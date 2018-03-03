بمساعدة إرهابيين تونسيين.. داعش يتمدد مجددا في الصحراء الليبية

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طرابلس (وكالات)
أعلن الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات لدى المدعي العام الليبي أن تنظيم «داعش» عقب هزيمته في سرت، أسس جيشا في الصحراء الليبية يقوده ليبي يلقب بأبي البركات.
وأوضح الصور أن قائد جيش «داعش» في الصحراء، هو الليبي المهدي سالم دنقو، وأن الجيش يضم ثلاث كتائب. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مكتب المدعي العام الليبي أن «هذا الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت، وهو يضم ثلاث كتائب بقيادة دنقو، ولكل منها قائد وتنتشر الآن في الصحراء الليبية».ولفت الصور إلى أن التنظيم «يستقدم مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول الجوار، مثل السودان ومصر وتونس والجزائر». وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة «الدستور المصرية» معلومات إضافية عن المهدي سالم دنقو، المعروف بـ«أبو البركات».الصحيفة قالت إن «أبو البركات» يحمل الجنسية الليبية وهو من مدينة سرت، ومن مواليد عام 1981. ونسبت الصحيفة لدنقو دورا في «قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في سرت في فيفري 2015».وأضافت أنه «كوّن مجموعة من المتشددين فروا من سرت خلال حملة في 2015».
طرابلس (وكالات)
أعلن الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات لدى المدعي العام الليبي أن تنظيم «داعش» عقب هزيمته في سرت، أسس جيشا في الصحراء الليبية يقوده ليبي يلقب بأبي البركات.
وأوضح الصور أن قائد جيش «داعش» في الصحراء، هو الليبي المهدي سالم دنقو، وأن الجيش يضم ثلاث كتائب. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مكتب المدعي العام الليبي أن «هذا الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت، وهو يضم ثلاث كتائب بقيادة دنقو، ولكل منها قائد وتنتشر الآن في الصحراء الليبية».ولفت الصور إلى أن التنظيم «يستقدم مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول الجوار، مثل السودان ومصر وتونس والجزائر». وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة «الدستور المصرية» معلومات إضافية عن المهدي سالم دنقو، المعروف بـ«أبو البركات».الصحيفة قالت إن «أبو البركات» يحمل الجنسية الليبية وهو من مدينة سرت، ومن مواليد عام 1981. ونسبت الصحيفة لدنقو دورا في «قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في سرت في فيفري 2015».وأضافت أنه «كوّن مجموعة من المتشددين فروا من سرت خلال حملة في 2015».
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018