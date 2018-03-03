الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد .. قمة ساخنة في طبلبة وكلاسيكو مشوّق في الحمــــــامـــــــات

تدور عشية اليوم مقابلات الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر وتتجه الانظار الى قاعة طبلبة التي تحتضن قمة الدور بين نسر طبلبة والنجم الساحلي والتي ينتظر ان تشهد تنافسا كبيرا.

في الحمامات ايضا سيكون اللقاء بين جمعية الحمامات والنادي الافريقي مشوقا وساخنا وهو كلاسيكو كرة اليد.

الترجي الرياضي سيكون في طريق مفتوح امام ضيفه بعث بني خيار ولا شك في ان الترجي الذي استعاد كامل مؤهلاته يرغب في لعب الادوار الاولى في مسابقة الكأس.

اما الفريق الوحيد من الوطني»ب» جندوبة الرياضية فهو يملك فرصة كبيرة لتحقيق انجاز تاريخي بالعبور للمربع الذهبي لكأس تونس لأول مرة في تاريخه وسيستعين بأسبقية القاعة والجمهور لإزاحة اتحاد مزل تميم متذيل ترتيب القسم الوطني»أ».

برنامج المقابلات

قاعة الزواوي: س16

الترجي الرياضي- بعث بني خيار (تحكيم عباسي والشمروخي)

قاعة الحمامات: س16

جمعية الحمامات - النادي الافريقي (تحكيم القمري وشعبان)

قاعة جندوبة: س16

جندوبة الرياضية لكرة اليد - اتحاد منزل تميم (تحكيم الشاوش وعبيد)

قاعة طبلبة: س18

نسر طبلبة - النجم الساحلي (تحكيم كريشان ومخلوف)





منير الزوابي