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يوم السبت 03 مارس 2018
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بمساعدة إرهابيين تونسيين.. داعش يتمدد مجددا في الصحراء الليبية
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بمساعدة إرهابيين تونسيين.. داعش يتمدد مجددا في الصحراء الليبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

طرابلس (وكالات)
أعلن الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات لدى المدعي العام الليبي أن تنظيم «داعش» عقب هزيمته في سرت، أسس جيشا في الصحراء الليبية يقوده ليبي يلقب بأبي البركات.
وأوضح الصور أن قائد جيش «داعش» في الصحراء، هو الليبي المهدي سالم دنقو، وأن الجيش يضم ثلاث كتائب. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مكتب المدعي العام الليبي أن «هذا الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت، وهو يضم ثلاث كتائب بقيادة دنقو، ولكل منها قائد وتنتشر الآن في الصحراء الليبية».ولفت الصور إلى أن التنظيم «يستقدم مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول الجوار، مثل السودان ومصر وتونس والجزائر». وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة «الدستور المصرية» معلومات إضافية عن المهدي سالم دنقو، المعروف بـ«أبو البركات».الصحيفة قالت إن «أبو البركات» يحمل الجنسية الليبية وهو من مدينة سرت، ومن مواليد عام 1981. ونسبت الصحيفة لدنقو دورا في «قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في سرت في فيفري 2015».وأضافت أنه «كوّن مجموعة من المتشددين فروا من سرت خلال حملة في 2015».

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العالمية
بمساعدة إرهابيين تونسيين.. داعش يتمدد مجددا في الصحراء الليبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

طرابلس (وكالات)
أعلن الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات لدى المدعي العام الليبي أن تنظيم «داعش» عقب هزيمته في سرت، أسس جيشا في الصحراء الليبية يقوده ليبي يلقب بأبي البركات.
وأوضح الصور أن قائد جيش «داعش» في الصحراء، هو الليبي المهدي سالم دنقو، وأن الجيش يضم ثلاث كتائب. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مكتب المدعي العام الليبي أن «هذا الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت، وهو يضم ثلاث كتائب بقيادة دنقو، ولكل منها قائد وتنتشر الآن في الصحراء الليبية».ولفت الصور إلى أن التنظيم «يستقدم مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول الجوار، مثل السودان ومصر وتونس والجزائر». وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة «الدستور المصرية» معلومات إضافية عن المهدي سالم دنقو، المعروف بـ«أبو البركات».الصحيفة قالت إن «أبو البركات» يحمل الجنسية الليبية وهو من مدينة سرت، ومن مواليد عام 1981. ونسبت الصحيفة لدنقو دورا في «قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في سرت في فيفري 2015».وأضافت أنه «كوّن مجموعة من المتشددين فروا من سرت خلال حملة في 2015».

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