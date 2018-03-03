الملعب القابسي ـ النادي البنزرتي 0/1.. فـــــــــــــوز أنعـــش المعنويــــات

منذ الدقيقة الثانية توغل النفزي داخل مناطق الجزاء ودفاع البنزرتي يتدخل ثم تسرب شارلي على الجهة اليسرى للضيوف ورغم موقعه المناسب فإن الفرصة ضاعت ومن جهته اعتمد الفريق الضيف على الهجمات المعاكسة وكاد يحدث الفرق لو استغل العونلي هفوة القاسمي.

وفي الدقيقة 38 توغل شارلي داخل مناطق الجزاء والمدافع الرصايصي يتدخل بقوة ورغم مطالبة المحليين بضربة جزاء إلا أن الحكم اعتبرها تمويها وخلال الدقائق الأخيرة لهذا الشوط توفرت محاولتان جديتان للنادي البنزرتي الأولى تألق فيها الحارس نوارة أمام رأسية العمدوني والثانية وجد اثناءها واتارا نفسه وجها لوجه مع الحارس نوارة الذي تألق مجددا لتنتهي الفترة الأولي بالتعادل السلبي.

هدف مستحق

الشوط الثاني دخله الملعب القابسي بقوة وتقدم للهجوم وفي أول محاولة جدية توغل إيزاكا والرصايصي يتدخل بقوة فاقصاه الحكم بن إسحاق بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ضغط الستيدة تواصل حتى الدقائق الأخيرة وبعد سلسلة من الهجمات توغل قمش داخل مناطق الجزاء ووزع في اتجاه إيزاكا لتلمس الكرة يد المدافع بوسنينة والحكم بن إسحاق يعلن عن ضربة جزاء للملعب القابسي حولها إلى هدف الانتصار محمد أمين النفزي (1 - 0) وينتهي اللقاء بفوز ثمين جدا أنعش معنويات المحليين.

تشكيلتا الفريقين

الملعب القابسي : وسيم نوارة، محمد أمين النفزي، أيمن محمود، أكرم بن ساسي، خليل البلدي، منذر القاسمي، موزيس اروكوما، علاء الدين قمش، أحمد ميدة، ديكو شارلي، إيزاكا ابودو.

النادي البنزرتي : خميس الثامري، اليو سيسي، مهدي الرصايصي، وسام بوسنينة، اليأس الدريدي ،بلال السعيداني، حمزة الجلاصي، حسام الحباسي، ابراهيما واتارا، زياد العونلي، أسامة العمدوني.

طاقم التحكيم : أسامة بن إسحاق بمساعدة آمين بركة الله وزياد الضويوي.





الطاهر الحمروني