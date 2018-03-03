أخبار النادي الصفاقسي.. انتقادات لاذعة لغازي الغرايري

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موجة من الغضب الشديد اجتاحت احباء النادي الصفاقسي بعد المباراة التي جمعت يوم الخميس الماضي فريقهم بالنجم الساحلي بصفاقس بالذات والتي انهزم فيها السي آس آس بنتيجة 1 - 0 وقد حملوا المسؤولية بالدرجة الاولى للمدرب غازي الغرايري ونادوا برحيله الفوري. كل الفنيين الذين اتصلنا بهم والذين تابعوا لقاء الكلاسيكو اجمعوا على ان المدرب اهدى الانتصار للنجم الساحلي لعدم نجاحه في اختياره للتشكيلة الاساسية كما لم يكن مصيبا في التغييرات التي قام بها وحتى الخطة التكتيكية التي اختارها (4 – 2 – 3 - 1 ) لم تكن ناجعة وكان من الافضل عدم التعويل على ندوي وتعويضه بايدو واستعمال هذين المهاجمين دفعة واحدة لتدعيم النجاعة الهجومية خاصة ان المنافس لعب طوال الشوط الاول بحذر شديد وكان يدافع اكثر ما يهاجم.
تغييرات في غير محلها
الفنيون اعتبروا كل التغييرات التي قام بها الغرايري في الشوط الثاني في غير محلها فاخراجه لحسام بن علي وادخال جاسم الحمدوني هفوة لا تغتفر باعتبار ان بن علي كان مصدر خطر دائم على النجم الساحلي الذي كان منكمشا في الدفاع ولعب طريقة البلوك والهجومات المعاكسة وهذه الطريقة من الصعب فك شفرتها الا عن طريق لاعب يحسن التوغلات الجانبية والمراوغات وهذه المواصفات لا يملكها الا بن علي وبعد خروجه اصبح زملاء العواضي يعتمدون على الكرات الطويلة للربط بين الدفاع والهجوم اما الهفوة الثانية فتتمثل في ادخاله للاعب وليد القروي مكان مراد الهذلي وقد استغرب الفنيون هذا التغيير اذ من غير المعقول الزج بالقروي في مباراة كبرى والحال ان هذا اللاعب عائد من اصابة ومرت عليه اكثر من 6 اشهر بدون نشاط رياضي فعلي وتبقى نقطة الاستفهام الكبرى اخراج ندوي وتعويضه بايدو في الدقائق الاخيرة والحال انه كان على الغرايري اخراج لاعب اخر وتعويضه بايدو لتدعيم خط الهجوم.
خطة جديدة
من هفوات الغرايري أيضا استعماله لللاعب ماهر الحناشي في مكان بعيد عن خطته الاصلية حيث اسند اليه خطة صانع العاب (9.5 ) بالرغم من انه يلعب في الرواق الايمن وبن علي في الرواق الايسر وهذا التغيير افقد الفريق توازنه .
موجة من الغضب الشديد اجتاحت احباء النادي الصفاقسي بعد المباراة التي جمعت يوم الخميس الماضي فريقهم بالنجم الساحلي بصفاقس بالذات والتي انهزم فيها السي آس آس بنتيجة 1 - 0 وقد حملوا المسؤولية بالدرجة الاولى للمدرب غازي الغرايري ونادوا برحيله الفوري. كل الفنيين الذين اتصلنا بهم والذين تابعوا لقاء الكلاسيكو اجمعوا على ان المدرب اهدى الانتصار للنجم الساحلي لعدم نجاحه في اختياره للتشكيلة الاساسية كما لم يكن مصيبا في التغييرات التي قام بها وحتى الخطة التكتيكية التي اختارها (4 – 2 – 3 - 1 ) لم تكن ناجعة وكان من الافضل عدم التعويل على ندوي وتعويضه بايدو واستعمال هذين المهاجمين دفعة واحدة لتدعيم النجاعة الهجومية خاصة ان المنافس لعب طوال الشوط الاول بحذر شديد وكان يدافع اكثر ما يهاجم.
تغييرات في غير محلها
الفنيون اعتبروا كل التغييرات التي قام بها الغرايري في الشوط الثاني في غير محلها فاخراجه لحسام بن علي وادخال جاسم الحمدوني هفوة لا تغتفر باعتبار ان بن علي كان مصدر خطر دائم على النجم الساحلي الذي كان منكمشا في الدفاع ولعب طريقة البلوك والهجومات المعاكسة وهذه الطريقة من الصعب فك شفرتها الا عن طريق لاعب يحسن التوغلات الجانبية والمراوغات وهذه المواصفات لا يملكها الا بن علي وبعد خروجه اصبح زملاء العواضي يعتمدون على الكرات الطويلة للربط بين الدفاع والهجوم اما الهفوة الثانية فتتمثل في ادخاله للاعب وليد القروي مكان مراد الهذلي وقد استغرب الفنيون هذا التغيير اذ من غير المعقول الزج بالقروي في مباراة كبرى والحال ان هذا اللاعب عائد من اصابة ومرت عليه اكثر من 6 اشهر بدون نشاط رياضي فعلي وتبقى نقطة الاستفهام الكبرى اخراج ندوي وتعويضه بايدو في الدقائق الاخيرة والحال انه كان على الغرايري اخراج لاعب اخر وتعويضه بايدو لتدعيم خط الهجوم.
خطة جديدة
من هفوات الغرايري أيضا استعماله لللاعب ماهر الحناشي في مكان بعيد عن خطته الاصلية حيث اسند اليه خطة صانع العاب (9.5 ) بالرغم من انه يلعب في الرواق الايمن وبن علي في الرواق الايسر وهذا التغيير افقد الفريق توازنه .
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018