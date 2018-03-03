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يوم السبت 03 مارس 2018
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الاتحاد المنستيري ـ الترجي الرياضي (0 ـ 1) .. الحجارة والكراسي المتطايرة فرضت إيقاف المقابلة
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كرة القدم
الاتحاد المنستيري ـ الترجي الرياضي (0 ـ 1) .. الحجارة والكراسي المتطايرة فرضت إيقاف المقابلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

لم يكتب لمباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي ان تنتهي في ظروف عادية اذ أعلن الحكم عن نهايتها قبل سبع دقائق من بلوغ التوقيت النهائي وكان الترجي متقدما في النتيجة بهدف لصفر.
الترجي الرياضي التونسي كان في الشوط الأول من المباراة متقدما في النتيجة بهدف لصفر ، هدف سجله طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 42 اثر هجوم معاكس أثار احتجاج الجماهير باعتبار وانه كان مسبوقا بتسلل، وباستثناء هذا الهدف فان الفرص التي أتيحت لكلا الفريقين لم تشكل خطرا يذكر على الحارسين مكرم البديري ومعز بن شريفية.
احتجاج على رزق الله
بداية الشوط الثاني شهدت تأخرا بأكثر من ربع ساعة بعد أن رفض الحكم رزق الله الدخول إلى الميدان وإعطاء إشارة انطلاق اللعب والسبب احتجاج الجمهور الموجود على صفارته.. احتجاج جمهور الاتحاد كان بالتصفير وبإشعال الشماريخ وإلقائها على أرضية الميدان وقد استوجب ذلك تدخل رئيس الجمعية أحمد البلي الذي هدأ الجماهير بمعية مرافقيه.
تغييرات بن يحيى
في مسعى للمحافظة على الأسبقية في النتيجة قام المدرب خالد بن يحيى بإخراج كل من البلايلي والجويني وإدخال بقير وبالصغير في محاولة للسيطرة على وسط الميدان وكان له ذلك إذ حد من خطورة هجوم الاتحاد الذي لم يجد الحلول للوصول إلى مرمى بن شريفية ولم يكن أمام لاعبي الاتحاد غير التصويب من بعيد لمباغتة الحارس وكانت تصويبات السديري والمصراتي في الدقيقتين 75 و 77 غير خطيرة ومرت جانبية للمرمى.
مخالفات بالجملة
تميز اللعب في الشوط الثاني بتقطع اللعب فكثرت المخالفات من هذا الفريق وذاك وقد اثر تقطع اللعب في نسق المباراة الذي شهد تراجعا كبيرا وقد حاول المدرب اسكندر القصري إدخال انان في الهجوم لإضفاء مزيد من الحركية عليه وتعديل النتيجة غير أن هذا اللاعب لم يقدم الإضافة المرجوة منه وكان مردوده متوسطا لا غير.
توقف اللعب
عاد اللعب ليتوقف بعد ان تعالت صيحات جماهير الترجي في الملعب ورد عليها أحباء الاتحاد ليعلن الحكم عن ايقاف المباراة تاركا الجميع في تسلل. ويمكن القول أن ما حدث على الميدان بين اللاعبين لم يكن يستدعي إيقاف المقابلة التي كانت تسير طبيعيا نحو النهاية لكن صيحات أحباء الترجي كانت بمثابة الشرارة الأولى وكان من المفروض أن تتحلى هذه الجماهير بالروح الرياضية خاصة أن فريقها متقدم في النتيجة.
هذه الصيحات استفزت جماهير الاتحاد التي كانت ردة فعلها عنيفة جدا واقتلعت الكراسي ورمت الحجارة وأصبحت حماية الحكام واللاعبين منعدمة لذلك أعلن الحكم عن نهاية المقابلة.
يذكر أيضا أن الحكم استفز الأحباء بعد تهدئتهم وذلك عندما أعلن عن 4 دقائق فقط كوقت بديل.

تشكيلتا الفريقين 

الاتحاد المنستيري : مكرم البديري – زياد المشموم – فهمي بن رمضان – وليد الهيشري – حسام السديري – أمير الصباحي – محمد حسام السديري ( علاء بن رمضان ) – مجدي المصراتي – رفيق كابو – حسن المسعدي( فؤاد التيمومي ) – زياد السوسي ( تيجاني انان )
الترجي التونسي : معز بن شريفية – سامح الدربالي – حسين الربيع – خليل شمام – محمد شمس الدين شوانا – فوسيني كوليبالي – محمد علي منصر – أنيس البدري – يوسف البلايلي ( سعد بقير ) – هيثم الجويني ( ماهر بالصغير ) – طه ياسين الخنيسي
تحكيم أسامة رزق الله بمساعدة جمال الدرعي و وسيم عمارة

المهدي خليفة
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كرة القدم
الاتحاد المنستيري ـ الترجي الرياضي (0 ـ 1) .. الحجارة والكراسي المتطايرة فرضت إيقاف المقابلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

لم يكتب لمباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي ان تنتهي في ظروف عادية اذ أعلن الحكم عن نهايتها قبل سبع دقائق من بلوغ التوقيت النهائي وكان الترجي متقدما في النتيجة بهدف لصفر.
الترجي الرياضي التونسي كان في الشوط الأول من المباراة متقدما في النتيجة بهدف لصفر ، هدف سجله طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 42 اثر هجوم معاكس أثار احتجاج الجماهير باعتبار وانه كان مسبوقا بتسلل، وباستثناء هذا الهدف فان الفرص التي أتيحت لكلا الفريقين لم تشكل خطرا يذكر على الحارسين مكرم البديري ومعز بن شريفية.
احتجاج على رزق الله
بداية الشوط الثاني شهدت تأخرا بأكثر من ربع ساعة بعد أن رفض الحكم رزق الله الدخول إلى الميدان وإعطاء إشارة انطلاق اللعب والسبب احتجاج الجمهور الموجود على صفارته.. احتجاج جمهور الاتحاد كان بالتصفير وبإشعال الشماريخ وإلقائها على أرضية الميدان وقد استوجب ذلك تدخل رئيس الجمعية أحمد البلي الذي هدأ الجماهير بمعية مرافقيه.
تغييرات بن يحيى
في مسعى للمحافظة على الأسبقية في النتيجة قام المدرب خالد بن يحيى بإخراج كل من البلايلي والجويني وإدخال بقير وبالصغير في محاولة للسيطرة على وسط الميدان وكان له ذلك إذ حد من خطورة هجوم الاتحاد الذي لم يجد الحلول للوصول إلى مرمى بن شريفية ولم يكن أمام لاعبي الاتحاد غير التصويب من بعيد لمباغتة الحارس وكانت تصويبات السديري والمصراتي في الدقيقتين 75 و 77 غير خطيرة ومرت جانبية للمرمى.
مخالفات بالجملة
تميز اللعب في الشوط الثاني بتقطع اللعب فكثرت المخالفات من هذا الفريق وذاك وقد اثر تقطع اللعب في نسق المباراة الذي شهد تراجعا كبيرا وقد حاول المدرب اسكندر القصري إدخال انان في الهجوم لإضفاء مزيد من الحركية عليه وتعديل النتيجة غير أن هذا اللاعب لم يقدم الإضافة المرجوة منه وكان مردوده متوسطا لا غير.
توقف اللعب
عاد اللعب ليتوقف بعد ان تعالت صيحات جماهير الترجي في الملعب ورد عليها أحباء الاتحاد ليعلن الحكم عن ايقاف المباراة تاركا الجميع في تسلل. ويمكن القول أن ما حدث على الميدان بين اللاعبين لم يكن يستدعي إيقاف المقابلة التي كانت تسير طبيعيا نحو النهاية لكن صيحات أحباء الترجي كانت بمثابة الشرارة الأولى وكان من المفروض أن تتحلى هذه الجماهير بالروح الرياضية خاصة أن فريقها متقدم في النتيجة.
هذه الصيحات استفزت جماهير الاتحاد التي كانت ردة فعلها عنيفة جدا واقتلعت الكراسي ورمت الحجارة وأصبحت حماية الحكام واللاعبين منعدمة لذلك أعلن الحكم عن نهاية المقابلة.
يذكر أيضا أن الحكم استفز الأحباء بعد تهدئتهم وذلك عندما أعلن عن 4 دقائق فقط كوقت بديل.

تشكيلتا الفريقين 

الاتحاد المنستيري : مكرم البديري – زياد المشموم – فهمي بن رمضان – وليد الهيشري – حسام السديري – أمير الصباحي – محمد حسام السديري ( علاء بن رمضان ) – مجدي المصراتي – رفيق كابو – حسن المسعدي( فؤاد التيمومي ) – زياد السوسي ( تيجاني انان )
الترجي التونسي : معز بن شريفية – سامح الدربالي – حسين الربيع – خليل شمام – محمد شمس الدين شوانا – فوسيني كوليبالي – محمد علي منصر – أنيس البدري – يوسف البلايلي ( سعد بقير ) – هيثم الجويني ( ماهر بالصغير ) – طه ياسين الخنيسي
تحكيم أسامة رزق الله بمساعدة جمال الدرعي و وسيم عمارة

المهدي خليفة
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