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يوم السبت 03 مارس 2018
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حــــدث اليـــوم .. أكّدوا أن الحرب مع حزب الله مسألة وقت .. الصهاينة يلوحون باغتيال حسن نصر الله !
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حــــدث اليـــوم .. أكّدوا أن الحرب مع حزب الله مسألة وقت .. الصهاينة يلوحون باغتيال حسن نصر الله !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

هدد قائد القوات البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتصفية الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية فيما أكّدت أمس تقارير إعلامية أن الكيان الصهيوني أعلن النفير بشكل مفاجئ ونشر عددا من قواته استعدادا لأي مواجهات مقبلة.

القدس المحتلة (وكالات)
وقال الميجر جنرال كوبي باراك، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الصهيونية الرسمية مساء أمس الاول ، إنه «في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية، فإن أحد أهدافها سيكون تصفية الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله».
وأضاف باراك، خلال جولة نظمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراسلي الشؤون العسكرية في الصحف العبرية، أن «خطر اندلاع حرب ازداد هذا العام، رغم أن كافة الأطراف غير معنية بذلك، كما كان الوضع عشية اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006»على حد قوله.
وكانت قيادات بجيش الاحتلال الإسرائيلي اعترفت بتطور قدرات «حزب الله» اللبناني في الفترة الأخيرة، وقدرته على ضرب منصات الغاز في المياه الاقتصادية «الإسرائيلية» في عرض المتوسط.
ونقلت مجلة «Between the poles» عن قائدين بالبحرية الصهيونية قولهما بأن «حزب الله» تمكّن من صناعة سفينة حربية متطورة، وامتلاك صواريخ مؤمنة من الغرق.
وبحسب المجلة، قال إيلي شربيت، قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، إن «حزب الله» صنع سفينة هي الأفضل في العالم وتحمل صواريخ كثيرة ومٌؤمّنة من الغرق». وأكّد على أن «حزب الله» «عمل على إنشاء منظومة من الصواريخ الهجومية الهامة».
بعد ساعات قليلة من إعلان قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي أن الحرب باتت أقرب من أي وقت مضى، والتهديد باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، كشف النقاب في الكيان الاسرائيلي عن خطة بدأ العمل فيها، تتضمن نشر قوات كبيرة من حرس الحدود في الضفة الغربية، بهدف «ملء الفراغ الذي يمكن أن يحدثه تقليص عدد أفراد جيش الإحتلال في الضفة، ونقل هذه القوات للجبهة خلال الحرب المقبلة».
وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ التنسيق مع الشرطة، التي يتبع لها حرس الحدود، لترتيب نشر عدد كبير من هؤلاء الجنود، علما بأن قوات «حرس الحدود» مدربة بشكل خاص على قمع المظاهرات، وقد درج الجيش على استخدامها في المواجهات مع الفلسطينيين. وتتضمن الخطة نشر تسع وحدات احتياط من حرس الحدود، بينها وحدة من القوات الخاصة، التي يعتبرونها «قوة استراتيجية وقت الطوارئ للتعامل مع المهام الأمنية في الضفة الغربية». وأوضحت المصادر ذاتها أن الخطة تستهدف تعزيز قوات الجيش بشكل كبير في حالة الطوارئ، وسيطرتها على جميع القطاعات بالضفة الغربية في حال حدوث «سيناريوهات متطرفة، مثل الحرب».
وقال مصدر عسكري، إن مهمة هذه القوات ستتمثل في «ملء الفراغ الذي سيتركه الجيش وقت اندلاع الحرب، وربما تسيطر على كل الضفة الغربية وقت الطوارئ والحالات المتطرفة»، مضيفا أن وحدتين من قوات الاحتياط في حرس الحدود هي «أشكول» و«بركان»، أنهتا تدريباتهما قبل أيام، ودخلتا أمس الخدمة في الضفة الغربية.

رأي خبير

المحلل الفلسطيني خالد الجيوسي:
«السيد نصرالله هدف وغاية "العدو" بلا أدنى شك، وإن توفّرت فُرصة لاغتياله "حماه الله"، لن يُوفّرها هذا الكيان الغاصِب، فقائد المعركة هو سر النصر في باقي المعركة، وحزب الله انتصر بسر قائده في كُل حُروبه، والعِبرة في الخواتيم، وبالأفعال، لا الأقوال والأقاويل...»

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حــــدث اليـــوم .. أكّدوا أن الحرب مع حزب الله مسألة وقت .. الصهاينة يلوحون باغتيال حسن نصر الله !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

هدد قائد القوات البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتصفية الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية فيما أكّدت أمس تقارير إعلامية أن الكيان الصهيوني أعلن النفير بشكل مفاجئ ونشر عددا من قواته استعدادا لأي مواجهات مقبلة.

القدس المحتلة (وكالات)
وقال الميجر جنرال كوبي باراك، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الصهيونية الرسمية مساء أمس الاول ، إنه «في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية، فإن أحد أهدافها سيكون تصفية الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله».
وأضاف باراك، خلال جولة نظمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراسلي الشؤون العسكرية في الصحف العبرية، أن «خطر اندلاع حرب ازداد هذا العام، رغم أن كافة الأطراف غير معنية بذلك، كما كان الوضع عشية اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006»على حد قوله.
وكانت قيادات بجيش الاحتلال الإسرائيلي اعترفت بتطور قدرات «حزب الله» اللبناني في الفترة الأخيرة، وقدرته على ضرب منصات الغاز في المياه الاقتصادية «الإسرائيلية» في عرض المتوسط.
ونقلت مجلة «Between the poles» عن قائدين بالبحرية الصهيونية قولهما بأن «حزب الله» تمكّن من صناعة سفينة حربية متطورة، وامتلاك صواريخ مؤمنة من الغرق.
وبحسب المجلة، قال إيلي شربيت، قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، إن «حزب الله» صنع سفينة هي الأفضل في العالم وتحمل صواريخ كثيرة ومٌؤمّنة من الغرق». وأكّد على أن «حزب الله» «عمل على إنشاء منظومة من الصواريخ الهجومية الهامة».
بعد ساعات قليلة من إعلان قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي أن الحرب باتت أقرب من أي وقت مضى، والتهديد باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، كشف النقاب في الكيان الاسرائيلي عن خطة بدأ العمل فيها، تتضمن نشر قوات كبيرة من حرس الحدود في الضفة الغربية، بهدف «ملء الفراغ الذي يمكن أن يحدثه تقليص عدد أفراد جيش الإحتلال في الضفة، ونقل هذه القوات للجبهة خلال الحرب المقبلة».
وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ التنسيق مع الشرطة، التي يتبع لها حرس الحدود، لترتيب نشر عدد كبير من هؤلاء الجنود، علما بأن قوات «حرس الحدود» مدربة بشكل خاص على قمع المظاهرات، وقد درج الجيش على استخدامها في المواجهات مع الفلسطينيين. وتتضمن الخطة نشر تسع وحدات احتياط من حرس الحدود، بينها وحدة من القوات الخاصة، التي يعتبرونها «قوة استراتيجية وقت الطوارئ للتعامل مع المهام الأمنية في الضفة الغربية». وأوضحت المصادر ذاتها أن الخطة تستهدف تعزيز قوات الجيش بشكل كبير في حالة الطوارئ، وسيطرتها على جميع القطاعات بالضفة الغربية في حال حدوث «سيناريوهات متطرفة، مثل الحرب».
وقال مصدر عسكري، إن مهمة هذه القوات ستتمثل في «ملء الفراغ الذي سيتركه الجيش وقت اندلاع الحرب، وربما تسيطر على كل الضفة الغربية وقت الطوارئ والحالات المتطرفة»، مضيفا أن وحدتين من قوات الاحتياط في حرس الحدود هي «أشكول» و«بركان»، أنهتا تدريباتهما قبل أيام، ودخلتا أمس الخدمة في الضفة الغربية.

رأي خبير

المحلل الفلسطيني خالد الجيوسي:
«السيد نصرالله هدف وغاية "العدو" بلا أدنى شك، وإن توفّرت فُرصة لاغتياله "حماه الله"، لن يُوفّرها هذا الكيان الغاصِب، فقائد المعركة هو سر النصر في باقي المعركة، وحزب الله انتصر بسر قائده في كُل حُروبه، والعِبرة في الخواتيم، وبالأفعال، لا الأقوال والأقاويل...»

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حــــدث اليـــوم .. أكّدوا أن الحرب مع حزب الله مسألة وقت .. الصهاينة يلوحون باغتيال حسن نصر الله !
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