الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد .. قمة ساخنة في طبلبة وكلاسيكو مشوّق في الحمــــــامـــــــات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
كرة اليد
الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد .. قمة ساخنة في طبلبة وكلاسيكو مشوّق في الحمــــــامـــــــات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

تدور عشية اليوم مقابلات الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر وتتجه الانظار الى قاعة طبلبة التي تحتضن قمة الدور بين نسر طبلبة والنجم الساحلي والتي ينتظر ان تشهد تنافسا كبيرا.
في الحمامات ايضا سيكون اللقاء بين جمعية الحمامات والنادي الافريقي مشوقا وساخنا وهو كلاسيكو كرة اليد.
الترجي الرياضي سيكون في طريق مفتوح امام ضيفه بعث بني خيار ولا شك في ان الترجي الذي استعاد كامل مؤهلاته يرغب في لعب الادوار الاولى في مسابقة الكأس.
اما الفريق الوحيد من الوطني»ب» جندوبة الرياضية فهو يملك فرصة كبيرة لتحقيق انجاز تاريخي بالعبور للمربع الذهبي لكأس تونس لأول مرة في تاريخه وسيستعين بأسبقية القاعة والجمهور لإزاحة اتحاد مزل تميم متذيل ترتيب القسم الوطني»أ».
برنامج المقابلات
قاعة الزواوي: س16
الترجي الرياضي- بعث بني خيار (تحكيم عباسي والشمروخي)
قاعة الحمامات: س16
جمعية الحمامات - النادي الافريقي (تحكيم القمري وشعبان)
قاعة جندوبة: س16
جندوبة الرياضية لكرة اليد - اتحاد منزل تميم (تحكيم الشاوش وعبيد)
قاعة طبلبة: س18
نسر طبلبة - النجم الساحلي (تحكيم كريشان ومخلوف)

منير الزوابي
تقرؤون أيضا
الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد .. قمة ساخنة في طبلبة وكلاسيكو مشوّق في الحمــــــامـــــــات
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
تدور عشية اليوم مقابلات الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر وتتجه الانظار الى قاعة طبلبة التي تحتضن قمة الدور...
المزيد >>
كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018 السّاعة 20:48
تاهلت فرق الترجي الرياضي وجندوبة الرياضية...
المزيد >>
كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018 السّاعة 20:13
جندوبة - الشروق اون لاين -عبد الكريم السلطاني :...
المزيد >>
نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018 السّاعة 19:19
الشروق اون لاين - منير الزوابي: في بادرة متميزة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة اليد
الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد .. قمة ساخنة في طبلبة وكلاسيكو مشوّق في الحمــــــامـــــــات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

تدور عشية اليوم مقابلات الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر وتتجه الانظار الى قاعة طبلبة التي تحتضن قمة الدور بين نسر طبلبة والنجم الساحلي والتي ينتظر ان تشهد تنافسا كبيرا.
في الحمامات ايضا سيكون اللقاء بين جمعية الحمامات والنادي الافريقي مشوقا وساخنا وهو كلاسيكو كرة اليد.
الترجي الرياضي سيكون في طريق مفتوح امام ضيفه بعث بني خيار ولا شك في ان الترجي الذي استعاد كامل مؤهلاته يرغب في لعب الادوار الاولى في مسابقة الكأس.
اما الفريق الوحيد من الوطني»ب» جندوبة الرياضية فهو يملك فرصة كبيرة لتحقيق انجاز تاريخي بالعبور للمربع الذهبي لكأس تونس لأول مرة في تاريخه وسيستعين بأسبقية القاعة والجمهور لإزاحة اتحاد مزل تميم متذيل ترتيب القسم الوطني»أ».
برنامج المقابلات
قاعة الزواوي: س16
الترجي الرياضي- بعث بني خيار (تحكيم عباسي والشمروخي)
قاعة الحمامات: س16
جمعية الحمامات - النادي الافريقي (تحكيم القمري وشعبان)
قاعة جندوبة: س16
جندوبة الرياضية لكرة اليد - اتحاد منزل تميم (تحكيم الشاوش وعبيد)
قاعة طبلبة: س18
نسر طبلبة - النجم الساحلي (تحكيم كريشان ومخلوف)

منير الزوابي
تقرؤون أيضا
الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد .. قمة ساخنة في طبلبة وكلاسيكو مشوّق في الحمــــــامـــــــات
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
تدور عشية اليوم مقابلات الدور ربع النهائي لكأس تونس أكابر وتتجه الانظار الى قاعة طبلبة التي تحتضن قمة الدور...
المزيد >>
كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018 السّاعة 20:48
تاهلت فرق الترجي الرياضي وجندوبة الرياضية...
المزيد >>
كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018 السّاعة 20:13
جندوبة - الشروق اون لاين -عبد الكريم السلطاني :...
المزيد >>
نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018 السّاعة 19:19
الشروق اون لاين - منير الزوابي: في بادرة متميزة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
﻿