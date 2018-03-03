الرابطة الأولى .. الشغب يوقف مباراة المنستير وعداد «البقلاوة» و«الستيدة» يستأنف المسير

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اسدل الستار عشية امس على الجولة السابعة ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد اجراء الدفعة الثانية والتي تصدرتها قمة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي، هذه القمة لم يكتب لها ان تنتهي بصفة طبيعية بعد ان توقفت المباراة نتيجة تواصل شغب جماهير الاتحاد احتجاجا على الهدف الذي سجله طه ياسين الخنيسي للترجي والذي اعتبروه مسبوقا بتسلل، ورغم كل المحاولات بعد بداية الشوط الثاني من اجل تهدئة الامور مما جعل الفترة الثانية تنطلق بصفة متأخرة الا ان المباراة اوقفها الحكم اسامة رزق الله نتيجة عدم توفر الظروف الامنية لمواصلتها في انتظار قرار الرابطة في خصوص هذه المقابلة بعد الاطلاع على تقارير الحكام والمراقبين والامن. في باردو كسب الملعب التونسي مباراة من فئة 6 نقاط بعد الفوز بصعوبة على اولمبيك مدنين بهدف يتيم لكنه ثمين مكّن «البقلاوة» من صعود صاروخي الى المرتبة السادسة مستغلا هزيمة مستقبل قابس امام نجم المتلوي الذي ارتقى الى المركز التاسع، كما حقق الملعب القابسي صحوة على حساب النادي البنزرتي ليعمق جراحه بعد حذف 6 نقاط من رصيده اثر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في حين تنفست «الستيدة» والتحقت بقرش الشمال في مجموع الرصيد. الدفعة الاولى التي دارت اول امس الخميس استفاد منها النجم الساحلي الفائز في صفاقس على نادي عاصمة الجنوب بهدف لصفر وبالتالي تشبث بمركز الوصيف صحبة النادي الافريقي الفائز برباعية على الترجي الجرجيسي كما استفادت الشبيبة القيروانية في كوكبة الانقاذ بفوزها على اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة.
رشيد الزيتوني
النتائج
الاتحاد المنستيري - الترجي التونسي 0 - 1 (توقف المباراة بعد شغب الجماهير)
الملعب التونسي - اولمبيك مدنين 1 - 0
الملعب القابسي - النادي البنزرتي 1 - 0
نجم المتلوي - مستقبل قابس 1 - 0
النادي الافريقي - الترجي الجرجيسي 4 - 0
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي 0 - 1
شبيبة القيروان - اتحاد بن قردان 2 - 0
الترتيب
1) الترجي التونسي 44 ن (-1)
2) النجم الساحلي 39
3) النادي الافريقي 39
4) النادي الصفاقسي 34
5) الاتحاد المنستيري 33 (-1)
6) شبيبة القيروان 26
-) الملعب التونسي 26
8) مستقبل قابس 25
9) نجم المتلوي 24
10) النادي البنزرتي 22
-) الملعب القابسي 22
12) أولمبيك مدنين 15
13) اتحاد بن قردان 15
14) الترجي الجرجيسي 14
اسدل الستار عشية امس على الجولة السابعة ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد اجراء الدفعة الثانية والتي تصدرتها قمة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي، هذه القمة لم يكتب لها ان تنتهي بصفة طبيعية بعد ان توقفت المباراة نتيجة تواصل شغب جماهير الاتحاد احتجاجا على الهدف الذي سجله طه ياسين الخنيسي للترجي والذي اعتبروه مسبوقا بتسلل، ورغم كل المحاولات بعد بداية الشوط الثاني من اجل تهدئة الامور مما جعل الفترة الثانية تنطلق بصفة متأخرة الا ان المباراة اوقفها الحكم اسامة رزق الله نتيجة عدم توفر الظروف الامنية لمواصلتها في انتظار قرار الرابطة في خصوص هذه المقابلة بعد الاطلاع على تقارير الحكام والمراقبين والامن. في باردو كسب الملعب التونسي مباراة من فئة 6 نقاط بعد الفوز بصعوبة على اولمبيك مدنين بهدف يتيم لكنه ثمين مكّن «البقلاوة» من صعود صاروخي الى المرتبة السادسة مستغلا هزيمة مستقبل قابس امام نجم المتلوي الذي ارتقى الى المركز التاسع، كما حقق الملعب القابسي صحوة على حساب النادي البنزرتي ليعمق جراحه بعد حذف 6 نقاط من رصيده اثر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في حين تنفست «الستيدة» والتحقت بقرش الشمال في مجموع الرصيد. الدفعة الاولى التي دارت اول امس الخميس استفاد منها النجم الساحلي الفائز في صفاقس على نادي عاصمة الجنوب بهدف لصفر وبالتالي تشبث بمركز الوصيف صحبة النادي الافريقي الفائز برباعية على الترجي الجرجيسي كما استفادت الشبيبة القيروانية في كوكبة الانقاذ بفوزها على اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة.
رشيد الزيتوني
النتائج
الاتحاد المنستيري - الترجي التونسي 0 - 1 (توقف المباراة بعد شغب الجماهير)
الملعب التونسي - اولمبيك مدنين 1 - 0
الملعب القابسي - النادي البنزرتي 1 - 0
نجم المتلوي - مستقبل قابس 1 - 0
النادي الافريقي - الترجي الجرجيسي 4 - 0
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي 0 - 1
شبيبة القيروان - اتحاد بن قردان 2 - 0
الترتيب
1) الترجي التونسي 44 ن (-1)
2) النجم الساحلي 39
3) النادي الافريقي 39
4) النادي الصفاقسي 34
5) الاتحاد المنستيري 33 (-1)
6) شبيبة القيروان 26
-) الملعب التونسي 26
8) مستقبل قابس 25
9) نجم المتلوي 24
10) النادي البنزرتي 22
-) الملعب القابسي 22
12) أولمبيك مدنين 15
13) اتحاد بن قردان 15
14) الترجي الجرجيسي 14
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018