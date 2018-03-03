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يوم السبت 03 مارس 2018
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أخبار النجم الساحلي .. عشاء على طاولة واحدة مع الـ«سي آس آس»
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كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. عشاء على طاولة واحدة مع الـ«سي آس آس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

المردود الذي ما فتئ يقدمه الحارس أشرف كرير من مباراة الى أخرى وخاصة في اللقاءات الأخيرة أكد جدارته بتعويض أيمن البلبولي.
كرير أثبت جاهزيته وكانت تدخلاته حاسمة ومؤثرة ليصبح في وقت وجيز الحارس رقم واحد للفريق ومحل اشادة الفنيين وجميع المتابعين داخل النجم وخارجه.
ثاني لقاء
عقب كلاسيكو أول أمس اكد رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين لوسائل الاعلام أن مباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس دارت في أجواء نظيفة وبعيدة عن مظاهرة العنف والاحتجاجات المألوفة مشيرا الى أن إقامة الفريقين كانت في نفس النزل وقد تناولا وجبة العشاء على نفس الطاولة.
وأوضح شرف الدين ان النجم الساحلي ليس في حرب مع رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء وانما مع المسؤولين على قطاع التحكيم والمنخرطين في المنظومة الفاسدة وفق تعبيره مؤكدا ان الجامعة لم تقدم على أي خطوة باتجاه اصلاح هذا القطاع احساس ونتيجة لذلك استفحلت الظاهرة وتعكرت أجواء البطولة وشدد شرف الدين على أنه أخذ على عاتقه محاربة المنظومة الفاسدة التي تتحكم في مصير البطولة ولن يتراجع عن ذلك ومن لديه الجرأة من رؤساء الأندية للانخراط في هذه الحرب فمرحبا به لدعم ملف النجم الساحلي وبالتالي استغلال هذه الفرصة التاريخية لوضع حد لظاهرة الفساد الرياضي.
تهنئة لاعبي النجم
أشادت جماهير النجم الساحلي بالحركة المعبّرة التي قام بها رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم والمتمثلة في حرصه على الالتحاق بحجرات ملابس فريق جوهرة الساحل حيث قام بعد المباراة بتهنئة اللاعبين وكذلك المرافقين في لقطة تؤكد طي صفحة الخلافات بين الجمعيتين.

كريم الخميري ينفي تعرضه
الى محاولة رشوة

أوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ أصدرته أمس ان طاقم تحكيم مباراة كلاسيكو الترجي والنجم بقيادة كريم الخميري وخلال الاستماع اليه من قبل المكتب الجامعي نفى تعرضه الى أي محاولة رشوة بأي وسيلة كانت.

محمد باللطيفة
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كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. عشاء على طاولة واحدة مع الـ«سي آس آس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

المردود الذي ما فتئ يقدمه الحارس أشرف كرير من مباراة الى أخرى وخاصة في اللقاءات الأخيرة أكد جدارته بتعويض أيمن البلبولي.
كرير أثبت جاهزيته وكانت تدخلاته حاسمة ومؤثرة ليصبح في وقت وجيز الحارس رقم واحد للفريق ومحل اشادة الفنيين وجميع المتابعين داخل النجم وخارجه.
ثاني لقاء
عقب كلاسيكو أول أمس اكد رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين لوسائل الاعلام أن مباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس دارت في أجواء نظيفة وبعيدة عن مظاهرة العنف والاحتجاجات المألوفة مشيرا الى أن إقامة الفريقين كانت في نفس النزل وقد تناولا وجبة العشاء على نفس الطاولة.
وأوضح شرف الدين ان النجم الساحلي ليس في حرب مع رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء وانما مع المسؤولين على قطاع التحكيم والمنخرطين في المنظومة الفاسدة وفق تعبيره مؤكدا ان الجامعة لم تقدم على أي خطوة باتجاه اصلاح هذا القطاع احساس ونتيجة لذلك استفحلت الظاهرة وتعكرت أجواء البطولة وشدد شرف الدين على أنه أخذ على عاتقه محاربة المنظومة الفاسدة التي تتحكم في مصير البطولة ولن يتراجع عن ذلك ومن لديه الجرأة من رؤساء الأندية للانخراط في هذه الحرب فمرحبا به لدعم ملف النجم الساحلي وبالتالي استغلال هذه الفرصة التاريخية لوضع حد لظاهرة الفساد الرياضي.
تهنئة لاعبي النجم
أشادت جماهير النجم الساحلي بالحركة المعبّرة التي قام بها رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم والمتمثلة في حرصه على الالتحاق بحجرات ملابس فريق جوهرة الساحل حيث قام بعد المباراة بتهنئة اللاعبين وكذلك المرافقين في لقطة تؤكد طي صفحة الخلافات بين الجمعيتين.

كريم الخميري ينفي تعرضه
الى محاولة رشوة

أوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ أصدرته أمس ان طاقم تحكيم مباراة كلاسيكو الترجي والنجم بقيادة كريم الخميري وخلال الاستماع اليه من قبل المكتب الجامعي نفى تعرضه الى أي محاولة رشوة بأي وسيلة كانت.

محمد باللطيفة
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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