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يوم السبت 03 مارس 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. انتقادات لاذعة لغازي الغرايري
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. انتقادات لاذعة لغازي الغرايري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

موجة من الغضب الشديد اجتاحت احباء النادي الصفاقسي بعد المباراة التي جمعت يوم الخميس الماضي فريقهم بالنجم الساحلي بصفاقس بالذات والتي انهزم فيها السي آس آس بنتيجة 1 - 0 وقد حملوا المسؤولية بالدرجة الاولى للمدرب غازي الغرايري ونادوا برحيله الفوري. كل الفنيين الذين اتصلنا بهم والذين تابعوا لقاء الكلاسيكو اجمعوا على ان المدرب اهدى الانتصار للنجم الساحلي لعدم نجاحه في اختياره للتشكيلة الاساسية كما لم يكن مصيبا في التغييرات التي قام بها وحتى الخطة التكتيكية التي اختارها (4 – 2 – 3 - 1 ) لم تكن ناجعة وكان من الافضل عدم التعويل على ندوي وتعويضه بايدو واستعمال هذين المهاجمين دفعة واحدة لتدعيم النجاعة الهجومية خاصة ان المنافس لعب طوال الشوط الاول بحذر شديد وكان يدافع اكثر ما يهاجم.
تغييرات في غير محلها
الفنيون اعتبروا كل التغييرات التي قام بها الغرايري في الشوط الثاني في غير محلها فاخراجه لحسام بن علي وادخال جاسم الحمدوني هفوة لا تغتفر باعتبار ان بن علي كان مصدر خطر دائم على النجم الساحلي الذي كان منكمشا في الدفاع ولعب طريقة البلوك والهجومات المعاكسة وهذه الطريقة من الصعب فك شفرتها الا عن طريق لاعب يحسن التوغلات الجانبية والمراوغات وهذه المواصفات لا يملكها الا بن علي وبعد خروجه اصبح زملاء العواضي يعتمدون على الكرات الطويلة للربط بين الدفاع والهجوم اما الهفوة الثانية فتتمثل في ادخاله للاعب وليد القروي مكان مراد الهذلي وقد استغرب الفنيون هذا التغيير اذ من غير المعقول الزج بالقروي في مباراة كبرى والحال ان هذا اللاعب عائد من اصابة ومرت عليه اكثر من 6 اشهر بدون نشاط رياضي فعلي وتبقى نقطة الاستفهام الكبرى اخراج ندوي وتعويضه بايدو في الدقائق الاخيرة والحال انه كان على الغرايري اخراج لاعب اخر وتعويضه بايدو لتدعيم خط الهجوم.
خطة جديدة
من هفوات الغرايري أيضا استعماله لللاعب ماهر الحناشي في مكان بعيد عن خطته الاصلية حيث اسند اليه خطة صانع العاب (9.5 ) بالرغم من انه يلعب في الرواق الايمن وبن علي في الرواق الايسر وهذا التغيير افقد الفريق توازنه .

نورالدين البكوش
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. انتقادات لاذعة لغازي الغرايري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

موجة من الغضب الشديد اجتاحت احباء النادي الصفاقسي بعد المباراة التي جمعت يوم الخميس الماضي فريقهم بالنجم الساحلي بصفاقس بالذات والتي انهزم فيها السي آس آس بنتيجة 1 - 0 وقد حملوا المسؤولية بالدرجة الاولى للمدرب غازي الغرايري ونادوا برحيله الفوري. كل الفنيين الذين اتصلنا بهم والذين تابعوا لقاء الكلاسيكو اجمعوا على ان المدرب اهدى الانتصار للنجم الساحلي لعدم نجاحه في اختياره للتشكيلة الاساسية كما لم يكن مصيبا في التغييرات التي قام بها وحتى الخطة التكتيكية التي اختارها (4 – 2 – 3 - 1 ) لم تكن ناجعة وكان من الافضل عدم التعويل على ندوي وتعويضه بايدو واستعمال هذين المهاجمين دفعة واحدة لتدعيم النجاعة الهجومية خاصة ان المنافس لعب طوال الشوط الاول بحذر شديد وكان يدافع اكثر ما يهاجم.
تغييرات في غير محلها
الفنيون اعتبروا كل التغييرات التي قام بها الغرايري في الشوط الثاني في غير محلها فاخراجه لحسام بن علي وادخال جاسم الحمدوني هفوة لا تغتفر باعتبار ان بن علي كان مصدر خطر دائم على النجم الساحلي الذي كان منكمشا في الدفاع ولعب طريقة البلوك والهجومات المعاكسة وهذه الطريقة من الصعب فك شفرتها الا عن طريق لاعب يحسن التوغلات الجانبية والمراوغات وهذه المواصفات لا يملكها الا بن علي وبعد خروجه اصبح زملاء العواضي يعتمدون على الكرات الطويلة للربط بين الدفاع والهجوم اما الهفوة الثانية فتتمثل في ادخاله للاعب وليد القروي مكان مراد الهذلي وقد استغرب الفنيون هذا التغيير اذ من غير المعقول الزج بالقروي في مباراة كبرى والحال ان هذا اللاعب عائد من اصابة ومرت عليه اكثر من 6 اشهر بدون نشاط رياضي فعلي وتبقى نقطة الاستفهام الكبرى اخراج ندوي وتعويضه بايدو في الدقائق الاخيرة والحال انه كان على الغرايري اخراج لاعب اخر وتعويضه بايدو لتدعيم خط الهجوم.
خطة جديدة
من هفوات الغرايري أيضا استعماله لللاعب ماهر الحناشي في مكان بعيد عن خطته الاصلية حيث اسند اليه خطة صانع العاب (9.5 ) بالرغم من انه يلعب في الرواق الايمن وبن علي في الرواق الايسر وهذا التغيير افقد الفريق توازنه .

نورالدين البكوش
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