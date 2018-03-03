الكرة الطائرة .. لماذا أجلت الجامعة لقاء النجم والترجي؟

تدور اليوم السبت الجولة الأولى من مرحلة البلاي أوف لكن في البرنامج لقاء وحيد بين النادي الصفاقسي وسعيدية سيدي بوسعيد بما أن لقاء النجم الساحلي والترجي الرياضي وقع تأجيله الى وقت لاحق. سألنا الدكتور فراس الفالح رئيس الجامعة عن سبب التأجيل فقال: «التأجيل جاء بطلب من الفريقين بسبب الانهاك الذي أصابهما بسبب مشاركتهما في البطولة العربية للأندية البطلة». سألنا رئيس الجامعة بعد ذلك عن موعد اجراء اللقاء فقال ان ذلك سيتم تحديده أثناء اجتماع المكتب الجامعي يوم الاثنين.

بوسالم وقليبية قمة البلاي آوت

تحتضن قاعة جندوبة على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت قمة البلاي آوت بين مولودية بوسالم والأولمبي القليبي بادارة بودية وحريز. فمن سينفرد بالطليعة؟ وعلى كم من نقطة سيحصل الفائز؟ النقل الصفاقسي من جهته يستقبل على الساعة الثانية بعد الظهر مستقبل المرسى في لقاء كبير بادارة الكوكي وجراد والحظوظ متكافئة تماما كما هو حال اللقاء الذي سيدور على الساعة السادسة بين بريد صفاقس وتونس الجوية بادارة جراد والنمسي.

ثمن نهائي الكبريات السبت والأحد

تدور يوم السبت وغدا الأحد مقابلات ثمن نهائي كأس الكبريات. يوم السبت يستقبل مستقبل باجة مستقبل المرسى على الساعة الرابعة في حين يستضيف اتحاد قرطاج النادي الافريقي على الساعة الرابعة ويستقبل نسر الهوارية الهلال الرياضي على الساعة الرابعة أيضا. أما يوم الأحد فان النادي الجامعي بأريانة يستضيف الشبيبة الصفاقسية على الساعة الواحدة وقبل ذلك تستقبل جمعية المدينة الجديدة الأولمبي القليبي في منتصف النهار والنصف وتستضيف الجمعية الرياضية بتستور في منتصف النهار زيتونة آزمور. للتذكير نشير الى أن النادي النسائي بقرطاج والنادي الصفاقسي معفيان من ثمن النهائي.

نهائي الأكابر يوم 12 ماي

لا شك في أن نهائي الكأس لن يجري يوم 5 ماي كما كان مقررا لأن الموعد يصادف تقريبا موعد الانتخابات البلدية التي ستجري من الغد أي يوم 6 ماي. ويبدو أن الموعد الجديد سيكون يوم 12 ماي أي بعد أسبوع من الموعد الأصلي.





عبد المجيد مصلح