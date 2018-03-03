نجم المتلوي - مستقبل قابس 1 ـ 0.. العياري يجسم تفوّق فريق المناجم

فرض فريق المناجم سيطرته منذ إنطلاق اللقاء لتتعدد الفرص السانحة للتسجيل عن طريق زياد البكوش و عماد المنياوي و هاشم عباس وفي المقابل إعتمد فريق « الجليزة « على دفاع المنطقة ونجح في إحباط جل العمليات الهجوميات للمحليين لكن إصرار أبناء عفوان الغربي أتى أكله و تمكن المدافع أيمن العياري من التهديف في دق 25.

بقبولهم للهدف خرج لاعبو مستقبل قابس من إنكماشهم الدفاعي و نزلوا بثقله إلى الهجوم قصد التعديل فتعددت الهجمات خاصَة عن طريق سليم المزليني و سليم الزكار لكن تألق الحارس بلال السويسي جعل الشوط الأول ينتهي لفائدة المحليين .

في الشوط الثاني و منذ مطلع الدق 47 أهدر عماد المنياوي فرصة مضاعفة النتيجة حيث تصدَى الحارس بشير بن سعيد لتصويبته القويَة و مع مرور الوقت أصبحت الهجمومات متعادلة نسبيا مع أسبقية لنجم المتلوي الذي تفنن لاعبوه في إهدار الفرص خاصة من أقدام زياد البكوش و جيلاني عبد السلام الذي عوَض زميله برهان لحكيمي.

ومر مستقبل قابس بجانب هدف التعديل عندما أهدر سليم المزليني فرصة واضحة تألق الحارس السويسي في التصدي لها لينتهي اللقاء بإحتجاجات من جمهور نجم المتلوي على حركة قام بها الحارس البديل علي العياري وانتصار من ذهب لأبناء عفوان الغربي.

تشكيلتا الفريقين

مستقبل قابس : بشير بن سعيد – عبد العزيز قشي – حسام الزرلي – بلال بن براهيم – زياد الشاوش – باسم النفطي – فهمي قاسم – مارسال كواسي (اسكندر العقربي ) لمجد عامر- سليم المزليني (زهير عطية ) سليم الزكار (سيف الدين الجربي ).

نجم المتلوي : بلال السويسي – عاطف المازني – أيمن العياري – محمد علي سالم – هاشم عباس – محمد جمعة خليج – إدريسا نيانغ – برهان الحكيمي (جيلاني عبد السلام ) فهمي المعواني (هيثم المحمدي )زياد البكوش (محمد أمين لكحل ) عماد المنياوي

تحكيم : نضال لطيف بمساعدة يامن الملوشي و محمد مزيد





الباهي الديناري