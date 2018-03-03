المسابقة العالمية عدد 40 يوم السبت 3 مارس 2018.. أسبقية واضحة للضيوف في إيطاليا... أنقلترا واسبانيا

الميلان – انتر ميلانو X 1

رغم اسبقية انتر ميلانو على مستوى الترتيب فإن نتائج الميلان تعتبر الافضل حيث لم ينهزم الفريق في 8 جولات الاخيرة وحقق في الجولة الماضية انتصاره الثالث على التوالي و6 خلال نفس الفترة، الافضلية تبدو لصالح الميلان في دربي الاجوار رغم ان التعادل ممكن أيضا.

نابولي - روما X 1

حقق نابولي في الجولة الماضية انتصاره العاشر على التوالي والاكيد ان تشبّثه بالصدارة سيفرض عليه عدم التعثّر في بقية المباريات في المقابل لا يبدو ان روما في افضل حالاتها بعد هزيمة الجولة الماضية، فوز نابولي وارد جدا.

لازيو - جوفنتوس 2

بحساب تاريخ المواجهات يمتلك جوفنتوس اسبقية واضحة على منافسه فخلال 30 مباراة الاخيرة بينهما فاز جوفنتوس في 20 مناسبة مقابل 5 انتصارات فقط للازيو في الاثناء يبدو جوفنتوس الاقرب للفوز في هذه المباراة.

اودينيزي - فيورنتينا 2 X

انقاد اودينيزي في الجولة الماضية الى الهزيمة الثالثة على التوالي ولم ينتصر الاّ في مباراة واحدة خلال 8 جولات الاخيرة في المقابل تبدو نتائج فيورنتينا افضل نسبيا وهو ما يجعل فرص الفوز أوفر بالنسب لها رغم ان التعادل يظل الفرضية الاقرب.

اطلنطا - سمبدوريا X 1

بعد بداية صعبة اول الموسم انتفض فريق سمبدوريا وحقق افضل النتائج الى حدّ الان لكن هذه المرّة سيكون في مواجهة صعبة أمام اطلنطا الذي لم ينهزم في 4 جولات الاخيرة ويسعى الى الاستفادة من عامل الميدان والجمهور لتدعيم مركزه في الترتيب.

كييفو فيرونا - ساسولو 1 X

يعاني الفريقان من ضعف النتائج فساسولو لم ينتصر في 8 جولات الاخيرة بـ5 هزائم و3 تعادلات فيما لم ينتصر كييفو الاّ في مناسبة وحيدة خلال 10 جولات الاخيرة بعد 8 هزائم وتعادل، مباراة تبدو فيها فرص الفوز لأصحاب الارض والجمهور.

برشلونة - اتلتيكو مدريد 2 1

قمّة كروية نتيجتها تحتمل اكثر من فرضية، برشلونة المتصدّر تعادل في مباراة امس الاول امام متذيّل الترتيب ولم يحقق سوى انتصارين فقط في 5 جولات الاخيرة في حين واصل اتلتيكو مدريد زحفه بتحقيقه للانتصار السادس على التوالي.

لاكورونا - ايبار 2 X

11 جولة كاملة لم يحقق فيها لاكورونا الفوز (3 تعادلات و8 هزائم) وقد يجد صعوبة في التدارك خاصة وهو يواجه منافسا افضل منه على مستوى النتائج والترتيب, التعادل او فوز الضيوف هي الفرضية الاقرب.

ليفنتي - اسبانيول X 2

لم يحقق ليفنتي الفوز خلال 14 جولة الاخيرة ( 5 تعادلات و9 هزائم) في حين يبدو اسبانيول افضل منه من حيث الترتيب والنتائج فضلا على ان اسبانيول انتصر وسط الاسبوع على ريال مدريد وقدّم عرضا جيّدا لذلك من المتوقع ان يكون هو الاقرب للفوز.

مانشستر سيتي - تشيلسي X 1

تراجعت نتائج تشيلسي في الفترة الاخيرة حيث انقاد الفريق للهزيمة الثالثة خلال 5 جولات الاخيرة في المقابل تبدو فرص المان سيتي اوفر للفوز ولو ان التعادل يظل ايضا فرضية ممكنة.

سوانزي سيتي - وستهام X 1

انتصر سوانزي سيتي في 3 لقاءات الاخيرة التي خاضها على ملعبه والاكيد ان عامل الميدان والجمهور سيكون الى صفه ويوفر له حظوظا اوفر للفوز خاصة وان منافسه ليس من الحجم الكبير.

ساوثهامبتن - ستوك سيتي X 1

فارق نقطة وحيدة في الترتيب قد يجعل المباراة متكافئة خاصة وان الفريقين يعانيان من ضعف النتائج لكن قد يلعب الميدان والجمهور لفائدة فريق ساوثهامبتن

ليستر سيتي - بورنموث 2 X

ليستر سيتي يمتلك الافضلية على مستوى الترتيب لكن بورنموث افضل من حيث النتائج حيث لم ينهزم الفريق الاّ في مباراة وحيدة خلال 9 جولات الاخيرة مقابل 4 تعادلات و4 انتصارات في حين لم ينتصر ليستر سيتي خلال 4 جولات الاخيرة.

اعداد: عبد الوهاب بلحاج