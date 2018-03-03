الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد .. قمة ساخنة في طبلبة وكلاسيكو مشوّق في الحمــــــامـــــــات

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تدور عشية اليوم مقابلات الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر وتتجه الانظار الى قاعة طبلبة التي تحتضن قمة الدور بين نسر طبلبة والنجم الساحلي والتي ينتظر ان تشهد تنافسا كبيرا.
في الحمامات ايضا سيكون اللقاء بين جمعية الحمامات والنادي الافريقي مشوقا وساخنا وهو كلاسيكو كرة اليد.
الترجي الرياضي سيكون في طريق مفتوح امام ضيفه بعث بني خيار ولا شك في ان الترجي الذي استعاد كامل مؤهلاته يرغب في لعب الادوار الاولى في مسابقة الكأس.
اما الفريق الوحيد من الوطني»ب» جندوبة الرياضية فهو يملك فرصة كبيرة لتحقيق انجاز تاريخي بالعبور للمربع الذهبي لكأس تونس لأول مرة في تاريخه وسيستعين بأسبقية القاعة والجمهور لإزاحة اتحاد مزل تميم متذيل ترتيب القسم الوطني»أ».
برنامج المقابلات
قاعة الزواوي: س16
الترجي الرياضي- بعث بني خيار (تحكيم عباسي والشمروخي)
قاعة الحمامات: س16
جمعية الحمامات - النادي الافريقي (تحكيم القمري وشعبان)
قاعة جندوبة: س16
جندوبة الرياضية لكرة اليد - اتحاد منزل تميم (تحكيم الشاوش وعبيد)
قاعة طبلبة: س18
نسر طبلبة - النجم الساحلي (تحكيم كريشان ومخلوف)
تدور عشية اليوم مقابلات الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر وتتجه الانظار الى قاعة طبلبة التي تحتضن قمة الدور بين نسر طبلبة والنجم الساحلي والتي ينتظر ان تشهد تنافسا كبيرا.
في الحمامات ايضا سيكون اللقاء بين جمعية الحمامات والنادي الافريقي مشوقا وساخنا وهو كلاسيكو كرة اليد.
الترجي الرياضي سيكون في طريق مفتوح امام ضيفه بعث بني خيار ولا شك في ان الترجي الذي استعاد كامل مؤهلاته يرغب في لعب الادوار الاولى في مسابقة الكأس.
اما الفريق الوحيد من الوطني»ب» جندوبة الرياضية فهو يملك فرصة كبيرة لتحقيق انجاز تاريخي بالعبور للمربع الذهبي لكأس تونس لأول مرة في تاريخه وسيستعين بأسبقية القاعة والجمهور لإزاحة اتحاد مزل تميم متذيل ترتيب القسم الوطني»أ».
برنامج المقابلات
قاعة الزواوي: س16
الترجي الرياضي- بعث بني خيار (تحكيم عباسي والشمروخي)
قاعة الحمامات: س16
جمعية الحمامات - النادي الافريقي (تحكيم القمري وشعبان)
قاعة جندوبة: س16
جندوبة الرياضية لكرة اليد - اتحاد منزل تميم (تحكيم الشاوش وعبيد)
قاعة طبلبة: س18
نسر طبلبة - النجم الساحلي (تحكيم كريشان ومخلوف)
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018