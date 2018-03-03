الرابطة الأولى .. الشغب يوقف مباراة المنستير وعداد «البقلاوة» و«الستيدة» يستأنف المسير

اسدل الستار عشية امس على الجولة السابعة ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد اجراء الدفعة الثانية والتي تصدرتها قمة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي، هذه القمة لم يكتب لها ان تنتهي بصفة طبيعية بعد ان توقفت المباراة نتيجة تواصل شغب جماهير الاتحاد احتجاجا على الهدف الذي سجله طه ياسين الخنيسي للترجي والذي اعتبروه مسبوقا بتسلل، ورغم كل المحاولات بعد بداية الشوط الثاني من اجل تهدئة الامور مما جعل الفترة الثانية تنطلق بصفة متأخرة الا ان المباراة اوقفها الحكم اسامة رزق الله نتيجة عدم توفر الظروف الامنية لمواصلتها في انتظار قرار الرابطة في خصوص هذه المقابلة بعد الاطلاع على تقارير الحكام والمراقبين والامن. في باردو كسب الملعب التونسي مباراة من فئة 6 نقاط بعد الفوز بصعوبة على اولمبيك مدنين بهدف يتيم لكنه ثمين مكّن «البقلاوة» من صعود صاروخي الى المرتبة السادسة مستغلا هزيمة مستقبل قابس امام نجم المتلوي الذي ارتقى الى المركز التاسع، كما حقق الملعب القابسي صحوة على حساب النادي البنزرتي ليعمق جراحه بعد حذف 6 نقاط من رصيده اثر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في حين تنفست «الستيدة» والتحقت بقرش الشمال في مجموع الرصيد. الدفعة الاولى التي دارت اول امس الخميس استفاد منها النجم الساحلي الفائز في صفاقس على نادي عاصمة الجنوب بهدف لصفر وبالتالي تشبث بمركز الوصيف صحبة النادي الافريقي الفائز برباعية على الترجي الجرجيسي كما استفادت الشبيبة القيروانية في كوكبة الانقاذ بفوزها على اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة.

رشيد الزيتوني

النتائج

الاتحاد المنستيري - الترجي التونسي 0 - 1 (توقف المباراة بعد شغب الجماهير)

الملعب التونسي - اولمبيك مدنين 1 - 0

الملعب القابسي - النادي البنزرتي 1 - 0

نجم المتلوي - مستقبل قابس 1 - 0

النادي الافريقي - الترجي الجرجيسي 4 - 0

النادي الصفاقسي - النجم الساحلي 0 - 1

شبيبة القيروان - اتحاد بن قردان 2 - 0

الترتيب

1) الترجي التونسي 44 ن (-1)

2) النجم الساحلي 39

3) النادي الافريقي 39

4) النادي الصفاقسي 34

5) الاتحاد المنستيري 33 (-1)

6) شبيبة القيروان 26

-) الملعب التونسي 26

8) مستقبل قابس 25

9) نجم المتلوي 24

10) النادي البنزرتي 22

-) الملعب القابسي 22

12) أولمبيك مدنين 15

13) اتحاد بن قردان 15

14) الترجي الجرجيسي 14