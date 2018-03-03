أخبار النجم الساحلي .. عشاء على طاولة واحدة مع الـ«سي آس آس»

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المردود الذي ما فتئ يقدمه الحارس أشرف كرير من مباراة الى أخرى وخاصة في اللقاءات الأخيرة أكد جدارته بتعويض أيمن البلبولي.
كرير أثبت جاهزيته وكانت تدخلاته حاسمة ومؤثرة ليصبح في وقت وجيز الحارس رقم واحد للفريق ومحل اشادة الفنيين وجميع المتابعين داخل النجم وخارجه.
ثاني لقاء
عقب كلاسيكو أول أمس اكد رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين لوسائل الاعلام أن مباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس دارت في أجواء نظيفة وبعيدة عن مظاهرة العنف والاحتجاجات المألوفة مشيرا الى أن إقامة الفريقين كانت في نفس النزل وقد تناولا وجبة العشاء على نفس الطاولة.
وأوضح شرف الدين ان النجم الساحلي ليس في حرب مع رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء وانما مع المسؤولين على قطاع التحكيم والمنخرطين في المنظومة الفاسدة وفق تعبيره مؤكدا ان الجامعة لم تقدم على أي خطوة باتجاه اصلاح هذا القطاع احساس ونتيجة لذلك استفحلت الظاهرة وتعكرت أجواء البطولة وشدد شرف الدين على أنه أخذ على عاتقه محاربة المنظومة الفاسدة التي تتحكم في مصير البطولة ولن يتراجع عن ذلك ومن لديه الجرأة من رؤساء الأندية للانخراط في هذه الحرب فمرحبا به لدعم ملف النجم الساحلي وبالتالي استغلال هذه الفرصة التاريخية لوضع حد لظاهرة الفساد الرياضي.
تهنئة لاعبي النجم
أشادت جماهير النجم الساحلي بالحركة المعبّرة التي قام بها رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم والمتمثلة في حرصه على الالتحاق بحجرات ملابس فريق جوهرة الساحل حيث قام بعد المباراة بتهنئة اللاعبين وكذلك المرافقين في لقطة تؤكد طي صفحة الخلافات بين الجمعيتين.
كريم الخميري ينفي تعرضه
الى محاولة رشوة
أوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ أصدرته أمس ان طاقم تحكيم مباراة كلاسيكو الترجي والنجم بقيادة كريم الخميري وخلال الاستماع اليه من قبل المكتب الجامعي نفى تعرضه الى أي محاولة رشوة بأي وسيلة كانت.
المردود الذي ما فتئ يقدمه الحارس أشرف كرير من مباراة الى أخرى وخاصة في اللقاءات الأخيرة أكد جدارته بتعويض أيمن البلبولي.
كرير أثبت جاهزيته وكانت تدخلاته حاسمة ومؤثرة ليصبح في وقت وجيز الحارس رقم واحد للفريق ومحل اشادة الفنيين وجميع المتابعين داخل النجم وخارجه.
ثاني لقاء
عقب كلاسيكو أول أمس اكد رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين لوسائل الاعلام أن مباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس دارت في أجواء نظيفة وبعيدة عن مظاهرة العنف والاحتجاجات المألوفة مشيرا الى أن إقامة الفريقين كانت في نفس النزل وقد تناولا وجبة العشاء على نفس الطاولة.
وأوضح شرف الدين ان النجم الساحلي ليس في حرب مع رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء وانما مع المسؤولين على قطاع التحكيم والمنخرطين في المنظومة الفاسدة وفق تعبيره مؤكدا ان الجامعة لم تقدم على أي خطوة باتجاه اصلاح هذا القطاع احساس ونتيجة لذلك استفحلت الظاهرة وتعكرت أجواء البطولة وشدد شرف الدين على أنه أخذ على عاتقه محاربة المنظومة الفاسدة التي تتحكم في مصير البطولة ولن يتراجع عن ذلك ومن لديه الجرأة من رؤساء الأندية للانخراط في هذه الحرب فمرحبا به لدعم ملف النجم الساحلي وبالتالي استغلال هذه الفرصة التاريخية لوضع حد لظاهرة الفساد الرياضي.
تهنئة لاعبي النجم
أشادت جماهير النجم الساحلي بالحركة المعبّرة التي قام بها رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم والمتمثلة في حرصه على الالتحاق بحجرات ملابس فريق جوهرة الساحل حيث قام بعد المباراة بتهنئة اللاعبين وكذلك المرافقين في لقطة تؤكد طي صفحة الخلافات بين الجمعيتين.
كريم الخميري ينفي تعرضه
الى محاولة رشوة
أوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ أصدرته أمس ان طاقم تحكيم مباراة كلاسيكو الترجي والنجم بقيادة كريم الخميري وخلال الاستماع اليه من قبل المكتب الجامعي نفى تعرضه الى أي محاولة رشوة بأي وسيلة كانت.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018