصار الاطمئنان لـ«البقلاوة»
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
وضعية الفريقين في الترتيب حتمت على كل مدرب الاعتماد على افضل
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الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
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